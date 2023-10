SOŇA (40): Čarodějnické schopnosti využívám ve svůj prospěch. Bojím se následků

Moje babička byla žena srozuměná s přírodou, vyznala se v počasí, v bylinách a v širokém okolí své podhorské vesnice byla známá tím, že dokáže od nemoci ulevit jak lidem, tak i zvířatům. Ráda jsem k ní jezdívala, leccos jsem se za ta léta o léčivkách naučila, dnes umím míchat léčivé masti i tinktury a trochu si tím přivydělávám.

Babička pomáhala každému zdarma, kdo potřeboval, tomu se dostalo léku i rady a já to obdivovala. I když jsem podědila její léčitelské schopnosti, nepodědila jsem její nezištnost. Vím, že lidé rádi zaplatí, pokud získají úlevu od svých potíží.

Časem jsem v sobě objevila ještě dar čarodějnictví, nějaký další smysl, kterým se dokážu domluvit se stromy, se zvířaty, s pomocí krystalů odhadnu i některé jevy budoucí. Mívám také sny, které se vyplní, a to všechno mi zjednodušuje život.

Nemusím se bát žádných nemilých překvapení, poradím si i s nepříjemnými lidmi ve svém okolí. Dokážu si z karet vyčíst budoucnost, povedlo se mi uhodnout výherní čísla v loterii, a tak si myslím, že mi moje nadání docela zpříjemňuje život.

Žiji si sama v té své spokojené bublině, zatímco kolem mě se pachtí mladí i staří. Každý má nějaké potíže, nějaká přání, a zatímco já si mohu přání splnit a potíží se zbavit, jim se nedaří. Kolikrát už jsem si vzpomněla na babičku, jak se sama nabídla pomoci s trápením třeba některé rodině ve vesnici. Říkám si, že na to měla určitě víc času než já, tehdy bylo žití na vesnici poklidné, neuspěchané a babička se svým malým hospodářstvím si mohla víc všímat, co se kolem děje. Mně se daří v práci, kterou mám ráda, a volný čas si užívám po svém, bolístky mého okolí se mě tolik netýkají.

Nedávno jsem si o víkendu listovala v sešitech, které mám po babičce. Byla to duše pečlivá, a tak mám sešity s recepty na léčivé čaje, masti a tinktury, s recepty na vaření, docela jsem se do toho začetla. Spoustu věcí znám, hodně si v dnešní době i dohledám na internetu, ale přece jen rukou psané poznámky mají své kouzlo. Že měla babička také mimořádné schopnosti věštecké a čarodějnické, jsem objevila právě při čtení jejích poznámek.

Nepředstavujte si, že babička snad létala na koštěti nebo se scházela se svými vrstevnicemi na popravčím vrchu, to jsou jen středověké a pohádkové představy. Ale v poznámkách o zdařených „kouzlech“, jimiž babička pomohla lidem, jsem se dočetla i zásadní věc, kterou jsem si do té doby neuvědomovala: každý, kdo má nějaké mimořádné čarodějnické schopnosti, by je měl využívat hlavně pro dobro druhých, ne jenom pro sebe.

A tak mě napadlo se na ten teď už můj problém podívat trochu důkladněji. Sehnala jsem si literaturu o čarodějnictví v moderních dobách a opravdu jsem se dobrala ke zjištění, že bych své schopnosti měla směřovat na lidi, kteří pomoc a radu potřebují. Usnadňovat žití pouze sobě je podle všech zákonů přírody i čarodějnictví nedobré. Může se stát, že takový sobecký jedinec o své schopnosti přijde, případně bude potrestán jinak.

Byl to pro mě docela šok a do hlavy se mi vloudila myšlenka, jaký trest by mohl stihnout sobeckou osobu? Pokud bych pozbyla svých nadpřirozených schopností, určitě by mě to mrzelo, ale trest za sobeckost si neumím představit. Zkouším se o své schopnosti a vědomosti podělit, třeba tím usmířím to NĚCO mezi nebem a zemí.