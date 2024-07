Odhalte tajemství spánkových poloh: Co o vás říká vaše nejčastější poloha ve spánku?

Australští psychologové provedli studii, ve které sledovali, jak dobrovolníci spí. Lidé, kteří se zúčastnili pokusu, zároveň prošli testem osobnosti. Podle odborníků existuje spojitost mezi povahovými rysy a polohou, ve které spíme. Tady jsou závěry jejich studie, díky kterým se můžete sama otestovat. Sedí to i na vás?

Pokud spíte na boku, nohy volně skrčené, pak jste klidný a spolehlivý člověk. Není snadné vás urazit a nemáte strach z budoucnosti. Usmíváte se, i když je zrovna to nejošklivější zimní ráno, a postavíte se čelem prakticky ke všem změnám, které vás v životě čekají.

Pokud spíte v poloze plodu, stočená do klubíčka na boku, pak máte zřejmě často pocit, že potřebujete někoho, kdo by vás chránil, rozuměl vám a sympatizoval s vámi. Tímto schoulením dáváte najevo podvědomou touhu po tom, aby se všechny problémy, kterým musíte denně čelit, z vašeho života vypařily. Lidé, kteří nejčastěji zaujímají tuto polohu, mají uměleckou duši a talent – zkuste malovat obrazy, učit se tančit nebo začněte psát třeba povídky.

Pokud spíte na břiše s rukama a nohama trčícíma do stran, tedy ruce v poloze svícnu a nohy od sebe, pak jste vůdce. Jste impulzivní a vždy převezmete iniciativu. To však nemusí vyhovovat vždy a všem kolem vás, proto se také občas zeptejte na názor ostatních – jak v osobním, tak profesním životě. Také vše raději plánujete předem, protože nemáte rádi překvapení. Díky vaší schopnosti vytrvat a vašemu smyslu pro odpovědnost dosáhnete velkého úspěchu.

Pokud spíte v pozoru skoro jako voják, tedy ležíte v posteli na zádech s rukama podél těla, pak pravděpodobně nejste příliš přizpůsobivý člověk. Moc dobře víte, jakých cílů chcete v životě dosáhnout, a také o to cílevědomě usilujete. Možná jste přísní, pedantští a nároční, ale nejvíc toho chcete sami od sebe.

6. Volavka

Pozice volavky znamená, že ležíte téměř na boku, jednu nohu nataženou a tu druhou na straně, kam se přetáčíte, máte pokrčenou. Pokud spíte v této poloze, jste pravděpodobně nepředvídatelná osobnost, kterou často lákají všechna možná dobrodružství. Na druhou stranu se však vaše nálada může změnit tak rychle, že to může být matoucí pro lidi kolem vás. Velmi často je pro vás těžké být rozhodnými a ničí vás dělat velká rozhodnutí. Obecně dáváte v práci i životě přednost stabilitě, míru a klidu.

Pokud spíte v různých pozicích, znamená to, že jste mnohostranná osobnost, která má skryté hloubky, jimž jste ještě ani vy sami nepřišli na kloub. Tak co, platí to i na vás?