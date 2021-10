Šokující objev: Čokoláda pomáhá ženám po menopauze udržet štíhlou linii

Všechny tyto benefity se doposud přičítaly hořké, kvalitní čokoládě. Proto je určité překvapení, že vědci objevili přínos i u mléčné čokolády. Její ranní konzumace pomáhá podle posledních studií ženám po menopauze udržet váhu. Odborníci z univerzity ve španělském městě Murcia zkoumali vliv čokolády na ženy po menopauze. Během výzkumu rozdělili 19 žen v průměrném věku 52 let do dvou skupin. Zatímco jedna skupina snědla každý den po dobu dvou týdnů 100 gramů mléčné čokolády do hodiny po probuzení, druhá snědla stejné množství před spaním.

Mlsání po ránu je lepší

Ženy ani v jedné skupině nepřibraly na váze, ale ranní konzumace čokolády zvyšuje spalování tuků a pravděpodobně ovlivňuje pocit hladu a touhu po sladkostech během celého dne. "Ukázalo se naprosto jasně, že nejde jen o to, co jíte. Načasování jídla je důležitým faktorem při kontrole hmotnosti," napsali vědci do magazínu Federation of American Societies for Experimental Biology. Podle nich je jasné, že načasování jídel ovlivňuje vnitřní hodiny. Konzumace sladké, vysokokalorické svačiny, jako je čokoláda, má jiné účinky na organismus večer a jiné ráno, takže i jiným způsobem ovlivňuje váhu a metabolismus.