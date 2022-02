Smršť kabátů a sak v pestrých tónech, jež vás rozzáří. Toto jaro budou in

O letošní zimě se s určitostí dá říct především to, že je šedivá. Pohádkovou krajinu pokrytou sněhem můžeme pozorovat jen na horách, města nabízejí jen déšť a šeď a pouze občas vykoukne tolik potřebné slunce. Proč tedy nerozbít ponurost ulic jasnými barvami už teď a nepřipravit se tak na jaro? Nebojte se barev a pořiďte si barevné kabáty a saka. Inspiraci najdete v galerii v úvodu článku.

Do jarního počasí sice ještě nějaký ten čas oficiálně zbývá, venku však alespoň teploty nasvědčují tomu, že letos se na jaro možná můžeme těšit o něco dřív. Než však přijde, pojďme si zpestřit uniformitu kabátů a sak v klasických zemitých barvách trochou pestrých tónů.

Možná se bojíte udělat zásadní krok a upozornit na sebe výraznými odstíny, navíc si nejste jistá, jak je kombinovat. Pro začátečnice máme lehkou radu – pod kabát nebo sako výrazné barvy zvolte jednobarevný outfit, ideálně v černých, bílých či béžových tónech.

Jaké trendy přinese letošní jaro? Podívejte se na video:

Troufnete-li si na víc pestrosti, máte naši podporu. Abyste nevypadala přeplácaně, dbejte na to, aby různě barevné plochy byly co největší. Měly by být vyrovnané a žádná by neměla převažovat, aby se ani neobvyklé barevné kombinace netloukly. Vyvarujte se také raději vzorů. Zvolit tak tedy můžete například barevný kabát a vršek s kalhotami či sukní v jiném veselém odstínu. Kombinovat tímto způsobem můžete i zdánlivě neslučitelné barvy, jako je růžová s červenou, žlutá se zelenou, modrá s oranžovou či fialová se žlutou.

Na dohled je nejen jaro, ale snad konečně i konec dvouleté pandemie, která nás uzavřela v domovech. Ve společnosti začíná vládnout uvolněná nálada, a tak je leccos dovoleno. To platí i v módě, takže chcete-li opravdu pustit uzdu své barevné fantazii, tato jarní sezóna je jako stvořená pro vás! Inspiraci najdete v galerii v úvodu článku.