Smrt legendární zpěvačky Sinéad O’Connor (†56) objasněna. Soudní lékař uvedl příčinu

Zpěvačka zemřela 26. července 2023, bylo jí pouhých 56 let.

Narodila se 8. prosince 1966 v Glenageary v Irsku. Popularitu si začala získávat na konci osmdesátých let, její světově proslulou písní se stala skladba Nothing Compares 2U.



Sinéad O’Connor neměla lehký život. Trpěla bipolární poruchou a v minulosti se již několikrát pokusila o sebevraždu. Její stav se velmi zhoršil poté, co na začátku roku 2022 spáchal sebevraždu její syn Shane (†17).

Byla čtyřikrát vdaná, poprvé za Johna Reynoldse, se kterým má jednoho syna, podruhé za novináře Nicholase Sommerlada. V roce 2010 si vzala Stevea Cooneyho, člena své doprovodné kapely. 8. prosince 2011 si v Las Vegas vzala Barryho Herridge a po šestnácti dnech se s ním rozešla.



Dne 16. května 2016 média oznámila, že chicagská policie vyhlásila pátrání po Sinéad O’Connor. Ve stejný den byla policisty nalezena „v bezpečí a pořádku“.



V říjnu 2018 oznámila, že konvertovala k islámu a přijala jméno Shuhada Sadaqat.