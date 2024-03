Smích jako nejlevnější terapie. Trénujte 10 minut denně a budou se dít věci!

S úsměvem jde všechno líp, říká se. A platí to i v situacích, kdy nám to zrovna moc nejde. Smích se dá dokonce naučit a psychologové ho doporučují jako léčebnou terapii. Navíc je zdarma.

Smích a humor jsou úžasným prostředkem, jak můžeme zůstat psychicky odolné a zdravé. Posilují imunitu tím, že snižují hladinu stresových hormonů a zvyšují množství protilátek v boji proti nemocem, uvolňují napětí a zmírňují bolest. Také dodávají energii, udržují nás ve střehu, zpomalují stárnutí a chrání srdce proti infarktu a dalším kardiovaskulárním onemocněním. Kromě toho zlepšují vztahy s ostatními a sbližují. Hlavně ale smích uvolňuje hormony štěstí endorfiny, které zlepšují náladu a dostávají vás do pohody.

DESET MINUT SMÍCHU DENNĚ

Podle průzkumů se dítě za den zasměje přibližně třistakrát, zatímco dospělý člověk pouze dvanáctkrát až pětadvacetkrát. Abyste dosáhla pozitivních účinků na zdraví a psychiku, je třeba se podle vědců smát přibližně deset až patnáct minut nepřetržitě. Nerozhoduje přitom, zda je smích spontánní a upřímný, nebo když se k němu donutíte. Zajímavý je pak výzkum amerického vědce Normana Cousinse, který se zabýval v roce 1976 překonáváním bolesti pomocí smíchu u lidí s degenerativním onemocněním páteře. Došel k tomu, že když se pacienti smáli deset minut, přešla je bolest přibližně na další dvě hodiny.

DÁ SE TO NAUČIT

Zatímco šťastlivci vidí věci s větším nadhledem a dokážou se i nad vlastními neúspěchy pousmát, jiným optimistický pohled na svět nebyl dopřán, ať už geneticky, nebo vlivem výchovy. I když vám ale nebylo shůry dáno, můžete se to naučit.

„Ráda říkám, že náš život je o schopnosti zaměřovat pozornost tím správným směrem. V případě, že je naše pozornost upřena na strach, generujeme ho ve všech ohledech více, naopak je-li naše pozornost zaměřena na humor a optimismus, budeme ho mít v životě více. Někdy je potřeba i aktivně hledat „důkazy“, proč jde váš život nakonec tím správným směrem a někdy vůbec není na škodu si každý den zapsat, co vám udělalo radost nebo co vás rozesmálo. Naučíte-li se soustředit na to hezké, váš mozek to bude nakonec i více vyhledávat,“ říká koučka Nikola Šraibová.

BAVTE SE

Aktivně vyhledávejte místa a situace, při kterých se zasmějete. Může to být one man show, dobrá komedie, anebo si se svými blízkými zahrajte zábavnou hru. Dokonce i při Člověče, nezlob se! si užijete spoustu legrace, když se sejde ta správná parta lidí. Také do práce se snažte dostat hravost, kreativitu a humor. Nejenže vás bude víc bavit, ale přijdete na nové možnosti, jak svou práci dělat lépe. A jestli si nevíte rady, pozorujte, jak spontánně se baví děti nebo zvířata a nechte se inspirovat.

Kdy smích signalizuje nemoc

Například u pseudobulbárního afektu pacienti propadají záchvatům smíchu nebo pláče. Nemocný nedokáže emoce kontrolovat a na vině je přerušené spojení mezi mozkovými centry kontrolujícími zpracování emocí a centry řídícími projevy citů ve výrazu tváře. Nemoc vzniká při poškození mozku vlivem úrazu, mozkové mrtvice nebo při roztroušené skleróze. Záchvaty smíchu se projevuje také vzácná forma epilepsie, Angelmanův syndrom. U Alzheimerovy choroby se u pacienta zase mění smysl pro humor. S postupující demencí se například směje věcem, které směšné vůbec nejsou.

Jak vnést radost do života

ŽIJTE V PŘÍTOMNOSTI

Zaměřte pozornost na to, co vám přinese do života více optimismu. S tím souvisí i naučit se žít v přítomnosti. Když se podíváme na malé děti, jak se umí radovat právě díky tomu, že žijí v přítomnosti, umí si užít okamžik jako takový. Proč neumíme žít v přítomnosti a radovat se i my? Co nás většinou drží v minulosti, je pocit viny (že jste něco udělala nebo neudělala) a v budoucnosti pocit strachu (z toho, co přijde). Je dobré si to uvědomovat, abyste se mohla koncentrovat více na to, co je teď a tady a ovlivnit tím pozitivně i svou budoucnost a hlavně myšlení.

NAUČTE SE VDĚČNOSTI

Stačí sledovat děti, jak si hrají, vnímat přírodu kolem sebe, několikrát za den se zastavit a poděkovat za vše hezké, tedy i trénink vděčnosti. Mojí největší radostí je učit se pociťovat lásku k životu obecně – k lidem, prostředí, kde žiju, k rodině a přátelům. Jde se to naučit tím, že za to každý den poděkujete a klidně i zapíšete. Přestanete to tak vnímat jako něco samozřejmého a uvědomíte si, jaké štěstí máte a že každý den je důvod k radosti.

VYTVOŘTE SI RITUÁLY RADOSTI

Těšit se na něco hezkého, co děláte pravidelně, může přinést do vašeho života radost a uspokojení, ať už je to sobotní filmový večer s přáteli, deskové hry s dětmi nebo relax ve vaně po práci. Tyto osobní rituály jsou ohraničený čas na něco, co vám přináší pozitivní emoce a je to čas strávený činností, která vás naplňuje a dává vám smysl.

OBKLOPUJTE SE SPRÁVNÝMI LIDMI

V neposlední řadě je třeba se obklopovat lidmi, kteří jsou dobře naladění a přinesou do vašeho života pozitivní vliv už jen tím, že jsou sami v pohodě, nestěžují si neustále na to, co nefunguje, ale baví se o tom, co je zajímá a co jim například dělá v životě radost.