Společný orgasmus není mýtus: Sex expertka radí, jak ho s partnerem docílit

Možná to zní už jako klišé, ale i při sexu je důležité, abyste spolu mluvili. „Pokud se snažíte dosáhnout společného orgasmu, musíte navzájem komunikovat. Nebojte se mluvit o tom, jak jste blízko nebo daleko od orgasmu. Oběma vám to pomůže v lepším načasování,“ tvrdí sexuální terapeutka Kristie Overstreet pro Bustle. Zvlášť v začátcích vztahu, kdy se ještě tak dobře neznáte a nejste tolik sehraní, je to důležité a jen náznaky většinou nestačí.

Základem je znát dokonale sama sebe a své potřeby. V neposlední řadě je důležité vědět, co vzrušuje vašeho partnera. „Nejvíce k tomu pomůže znalost sama sebe, vlastní cesty ke vzrušení a způsobu, jakým člověk dosahuje vyvrcholení. Zároveň je třeba, aby partneři uměli nechat své vzrušení a klesat několikrát za sebou, aby se při milování mohli sladit. Neméně důležitá je i komunikace v průběhu vzrušení, a to takovým způsobem, aby si partneři rozuměli a zároveň se v prožitku vzájemně nerušili,“ říká sex koučka.

Netlačte na pilu

Nevyvíjejte tlak na sebe ani na partnera. K tomu, abyste měli orgasmus, je potřeba, abyste byli oba dostatečně uvolnění. Dejte tomu volný průběh. Když se to nepovede teď, tak se to povede třeba příště. Pokud budete vyvíjet tlak, promění se sex v práci nebo povinnost. Vězte, že takový postoj k sexu nechce nikdo zažívat,“ tvrdí Kristie Overstreet. Také neočekávejte, že oba dosáhnete vyvrcholení ve stejnou vteřinu. „Je naprosto v pořádku, když jeden z vás dosáhne orgasmu jako první. Pokud druhý z páru zažije orgasmus do minuty, stále to považujeme za společné vyvrcholení,“ dodává odbornice.