Sopranistka a filantropka Lenka Graf: Svou nadací podporuje děti po celé republice

Lenka Graf je zakladatelkou Nadačního fondu Energie pomáhá, který se zaměřuje na vzdělávání, zdravý životní styl a divadelní a hudební aktivity pro děti po celé České republice. Ve svém rodném městě Ústí nad Labem často pořádá benefiční akce, kde vystoupila řada osobností jako Eva Urbanová, Yvetta Blanarovičová a další. Kromě toho je milující manželkou a matkou dvou dětí. S The Dark Tenorem, jedním z nejúspěšnějších crossoverových umělců, má za sebou turné v Německu. Co prozradila v rozhovoru?

Kdo vás přivedl k hudbě, ke klavíru?

Hudbu jsem milovala odmalička, část mojí rodiny jsou učitelé, skoro všichni hrají na nějaký hudební nástroj. Klavír jsem si moc přála a rodiče mi ho nakonec koupili. Nekoukala jsem na pohádky v televizi, ale seděla u magnetofonu a poslouchala operety. Hudbu jsem brala jako další jazyk, chtěla jsem to prostě umět – hrát na klavír a zpívat.

Váš studijní obor byl také spojený s hudbou.

Ráda vzpomínám na dobu, kdy jsem po svých studiích chvíli učila děti. Je pravda, že s malými žáčky musíte mít trpělivost a sebekázeň, ale ty musíte mít v každé profesi, pokud chcete uspět.

Nějaký čas jste i podnikala. Co je motorem, který vás žene dopředu?

Mám velice ráda módu, proto jsem podnikala v módním byznysu, ale nakonec přece jen zvítězil zpěv. V něm se chci stále zlepšovat, to mě žene vpřed. Dalším motorem je moje rodina – můj manžel, moje děti. Jsem pozitivní člověk, raduji se ze života a chci, aby i lidé okolo mě byli spokojení. Snažím se svým blízkým vytvořit příjemný domov, kam se budou rádi vracet.

Jak došlo ke spolupráci s Petrem Kolářem, s nímž jste nazpívala duet Nechme lásku plout?

Rozhodla jsem se Petra oslovit, protože má pěkný hlas, který skvěle ladí s tím mým.

Můj původní song You Are Not Alone pro mě a Petra otextoval originálním českým textem Viktor Dyk a píseň měla premiéru na akci Centropol Fotbalista roku 2022. Petr je velký profesionál a velice dobře se mi s ním spolupracuje.

Žijete střídavě ve Spojených státech a v Čechách. Čím vás oslovila právě Florida?

Výhodou je stále modré nebe a slunce. Jsem milovnicí léta, a tím mě Florida okouzlila. Dalšími bonusy jsou moře, dobré jídlo a milí lidé.

Je náročné mít dva domovy?

Kořeny jsme na Floridě zapustili před patnácti lety. Přesuny jsou pro nás už rutinou. Všechno plánuji dopředu, manžel to má stejně, máme vše předem určené a zapsané v kalendářích. A plánů se držíme.

Jak se vám daří skloubit rodinný život s kariérou zpěvačky?

Je to o systému, disciplíně a plánování. Musíte vynaložit určité úsilí, pak se to zvládnout dá. Mám také skvělé zázemí, proto si mohu dovolit budovat kariéru. Manžel i děti mě plně podporují a já jim to velmi ráda oplácím.

Jste zakladatelkou Nadačního fondu Energie pomáhá. Komu přesně je vaše pomoc určena?

Nadační fond se primárně zaměřuje na vzdělání, zdraví, zdravý životní styl a divadelní a hudební aktivity dětí v celé České republice. Teď právě startujeme nový pilotní program pro děti sedmých a osmých tříd základních škol, na který jsem hrdá. V jeho rámci formou projektových dnů plní určité úkoly související s matematikou a fyzikou, jež je učí, jak si spočítat spotřebu energie.

Prozradíte, jak o sebe pečujete?

Každodenní kolotoč okolo rodiny, pracovní tempo a střídmost v jídle, to je můj základní recept. Ráda jezdím na kole a na Floridě si najdu čas na čchi-kung.

Kde nakupujete nebo využíváte služby stylistů či módních návrhářů?

Večerní šaty, které nosím na vystoupení, mám především od návrhářů. Využívám služby Natali Ruden nebo Jakuba Ponera. Nakupuji i na Floridě. Mám tam již několik obchodů, kam chodím pravidelně.

Jak byste využila jeden den, který byste měla jen pro sebe?

Sport, meditace, hudba, kniha a procházka s pejskem. Ale stejně bych myslela na rodinu a vzápětí se za nimi rozjela a zbytek dne trávila s nimi. Tak jsem totiž nejšťastnější.