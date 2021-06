Snaha být za každou cenu šťastný nefunguje. Jak tedy dosáhnout štěstí?

Aktivně se hnát za štěstím nemusí být úspěšné. Výzkumy ve skutečnosti ukazují, že je lepší, když se snažíme mít každý den z něčeho radost. Spousta maličkostí je fajn, stačí je jen hledat a být vůči nim všímaví. Jak tedy dosáhnout spokojeného, možná i šťastného života?

Štěstí není udržitelné Štěstí nemůže být podle odborníků dlouhodobým cílem jednoduše proto, že je to „nestálá emoce". To vysvětluje koncept hédonické adaptace: Dosáhnete úspěchu, chvíli jste šťastní, jenže pak si na to zvyknete, adaptujete se a přijde vám to normální. Také si uvědomíte, že dosažením úspěchu se zase tak moc nezměnilo. Prostě to, co nás uspokojilo, už nás dál neuspokojuje, protože jsme si na to zvykli. Potřebujeme nový úspěch nebo zvýšit dávku – to neplatí jen u drog, ale u všeho.

Nic netrvá věčně Pokud tedy toužíte po neustálém uspokojení, může se vám to nakonec vymstít. Tvrdí to alespoň Sonja Lyubomirsky, autorka knihy „The How Of Happiness". Poukázala na studie, z nichž vyplývá, že lidé, kteří „nadhodnocují" štěstí, tedy ti, kteří tvrdí, že pocit štěstí vypovídá o tom, zda jsou v životě úspěšní, mají sklon být méně šťastní nebo prostě časem pocit štěstí, šťastného života ztrácejí. Cílem tedy nemůže být být stále šťastný.

„Pohoda" je mnohem lepší cíl „Vzhledem k tomu bychom měli dávat přednost pojmu „pohoda" před „štěstím"," říká Richard Davidson, ředitel Center For Healthy Minds at University of Wisconsin. A i když není zrovna vhodné tvářit se šťastně v okamžiku zármutku, je možné udržet si vysokou úroveň pohody, i když jsme smutní. Smutek a bolest jsou součástí života. Pohoda je tedy dlouhodobý cíl a může do ní spadat více konkrétních denních návyků. „Pohoda je dovednost, je to něco, co lze kultivovat," řekl Richard Davidson.

Peníze pomáhají, ale jen do určité míry Finanční problémy a nedostatek prostředků mají vliv na duševní zdraví. Finanční stres může bránit tomu, abychom měli dobrou náladu, abychom byli zdraví. Výzkumy ale ukazují, že existuje bod, nad nímž prostě peníze už nehrají téměř žádnou roli. Jedna studie z roku 2018 například uvádí, že lidé v Severní Americe byli opravdu spokojení se svými životy, když vydělávali zhruba sto tisíc dolarů ročně, zatímco ti, kteří vydělávali více, se šťastnějšími necítili. Jiné studie naznačují, že emoční pohoda se zvýšila u lidí, kteří vydělávali do 75 tisíc dolarů ročně. Proč se tedy více peněz nerovná většímu štěstí? Za prvé si lidé zvyknou na to, co si za svoje peníze mohou koupit. Za druhé také množství peněž, o němž lidé říkají, že nutně „potřebují", má tendenci růst. Čím více vyděláváte, tím více rostou vaše potřeby. Pocit pohody a spokojenosti se také odráží od toho, kolik vyděláváte ve srovnání s ostatními. Když více než vaše okolí, pak jste většinou spokojenější.

Chcete zvýšit pohodu? Zásadní je všímavost Ve své nedávné studii o pohodě Richard Davidson a jeho kolegové identifikovali čtyři klíčové pilíře pro pocit pohody, z nichž jedním je všímavost. Tedy schopnost „být přítomen" v určitém okamžiku a také „schopnost vědět, co dělá naše mysl". Vědomě prožívat přítomnost. Davidson a jeho kolegové však zdůrazňují, že není nutné formálně meditovat, ale stačí si do každodenní rutiny zavést drobné aktivity, jako například zavřít oči a 10x se nadechnout. „Tyto praktiky můžete dělat kdykoli během dne," říká Davidson. Můžete je dělat při praní prádla, žehlení, při chůzi nebo při cestě do zaměstnání.