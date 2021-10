Sociální fobie může zničit celý život. Není ale nutné s ní žít. Co pomůže?

Každý člověk je čas od času unavený, touží po samotě, a proto se vyhýbá velkým skupinám lidí. A většina lidí je nervózní před vystoupením na velké poradě v práci nebo před prvním rande. Ale pokud někdo před prezentací zažívá intenzivní stres, bojí se kontaktu s novými lidmi nebo se neustále cítí druhými kritizován, a to tolik, že to ovlivňuje jeho každodenní život, možná trpí sociální fobií neboli úzkostnou poruchou, která je charakterizována úzkostí ze sociální interakce a společenských situací a následným vyhýbavým chováním. Nicméně ani taková porucha neznamená konec života. Existují možnosti, jak získat pomoc, aby onemocnění nemělo negativní dopad na život či společenské kontakty.

Co je to sociální úzkostná porucha?

"Sociální fobie je v zásadě strach ze situací, které vznikají interakcí s jinými lidmi, nebo obavy z toho, že by někdo jiný mohl člověka zkoumat a hodnotit," popisuje psychiatrička Jessi Goldová pro web instyle.com. Pacienti podle ní často logicky vědí, že jejich pocity jsou přehnané, ale neumí je ovládnout. "Pokaždé, když vejdu do místnosti, mám pocit, že mě lidé sledují, soudí a přemýšlejí o mně," je podle Goldové typická věta člověka se sociální fobií. Protože vědí, že to není pravda, cítí se zároveň paranoidně. Sociální úzkostnou poruchu lze nejjednodušeji definovat jako konzistentní a trvalý strach z kritiky ostatních, ať už jde o vrstevníky, opačné pohlaví či šéfy a kolegy.