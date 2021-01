Smažák s překvapením uvnitř. Zkuste kalorickou, ale hříšně báječnou dobrotu

Smažák je klasika, kterou nám cizinci závidí a jednou za čas si ji prostě musí dopřát každý. Zkuste ji inovovat a dovnitř ukryjte další druhy sýra, těstoviny a třeba žampiony, prostě co vám chutná. Celý recept blogerky Koko najdete na videu v úvodu článku.

Ingredience

těstoviny

kondenzované mléko

lehce tavitelný sýr – mozzarella, brie nebo sýr s modrou plísní

lučina

chedar (příp. gouda či eidam) nakrájený na kostičky – čím víc, tím líp

vejce

strouhanka (klasická, případně smíchaná s panko strouhankou)

možno přimíchat i další dochucovadla jako orestované žampiony, šunku, jarní cibulku, chilli, nakládané jalapeňos a podobně

olej na smažení

Postup

Do rendlíku vlijte neslazené kondenzované mléko. Přidejte lučinu a lehce tavitelný sýr – mozzarellu, brie nebo sýr s modrou plísní. Pomíchejte, ale nevařte. Přidejte těstoviny uvařené al dente (v omáčce a při smažení se ještě budou dodělávat). Goudu a chedar nakrájejte na půlcentimetrové kostičky. Opepřete, ale nesolte. Sundejte z plotýnky a nechte vychladnout. Přidejte další dobroty, třeba jarní cibulku, chilli papričky, šunku, sušená rajčata, houby... cokoliv vás napadne. Nakrájejte je nadrobno, lehce orestujte a přidejte do směsi spolu s kostičkami sýru. Opět promíchejte. Připravte si zapékací misku, vložte do ní pečicí papír a rozprostřete těstoviny. Nechte vychladit buď 8 hodin v ledničce, nebo 2 hodiny v mrazáku. Pak z uleželé hmoty odlepte papír a pokrájejte ji na tvary, které se vám líbí: trojúhelníčky, rybí prsty, jednohubky...

Rozpalte olej v pánvi (měl by být tak vysoko jako polovina výšky jídla, které budete smažit). Připravte si dvojobal – mouku nebudeme potřebovat. Rozšlehejte a osolte vajíčko, strouhanku můžete smíchat s panko strouhankou. Obalujte těstovinovou hmotu a rovnou ji pozvolna a dozlatova smažte. Ihned servírujte, a pokud chcete tuto ultimátní prasárničku doladit do posledního detailu, dejte si k ní tatarskou omáčku. Celý postup najdete na videu v úvodu článku.