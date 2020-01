Smyslné čtení: Jaké knihy vás eroticky naladí na blížícího se Valentýna?

Příběh O (Histoire d'O, 1954) Pauline Réageové je bezesporu nejlegendárnější sadomasochistický román moderní doby. Pro příznivce tohoto kultu je ozdobou erotické knihovničky, pro určité feministické či puritánské kruhy naopak zhmotněním zlého snu. Tím spíše, že jej inkognito napsala žena, jejímž je O zřejmě jakýmsi fantastickým obrazem. Příběh O vyprovokoval jeden z největších skandálů francouzské literatury. Toto mistrovské literární dílo, zprvu zakázané a často zabavované a šířené ilegálně, se stalo po Saint-Exupéryho Malém princi zřejmě nejčtenější knihou francouzské literatury a dočkalo se filmového i komiksového zpracování. Kniha obsahuje i text Návrat do Roissy (1969), původně zamýšlený jako pátou a poslední kapitolu Příběhu O.

Slavný avantgardní román, který po svém prvním vydání v polovině třicátých let 20. století vzbudil rozruch sexuální otevřeností a radikálností, s níž vytáhl do boje s morálními, společenskými i uměleckými konvencemi, autorem byl označen za "hanopis, pomluvu, urážku na cti" a významně napomohl pozdějšímu nástupu beatnické literární revoluce, zůstává i po sedmdesáti letech jedním z klíčových textů své doby.

Nelibujete si v obscénním a hrubém vyjadřování? Pak i pro vás se najdou pikantní knihy. Příběh Fanny Hillové s podtitulem Paměti rozkošnice nás zavede k osudu mladé dívky, která je dohnána dát se na dráhu prostitutky. Kdysi šokující kniha se vyhýbá hrubosti a oplzlosti, na druhé straně je to perfektní odraz a otevřený popis lidské sexuality.

Romanticko-erotický román. První část ohlášené série Crossfire. Je možné, aby dva emocionálně labilní a minulostí poznačení lidé, jimiž jsou milionář Gideon Cross a mladičká Eva Tramell, navázali vztah – a udrželi si ho? Hluboké citové pouto mezi nimi sice vznikne, je však natolik zvláštní, že v jistých momentech se jejich vztah dá přirovnat k boji kdo s koho. Často je před rozchodem zachrání jen tělesná touha, protože jeden druhého až démonicky přitahují. Román v zahraničí zaznamenal velký úspěch, práva se prodala do 34 zemí a stal se mezinárodním bestsellerem.

Alina Reyesová: Řezník

Erotická novela francouzské spisovatelky. Kniha získala cenu Pierra Louyse, stala se téměř ihned bestsellerem a byla přeložena do patnácti jazyků. Hrdinka, trochu prostoduchá, neposkvrněná dívka pracuje u pokladny v řeznictví a bere svůj nový post jako příležitost k iniciaci v řemesle řeznickém i v sexualitě. Po prvních zkušenostech, čistě pocitových a obrazných, kdy se erotiky a aktu účastní jen jako pozorovatelka, přichází v další epizodce to pravé poznání: Dívka se dostává do postele vytouženému Danovi, kamarádovi svého bratra, a je zasvěcena. Prožívá první, velmi krátké milostné dobrodružství.

Hned následující den Dan ale odjíždí na prázdniny. Naše neukojená hrdinka se chvíli trápí a pak podlehne masitému, tělnatému, lehce oplzlému, avšak zkušenému řezníkovi. Následuje několik stran živočišného vztahu hasícího různé obrazné i čistě realistické chutě obou protagonistů. Knihu završuje mlhavě popsaný maškarní bál, vytoužená soulož v podzimním listí, pak vakuum, ranní probuzení a, jak bude ještě zmíněno, ušpiněná, ponížená, ale pyšná hrdinka kráčí vstříc jasným erotickým zítřkům.