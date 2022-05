SOFIE (38): Partner mě neustále srovnával se svojí bývalou, nakonec se začali scházet

Někomu trvá delší dobu, než se dokáže vymanit z předchozího vztahu, někomu se to nepovede vůbec. Když na takového člověka narazíte, jste to nakonec vy, kdo nejvíc trpí. Své o tom ví i Sofie.

S Pavlem nás seznámil společný známý. Hned jsme si padli do oka a začali se vídat. Naše romantická idylka ale měla jednu drobnou vadu a tou byla Pavlova bývalá přítelkyně.

Od jejich rozchodu sice uběhl už rok, přesto o ní Pavel až podezřele často mluvil, a dokonce měl zarámovanou společnou fotku u postele. Bylo mi jasné, že citové pouto ke své bývalce ještě nepřetrhl a že to bude asi chtít mnohem více času.

Když jsem se ho na rovinu zeptala, jestli k ní ještě něco cítí, reagoval podrážděně a udělal ze mě hysterickou žárlivku. Přitom jsem otázku položila s absolutním klidem. Ujišťoval mě, že má rád jenom mě a já to krásné mezi námi svými výslechy pořád kazím. Skoro mě dokázal přesvědčit.

Cítila jsem se provinile. Vždyť ona má už dávno nový vztah, ve kterém je spokojená, navíc mi Pavel neustále opakoval, že by s ní být už nemohl, a vykládal mi, co všechno špatného mu udělala. Tak urputně, jako by chtěl přesvědčit i sám sebe.

Čím déle jsme spolu byli, tím více byla jeho ex všudypřítomná. Na věšáku ještě stále visela její kabelka a v koupelně měla dokonce svůj fén. Já si přitom u něj nemohla nechat ani kartáček na zuby. Kam jsem se podívala, tam byla ona. Dokonce když jsme domlouvali dovolenou, tak řekl, že chce jet jedině na místo, kam plánoval jet se svou ex, protože už to bohužel nestihli. Kam bych si přála jet já, to ho vlastně ani nezajímalo.

Cokoli jsem vymyslela, bylo hned špatně, protože ona by to udělala přece jinak a líp. Cítila jsem se, jako bych žila v jejím stínu, a to mi vážně podkopávalo sebevědomí. Zatímco ona byla ve všem hvězda, já jí nesahala ani po kotníky. A to vůbec v ničem!

Nejvíc mě bolelo, když jsem se dozvěděla, že jsou v kontaktu. Přišla jsem na to náhodou, když mu od ní na mobilu cinkla zpráva: „Ahoj, sejdeme se tam jako vždycky?“ To už mi ruply nervy. Vyletěla jsem a ptala se, jak dlouho to trvá, proč mi to tajil.

Hned se začal hájit tím, že je přece normální, když jsou bývalí partneři kamarádi, a protože věděl, že bych mu tropila scény, tak mi to neřekl. Opět to dokázal otočit proti mně. Skoro mě přesvědčil. Jenže jsem ho tajně sledovala. Na onu schůzku vyrazil vyvoněný a s růží. To byla pro mě konečná! Přišla jsem k nim a oznámila, že je konec. Překvapivě se mi to nesnažil ani vymluvit.