Špagetová dýně je hitem podzimní kuchyně: Tyto recepty stojí za to vyzkoušet!

Špagetová dýně zapečená se sýrem

Suroviny

špagetová dýně menší

smetana na vaření 250 ml

bazalkové pesto 4 PL k podávání

oregano 1 ČL

mražený listový špenát 260 g

ricotta 125 g

sůl

pepř

chilli sušené špetka

sýr 150 g nastrouhaný

mozzarella 100 g nastrouhaná

tymián

Postup

Rozpálíme troubu na 220 °C. Špagetové dýně rozřízneme napůl a vydlabeme semínka. V míse smícháme smetanu, pesto, povolený a vyždímaný špenát a ricottu. Ochutíme solí, pepřem a chilli vločkami. Nakonec vmícháme 100 g nastrouhaného gruyèru (nebo jiného sýra) a polovinu nastrouhané mozzarelly.

Poloviny dýně vložíme do nižšího pekáčku řeznou stranou nahoru, osolíme je a opepříme. Zbytek gruyèru rozprostřeme do vydlabaných středů, pak na dýně rovnoměrně navrstvíme mix smetany, pesta, špenátu a sýrů. Povrch posypeme zbytkem mozzarelly. Zakryjeme pekáček volně alobalem a vložíme do trouby. Pečeme 20 minut, pak sundáme alobal a pečeme další 20 minut, dokud není dužina dýní měkká a sýr zlatavý a bublající. Vyjmeme, necháme 5 minut stát, pak vidličkou rozrušíme dužinu tak, aby vznikly charakteristické třásně (špagety) a dužina se promíchala se sýrovou náplní. Posypeme tymiánem nebo oreganem a podáváme s dalším pestem na případné pokapání.