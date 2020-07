Správná technika francouzského polibku: Naučte se dokonale líbat

Účelem dokonalého polibku není vrazit partnerovi jazyk do úst hned na začátku, právě naopak. Napínejte ho, pohrávejte si s ním a drážděte ho! Začněte krátkými něžnými polibky a poté jemně ochutnávejte jeho rty, jazyk zatím nechte vyčkávat. Po chvíli jím můžete jeho rty lehce zmapovat dokola, dovnitř ho ale ještě nepouštějte. Dovolené je také příležitostně velmi opatrné a něžné kousnutí do rtu.

Pokračovat můžete tím, že jemně vsunete partnerovi jazyk do pusy. Pokud bude všímavý, tak ho jemně nasaje, obemkne ho rty a vy ho můžete vysunout, zatímco vám vzájemné tření jazyka a rtů přináší velice příjemné pocity. Střídejte se v téhle aktivitě. Potom, když už jsou vaše ústa otevřená, můžete vsunout jazyk do jeho pusy a začít se jím lehce třít o jeho jazyk, nejlépe v kruzích. Po chvilce začněte zase jemně okusovat jeho rty, aby jazyka nebylo až příliš.

Nikdo určitě neocení, když po polibku s vámi bude potřebovat ručník na celý obličej. Korigujte proto množství slin v puse, a když máte pocit, že je situace nezvladatelná, můžete si dát pauzu tak, že partnera začnete líbat na krku či uších. V tento moment budete mít dostatek času polknout přebytečné sliny. Také přehnaná aktivita není příliš žádoucí, obzvlášť co se práce s jazykem týče. Budete-li jím kmitat ostošest nebo se snažit dostat co nejhlouběji, rozhodně tím partnera nenažhavíte. Snažte se to nepřehánět a reagovat na partnerovy podněty. Oproti tomu jazyk á la leklá ryba také nikomu radost nepřinese!

Nezapomínejte na doteky

Umět dobře zacházet se rty a jazykem, ale jinak být strnulá jako socha, to není to pravé ořechové. Do líbací hry proto určitě zapojte i ruce. Neznamená to ale, že se partnera hned musíte dotýkat na intimních místech, naopak. Drážděte jeho trpělivost i jiná vzrušivá místa. Probírejte se mu při líbání ve vlasech, hlaďte ho po krku i zádech, jemně mezi prsty promněte jeho ušní lalůčky, dotýkejte se jeho tváří. Nezapomeňte se k němu také pevně přimknout, aby vás cítil celým tělem. To vše k dokonale vzrušujícímu polibku patří!