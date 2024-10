Soběstačná domácnost: Rady, jak a čím začít

Nábytek, který přežije generace

Při zařizování domácnosti a nákupu nového nábytku vybírejte takové kousky, které rychle nepodléhají módním trendům a vydrží vám dobře sloužit pár desítek let. Byt nepřehlcujte nábytkem ani dekoracemi a ponechte v něm dostatek volného prostoru. Bude se vám snáze vysávat, mýt podlaha i utírat prach, ale především budete mít vzdušný byt, kde se budete dobře cítit a kde vaše děti budou mít dost místa na hraní. Vybírejte také snadno pratelné bytové textilie, ideální jsou ty z přírodního lnu nebo bavlny, případně recyklované materiály.

Swap je výměna

Nakoupili jste si spoustu oblečení, bot, knih a dalších věcí, které už nepotřebujete, a chystáte se je vyhodit? Byla by to škoda, jejich výměnou s jinými lidmi můžete získat to, co právě potřebujete, a někomu jinému udělat třeba radost. Swapovat můžete na internetu, anebo doma vytřiďte věci a doneste je na některou swapovou akci. Tam dáte svoje věci a vyberete si ty, které se líbí vám. Swapové akce bývají často i tematicky zaměřené, třeba na dětské oblečení, školní potřeby nebo nářadí pro zahrádkáře.

Beze zbytku

Věnujte pár dnů pozornost tomu, co vyhazujete do koše. Pokud jste ještě nezačali recyklovat, vyzkoušejte si dávat stranou alespoň prázdné plastové obaly a sklo. Uvidíte, jak se sníží množství odpadu. Pokud bydlíte v rodinném domku, můžete v některých městech získat ke klasické popelnici zdarma ještě další – na bio odpad. V případě bytových domů může o popelnici požádat soukromý majitel.

Do bio popelnic lze dávat většinou rostlinný odpad z domácnosti, třeba zbytky ovoce a zeleniny, slupky, kávové sedliny nebo popel z dřevěného uhlí, listí, trávu, seno a slámu, větičky, piliny nebo hobliny. Specifikace bio odpadu se může lišit v jednotlivých městech, je tedy dobré se vždy informovat o pravidlech předem. Řada obcí také nabízí speciální bio kontejner ve stanovištích s kontejnery na separovaný odpad. Někde dokonce města zajišťují pravidelné rozmisťování velkoobjemových bio kontejnerů.

Upcyklace a downcyklace

Možná ta dvě slova slyšíte poprvé, ale přitom pojem upcyklace se objevil už před třiceti lety. Znamená přeměnu jedné, už nepotřebné věci nebo materiálu na něco využitelného. Často se termín používal při vzniku nekonformních uměleckých děl, která vznikala z odložených věci nebo odpadu. A zatímco upcyklace povyšuje věc z původního materiálu na něco lepšího, downcyklace vyjadřuje přeměnu starého materiálu také na novou věc, její kvalita je ovšem mnohem nižší než ta původní.

Náš postřeh: Bez obalu

Potraviny, které si domů přinesete, mají většinou papírový, skleněný a nejčastěji plastový obal, které po použití vyhodíte do koše. Ale možná to jde i jinak. V posledních letech se objevila řada obchodů, kam si můžete pro potraviny přijít s vlastními obaly. Na chleba a další pečivo postačí plátěné sáčky, olej, ocet a další tekutiny vám tu nalijí do vámi přinesených láhví. Luštěniny nasypou do sklenic a ovoce nebo zeleninu si můžete dát třeba do síťovky nebo plátěné tašky. A nezůstalo jen u velkých nákupů. Některé řetězce kaváren a bister nabízejí třeba ranní kávu do vlastního hrnku se slevou, nebo vám jídlo dají do obalů z recyklovaných materiálů.

"Článek vyšel v časopise Blesk hobby 10/23"

Text: Olga Trešlová