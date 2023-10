Sníte o sexu s více muži, znásilnění nebo o výprasku? Víme, co o vás prozradí sexuální fantazie!

Sexuální fantazie jsou všechny erotické nebo sexuálně vzrušující představy a myšlenky, ať už jde o záměrně vymyšlené příběhy nebo spontánní náhodné myšlenky na sex, které mohou být až podivně neobvyklé a bizarní. Sexuální fantazie jsou považovány za normální část lidské sexuality. Pokud chybějí, může to být ve spojitosti s nespokojeností v sexu nebo sexuální dysfunkcí. Jaké jsou tedy vaše sexuální fantazie a co znamenají?

Vzrušuje vás představa voyerismu neboli že vás někdo u sexu sleduje, či snad vy sledujete někoho jiného? Toužíte-li k sobě domů pozvat sousedy, tak jak to bylo ve filmu Příběhy obyčejného šílenství, pak máte v povaze exhibicionismus, představivost a jste otevření novým věcem a nápadům, ať už v sexu či v životě. Zamyslete se, zda také příliš neřešíte, co si o vás myslí ostatní.

Toužíte po trojce nebo styku s více muži, kdy vás každý uspokojí a vystřídá ho další, nebo se vaše myšlenky spíše ubírají do swingers klubů? Vypovídá to o vás jediné, a to že jste velmi společenský a hravý typ, který miluje sex a zábavu, a máte v sobě velkou dávku extrovertnosti. Zároveň to také může být ukazatel, že vám v partnerství chybí více vzájemné pozornosti.

Nechte si své fantazie pro sebe

Pokud máte nutkání své fantazie sdílet s partnerem, pak si to dobře promyslete, než vše prozradíte. Zní to možná zcela neškodně, ale některé fantazie není vhodné svěřovat partnerům, protože by to mohlo zničit váš vztah. Zejména představy o sexu s jinými osobami nebo neobvyklé drsné praktiky by mohly partnera vyděsit a mohl by mít naopak pocit, že vás nedokáže dostatečně uspokojit.