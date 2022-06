Slyšela jste o akné Mallorca? Začíná jeho období, pozor na slunce a mastné krémy!

S létem přichází uvolněná atmosféra, která se projektuje do všech…

Pokud na akné Mallorca trpíte, měla byste být při pobytu na slunci obzvlášť opatrná. Základem je zvykat každé léto pokožku na sluneční záření postupně a pomalu. Určitě byste se měla několikrát vystavit slunci předtím, než se rozhodnete odjet na dovolenou a týden ležet bez hnutí u moře. Další zásadou je pak používat kvalitní opalovací krémy, které jsou co nejméně mastné.

Babské rady

S akné Mallorca nemusíte hned uhánět k lékaři ani panikařit, když doma nemáte vhodné produkty z lékárny. Pomoci si můžete i babskými radami, u nichž vám postačí to, co máte v lednici nebo co najdete v přírodě. Akné Mallorca je potřeba chladit, proto je dobré potřít se například tvarohem nebo plnotučným jogurtem, který z kůže vytáhne horkost. Zkusit můžete i léčivé rostliny. Pokožku dokáže zklidnit například dubová kůra nebo extrakt z heřmánku.