Špenátové palačinky z rozmixovaného špenátu: Tuhle dobrotu si dají i děti

S touto krásně zelenou palačinkou stoprocentně zazáříte ať už při snídani nebo brunchi. Je to také skvělý způsob, jak dostat špenát i do dětí. Můžete jim třeba říct, že je to marťanský recept. Celý postup podle blogerky Koko najdete na videu na konci článku.