Koktejly plné čerstvého ovoce a zeleniny jsou nejen nabité vitaminy, ale v horkých letních dnech také neuvěřitelně osvěžující. Připravte si mixér!

Třešňové smoothie s jogurtem

POTŘEBUJETE (pro 2 osoby):

250 g čerstvých zralých třešní

200 ml smetanového bílého jogurtu (řeckého typu)

150 ml podmáslí nebo kefíru

1 lžičku tekutého medu

POSTUP:

Třešně omyjte, odpeckujte a nasypejte do mixéru. Přidejte k nim tekutý med, hustý bílý jogurt a podmáslí nebo kefír a vše společně pečlivě rozmixujte. Hotové smoothie rozlijte do sklenic a hned podávejte. Podle chuti můžete do mixéru přidat také pár jahod, malin nebo černého rybízu.

Náš tip:

Třešně jsou bohatým zdrojem železa, vápníku, hořčíku, zinku, betakarotenu a vitaminů C, A a E. Pomáhají čistit ledviny a játra, podporují trávicí systém. Díky vysokému obsahu jódu příznivě ovlivňují činnost štítné žlázy a pomáhají chránit organismus před záněty.

Smoothie doplňte výbornou kávou. Nejlepší espreso mají podle nás v Praze v Kafemattu. Mrkněte na video:

Meruňkové smoothie

POTŘEBUJETE (pro 2 osoby):

6 meruněk

1 lžičku tekutého sladidla stévie nebo agávového sirupu

šťávu z 1/2 limetky

vodu podle potřeby (zhruba 250 ml)

pár kostek ledu

POSTUP:

Meruňky opláchněte pod studenou vodou, osušte je, rozpulte a odstraňte z nich pecky. Pokrájejte je na kousky a nasypejte do mixéru. Přilijte vodu, přidejte tekutou stévii, případně agávový (použít můžete i javorový) sirup a vymačkanou šťávu z poloviny limetky, dobře uzavřete a společně rozmixujte dohladka. Nápoj rozdělte do dvou sklenic a do každé přidejte pár kostek ledu.

Náš tip:

Meruňky zpomalují stárnutí, podporují imunitu a mají protirakovinové účinky. Obsahují antioxidant betakaroten, který chrání pokožku, a vitaminy a minerály v nich obsažené potlačují únavu a zabraňují ukládání tuků v cévách.

Zelené smoothie s matcha tea

POTŘEBUJETE (pro 2 osoby):

1 grapefruit

1 pomeranč

hrst listů mangoldu nebo špenátu

hrst mladých výhonků řeřichy

150 ml šťávy z aloe vera

1 lžičku prášku matcha tea

asi 100 ml studené vody

pár kostek ledu nebo trochu ledové tříště

POSTUP:

Grapefruit a pomeranč oloupejte a nakrájejte na kousky. Ty vložte do mixéru a přidejte hrst listů mangoldu, hrst výhonků zelené řeřichy a přilijte šťávu z aloe vera a vodu. Nakonec přisypejte asi lžičku prášku japonského zeleného čaje matcha tea. Vše pečlivě rozmixujte a ve sklenicích doplňte kostkami ledu, případně ledovou tříští. Do tohoto smoothie můžete přidat také kousek čerstvého a najemno nastrouhaného zázvoru.

Náš tip:

Grapefruit obsahuje vysoké množství vitaminů C, B a K a přírodních flavonoidů, které zvyšují imunitu a snižují hladinu cholesterolu. Japonský zelený čaj matcha působí preventivně proti rakovině i kardiovaskulárním nemocem, normalizuje hladinu cukru v krvi a podporuje hubnutí.

Malinovo-ostružinové smoothie s datlemi

POTŘEBUJETE (pro 2 osoby):

150 g čerstvých malin

150 g čerstvých ostružin

4 sušené datle bez pecek

1 hrnek na kousky nakrájeného vodního melounu

250 ml vody nebo brusinkového džusu

POSTUP:

Maliny a ostružiny omyjte pod tekoucí vodou a nechte je v sítku nebo cedníku okapat. Mezitím nakrájejte na kousky sušené datle, které se předem alespoň hodinu máčely ve vodě, aby změkly. Maliny, ostružiny a pokrájené datle vložte do mixéru, přidejte na kousky nakrájený meloun a vše zalijte vodou nebo brusinkovým džusem. Mixér uzavřete a vše důkladně rozmixujte. Nápoj přelijte do sklenic, můžete přidat trochu drceného ledu nebo tříště, a podávejte.

Náš tip:

Maliny jsou jedním z nejsilnějších přírodních antioxidantů, příznivě působí na srdce a cévy a prospívají pleti. Ostružiny zpomalují stárnutí, chrání cévy a pomáhají správnému metabolismu.

Okurkové smoothie s hruškou

POTŘEBUJETE (pro 2 osoby):

1 salátovou okurku

1 sladkou hrušku

šťávu ze 2 pomerančů

pár listů hlávkového salátu

pár listů mladého špenátu

asi 200 ml vody

POSTUP:

Okurku oloupejte (případně ji můžete jen důkladně omýt studenou vodou a neloupat), hrušku omyjte a zbavte jádřince. Ze 2 pomerančů vymačkejte šťávu, okurku a hrušku nakrájejte na kousky. Vše nasypejte do mixéru, přidejte listy hlávkového salátu a mladého špenátu a nakonec přilijte pomerančovou šťávu a vodu.

Mixovací nádobu dobře uzavřete a obsah rozmixujte dohladka. Přelijte do sklenic a smoothie servírujte. Do mixéru můžete přidat také kousek avokáda nebo zeleného jablka.

Náš tip:

Salátová okurka zbavuje tělo škodlivin a minerály v ní obsažené prospívají zubům, nehtům, kloubům i vlasům. Hrušky pomáhají při problémech s trávením i s vysokým krevním tlakem.