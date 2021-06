Spears, Crowe, Cyrus a další: Slavné celebrity, které se ze své slávy pomátly

Jejich sláva hvězd se dotýká, nést však takové břímě není jen tak. Řadu celebrit jejich popularita semlela a dohnala je až k drogám, alkoholu a následně do léčebny. Často jejich vzestupy a pády provázely skandály, kdy to vypadalo, že se slavné hvězdy doslova pomátly. Kdo kdy přišel o zdravý rozum?

Robert Downey Jr. Idol žen, který se proslavil rolí v seriálu Ally McBealová nebo postavou Iron Mana, má za sebou temné období. Dnes je krotký jako beránek a psychicky stabilní, na začátku své kariéry měl ale svoje momenty. Třeba v roce 1996, kdy byl chycen na Sunset Boulevard za zběsile rychlou jízdu. Na tom by ještě nebylo nic divného, kdyby ovšem herec nebyl nahý a neházel kolem sebe imaginárními krysami. V době, kdy několik let bojoval se závislostí na drogách a alkoholu, byl Robert Downey Jr. také zatčen za držení heroinu, kokainu a střelné zbraně. Později uvedl, že se mu líbilo, když si dal pistoli do úst, držel prst na spoušti. Kdo by to byl do něj řekl? Jak jsou na tom s alkoholem české krásky? Podívejte se na video:

Britney Spears Příběhy slavných teenagerů, kteří se zbláznili pod světly ramp, jsou v Hollywoodu celkem běžné. Tím nejznámějším je pravděpodobně ten o popové hvězdičce Britney Spears, která započala svoji kariéru na Disney Channel, odkud právě vzešla řada známých osobností s podobnými problémy. Britney byla svého času snad nejslavnější zpěvačkou na světě, která prostě břímě slávy neunesla. V jednom momentě to byla roztomilá školačka s culíky a hitem, který nikdo nemohl dostat z hlavy, a vzápětí běhala po ulicích Los Angeles jako šílenec, až nakonec vběhla do kadeřnictví, kde si sama oholila strojkem hlavu. Tehdy skončila v léčebně a vypadalo to, že je s její kariérou konec. Po dalších eskapádách a divokých večírcích se však nakonec uklidnila a vrátila se na scénu s hity jako Womanizer a I Wanna Go. Tento comeback byl ale pouze chvilkový a dříve úspěšná zpěvačka teď tak akorát plní svůj instagramový profil šílenými tanečními videi, která dávají tušit, že s jejím duševním zdravím to nebude tak růžové. Její fanoušci v tom hledají skryté zprávy a snaží se zpěvačku, která byla vlastním otcem zbavena svéprávnosti, osvobodit. Britney Spears prorazila před 20 lety: Jaká tajemství se o zpěvačce neví? 18 Je to přesně dvacet let, kdy americká zpěvačka Britney Spears dobyla…

Demi Lovato Také zpěvačka Demi Lovato patří mezi ty, které semlela sláva nabytá na Disney Channel. Demi Lovato působila vždy nevinně a nezdálo se, že by se situace mohla zvrtnout, leč stalo se tak. Poprvé se zhroutila na turné s kapelou Jonas Brothers, musela šňůru přerušit a skončila v psychiatrické léčebně. Prošla si závislostí na drogách a alkoholu, bulimií, bipolární poruchou i sebepoškozováním. Na dlouhých šest let abstinovala, nakonec se ale k alkoholu znovu vrátila. V roce 2018 skončila v nemocnici po předávkování drogami a trvalo jí rok a půl, než se znova vrátila na scénu. Nedávno zpěvačka opět šokovala, když o sobě prohlásila, že je nebinární, tedy se necítí být ani mužem, ani ženou. „Dnes vám pyšně oznamuji, že se nově identifikuji jako nebinární a nechám se oslovovat oni nebo ono. Necítím se být stoprocentně ani mužem, ani ženou. Jsem nebinární,“ uvedla Lovato. Slavné hvězdy, kterým unikla sex tape: Kdo z celebrit se dodnes stydí za domácí porno? 20 Umíte si představit, že prožíváte se svým partnerem ty nejintimnější…

Russell Crowe Herec Russell Crowe vypadá celkem jako neviňátko, co myslíte? Pravdou ale je, že uvnitř dřímá duše bouřliváka, která vyvřela v roce 2005. Tehdy se pokoušel z hotelového pokoje v New Yorku dovolat své ženě do Austrálie, spojení se mu však nedařilo. Herce neúspěch rozčílil, a tak se vydal na recepci, kde praštil telefonem zaměstnance hotelu. Kdo je nějaký recepční, aby říkal slavnému herci, že problém je zřejmě u telekomunikační společnosti? Jak už to ale u hvězd bývá, vše se rychle vyřešilo a zametlo pod koberec, zaměstnanec utrpěl jen lehké zranění a Russell Crowe mohl i nadále zářit v dalších hvězdných rolích. Kteří slavní krasavci neumí líbat? Hollywoodské herečky prozradily své zkušenosti 32 Už jste zažila ten pocit, že jste viděla dokonalý filmový polibek a…