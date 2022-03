Sněženky a machři slaví 40: Kombinéza z Tuzexu a další zajímavosti z natáčení

Zima se sice už téměř loučí, pojďme se ale ještě na chvíli vrátit k zimním radovánkám. Letos je to totiž přesně 40 let, kdy světlo světa spatřila dnes již kultovní česká komedie Sněženky a machři. Snímek o jednom studentském lyžařském zájezdu baví i po čtyřech dekádách a zábava byla i během natáčení. Co všechno se stalo?