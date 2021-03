Smrt podle horoskopu: Na co zřejmě zemřete podle svého znamení?

Rozložení planet v horoskopu narození, ale i vliv momentálního postavení planet ukazuje na celkovou energii, která ovlivňuje fyzickou kondici, ale zvyšuje taky riziko onemocnění. Z rozložení planet při narození se dá usuzovat na genetické dispozice k nemocem a také se dá pravděpodobně určit, na co jednou zemřete. Chcete to vědět? Pokud ano, jdeme na to.

Z čeho zjistíte vše o svém zdraví a smrti?

O zdraví samozřejmě vypovídá horoskop jako celek, je ale potřeba všímat si především šestého a dvanáctého domu. Kromě planet a znamení figurují totiž v horoskopu taky domy. Bez toho, aniž byste znali jejich umístění, by se vlastně horoskop nedal vykládat. Domů je celkem 12.

Šestý dom vypovídá o nemocech, dvanáctý o možnosti hospitalizace. Se smrtí je v horoskopu spojen dom čtvrtý (immum coeli), který taky vypovídá o vašem původu, dětství a vztahu k tradicím. Dozvíte se z něj i to, jaké na vás čeká stáří a jaká smrt vás pravděpodobně nemine. Někteří astrologové tvrdí, že způsob smrti se dozvíte z osmého domu. Na co tedy můžete pravděpodobně zemřít?

Pojďte se podívat na jednotlivá znamení v dalších kapitolách článku: