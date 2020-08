Slušivý a jemný satén: V létě ochladí, v zimě zaujme. Jaké kousky si vybrat?

Venku se konečně pořádně oteplilo, a tak je pochopitelné, že byste ráno do práce nejraději vyrazila v plavkách. To však není tak úplně možné, proto je třeba volit náhradní variantu, která bude v horku co možná nejsnesitelnější. Už jste si pořídila saténové kousky?