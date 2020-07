Smutek nejen v Hollywoodu: Slavné osobnosti, které ztratily své děti

Keanu Reeves

Jestli se o někom dá říct, že je to životní smolař, je to právě herec Keannu Reeves. Tolik neštěstí, kolik během krátké chvíle postihlo hvězdu trilogie Matrix, někdo nezažije za celý život. V roce 1998 se Keanu zamiloval do herečky Jennifer Syme. Oba toužili po dítěti a Jennifer se skutečně podařilo otěhotnět, v osmém měsíci ale porodila mrtvé dítě. Aby toho nebylo málo, Jennifer situaci neustála, předávkovala se léky, nasedla do auta a narazila do stojících aut. Nehodu partnerka Keanu Reevese nepřežila. Tím však hercovo utrpení nekončí. Když poté začal natáčet snímek Matrix Reloaded, dozvěděl se, že jeho sestra, s níž si byl blízký, onemocněla leukémií. Kim Reeves naštěstí boj s nemocí vyhrála.