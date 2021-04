Smoljakovo žadonění o kalhotky, drsné znásilnění, i úspěch žížaly Julie. Dáda Patrasová slaví 65

Zamotala hlavu mnoha mužům

Její první velkou láskou byl muzikant Jiří Štaidl. Než poznal Dagmar, randil s Ivanou Zelníčkovou, pozdější ženou miliardáře a exprezidenta USA Donalda Trumpa, ale Dáda ho okouzlila natolik, že nějaký čas tvořili milostný trojúhelník. Když jí 9. dubna roku 1973 Jiří zavolal, ať s ním jede jeho novým Renaultem 17 do Jevan, kde bydlel, nemohla tušit, že si odmítnutím možná zachrání život. Jiřímu vjel při zběsilé jízdě do protisměru náklaďák. Ve třiceti letech tak odešel jeden z obrovských muzikálních talentů. Dalším dlouhodobým hereččiným ctitelem byl režisér Ladislav Smoljak, který se do ní bláznivě zamiloval, i když byl ženatý. Ona jeho city opětovala, byl pro ni prý skutečným učitelem života. Když ji obsadil do role sexy Manuely v úspěšné komedii Vrchní, prchni, vytrvale žadonil, aby ve slavné erotické scéně s mokrými šaty byla naostro, ona však kategoricky odmítla a kalhotky nesundala. Vzájemnou chemii pak ukázali společně ve filmu Trhák, kde byla Dádinka rejžovou „klapkou“.