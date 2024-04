Snubák na levé ruce, náušnice za porod. Znáte symbolický význam šperků?

Svatba, narození dítěte, křest nebo třeba úspěšné ukončení studia. V lidské kultuře mají šperky hluboký symbolický význam, proto jsou také nedílnou součástí zásadních životních událostí. Tento zvyk, jehož kořeny sahají do hluboké historie, není pouze o předání něčeho pěkného, ale také o vyjádření emocí a podpoře tradicí a vztahů. Víte, proč se snubní prsten nasazuje právě na prsteníček? Co se podle zvyků věnuje novopečené mamince? A při jaké příležitosti se předávají šperky s obrázky svatých?

Prsteníček jako nositel žíly lásky

Svatba je jednou z nejvýznamnějších životních událostí, při které hraje darování šperků klíčovou roli. V našich končinách je zvykem vyměnit si prsteny coby symboly věčnosti. Kruh bez začátku a konce totiž znázorňuje nekonečnou lásku mezi partnery. Tato tradice má kořeny už ve starověkém Egyptě, kde si páry vyměňovaly kroužky z rákosí nebo kůže. Odtud se tato zvyklost postupně rozšířila do Řecka, Říma (kde již prsteny nabyly kovové podoby) a zbytku světa. Prsten se odjakživa navlékal na prsteníček levé ruky – panovalo totiž přesvědčení, že právě tento prst obsahuje takzvanou „venu amoris“ neboli žílu lásky, která vede přímo k srdci. A tato praxe zůstala dodnes.

Náušnice za porod jako symbol zdraví a oslava života

Další velmi významnou událostí, při níž se často darují šperky, je příchod nového člena rodiny. Tato zvyklost se objevovala již ve starověku. „Novopečená maminka by měla podle tradice dostat za porod miminka náušnice, které symbolizují nový začátek a oslavují život. Tato tradice má různé významy, velmi často je však spojována také s přáním štěstí a zdraví jak pro matku, tak pro novorozeňátko,“ potvrzuje Dominika Šťovíčková, spoluzakladatelka šperkařské značky USHI, která se specializuje na výrobu originálních českých stříbrných náušnic bez obsahu niklu. V některých kulturách je zvykem darovat náušnice také novorozenému dítěti, což jej má ochránit před zlými duchy.

Medailon od kmotra kmotřenci

Křestní obřady a ceremonie jsou dalšími významnými životními událostmi, při kterých se šperky často hlásí o slovo. A to zejména v podobě dárků věnovaných kmotry jejich maličkým kmotřencům. Tento zvyk má kořeny v raně středověké křesťanské tradici, kdy kmotři přijímají závazek dohlížet na duchovní růst svého kmotřence a šperkem darovaným při křtu své sliby a závazky symbolicky stvrzují.

A jaké šperky se nejčastěji darují? To nikde není pevně dáno. Bývají to například medailonky s obrázky svatých nebo s ochrannými modlitbami, může to však být i řetízek s křížkem nebo andělíčkem. Velmi oblíbeným dárkem jsou také první náušničky. „U dětských náušnic je vhodné myslet v první řadě na bezpečnost. Zapínání by tak mělo být nejlépe typu brizura či šroubovací, aby se náušnice snadno nasazovaly a nebylo snadné je rozepnout a ztratit. Materiál dětských náušnic by měl být z kvalitního kovu, aby nezpůsoboval alergii,“ doporučuje Dominika Šťovíčková.

Prsten nebo hodinky jako připomínka promoce

Darovat šperk při úspěšném absolvování studia je relativně moderní tradice, která se rozvinula s rostoucím přístupem ke vzdělání v období 19. a 20. století. Mnoho rodin však v současnosti tuto událost vnímá jako důvod věnovat novopečenému absolventu něco cenného jako památku – ženám se často věnují prsteny či náušnice, mužům je možné darovat například kvalitní hodinky, které lze navíc opatřit originálním gravírováním.