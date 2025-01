Klouzačka, závěje, rampouchy aneb Záludnosti zimní nadílky: Jak na ně bezpečně?

Vrásky na čele přidělávají vrtochy počasí hlavně majitelům nebo správcům budov. Nebezpečné je nakupení mokrého, těžkého sněhu na střechách a rampouchy v délce klidně i několika desítek centimetrů. Když totiž dorazí obleva, stávají se nebezpečným protivníkem pro kolemjdoucí i poblíž stojící auta.

Jakou máte povinnost coby majitel budovy?

„Majitel musí zajistit bezpečnost svého objektu. Největším rizikem jsou rampouchy a zmrzlé sněhové plochy, které mohou vážit i desítky kilogramů,“ varuje Jan Dzúr ze společnosti Kärcher. Tuhle povinnost se nevyplácí jakkoli podceňovat. Nejenže následky můžou být ve výsledku fatální, ale taky docela dost nákladné. Nedá se spoléhat na to, že právě tyhle potíže, které zima přináší, vyřeší technické služby příslušného města nebo obce. Když jde o rozsáhlejší kalamitu a nebezpečí dosáhlo mimořádných výšin, je ovšem riskantní pustit se do odklízení vlastními silami. V takových případech zasahují hasiči, jde-li o kalamitu extrémní, pak i armáda.

Kdo zodpovídá za chodníky?

„Chodník je podle zákona součástí stavby komunikace, případně samostatnou stavbou, jež je součástí pozemku, na kterém se nachází. Protože je mnoho chodníků ve městech a obcích právě v jejich vlastnictví, mezi jejich povinnosti pak patří zajistit odklizení sněhu či zmírnění závad ve schůdnosti. Odpovědnost v tom případě má obec,“ upozorňuje Jan Dzúr. Jiná situace ale nastává u chodníku přiléhajícího k domu. Za ten je zodpovědný vlastník. Může to být obec, ale mnohdy tomu tak není. Nejčastěji je to soukromý majitel, firma nebo bytové družstvo.

A jak je to se schody do domu? „Nejen ty, ale i bezprostřední prostor před vstupem do obytné části jsou plně v odpovědnosti majitele objektu. Jedná se o prostor, se kterým se dostane osoba při východu z objektu poprvé do kontaktu. A ten musí být uklizen tak, aby byl bezpečný a zbavený sněhové pokrývky a náledí,“ dodává expert ze společnosti Kärcher.

A nesmeky máte?

Můžete je mít v plastovém pouzdru v kapse, kabelce, batohu. Návleky na botu ale není dobré mít na sobě neustále. Nehodí se na všechny povrchy. Patří téměř výhradně na led, sníh – hluboký i ušlapaný, mokrou trávu nebo uklouzanou hlínu. Seženete je i za pár stokorun. Stejně jako tekuté řetězy na boty a konce holí.

Když dojde k nejhoršímu

Až budete řešit škodu nebo úraz, které zapříčinil sníh či led, vše nafoťte – nejen místo události, ale i stav objektu a míru poškození. Zaznamenejte čas, kdy k události došlo, jsou-li přítomni svědci, vezměte si na ně kontakt. Jestli jde o vážnější problém, přivolejte na místo policii – ta vyhotoví záznam. Poté můžete škodu nahlásit pojišťovně.

Jak na ledovku bezpečně? Vyrobte si sami: Na ledovku můžete být připravení i během pár sekund s využitím toho, co dům dá: Přejeďte podrážku lepidlem a to posypte třpytkami. Budou fungovat jako brzda.

Na botu natáhněte starou silnější ponožku.

Využijte tavicí pistoli a na podrážku nakreslete různé tvary.

Proti pádům

Jen pořádné boty – nejlépe kotníčkové, šněrovací, které dobře zpevní kotník. Měly by mít podešev z měkkého materiálu, ale s vyšším podílem gumy. Ta by měla mít hrubší a hlubší povrch. Vybrané typy bot mají svoji protiskluzovou podešev. Tu vám tam ale může případně zapracovat i šikovný švec.

Menší kroky – choďte rozvážně a váhu přenášejte na nohu, která jde vpřed.

Přidržujte se zábradlí – kde je to možné, zachyťte se opory, neváhejte hlavně na schodech. Zvlášť opatrní buďte na dlaždicích, bílých pruzích na přechodech pro chodce, kamenné podlaze.

Věčně ledové nohy

Dopřejte si zahřívací potraviny – zázvor, skořici, kurkumu, česnek, chilli, horké polévky, čaje s medem. Z bylinek se osvědčuje ginkgo biloba. Není od věci začít se saunováním. Ohřát nohy mají pomoct i adjustační ponožky – prokrvují a protahují končetiny.

Článek vyšel v časopise Blesk pro ženy 1/24"

Text: Kateřina Pokorná