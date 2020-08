Správné načasování: Kdy jíst sacharidy, kdy tuky a bílkoviny, abyste zhubli?

Někteří odborníci říkají, že máte poslouchat svoje tělo a dát si to, co mu dělá dobře. Výzkumy ale ukazují, že konzumace bílkovin ráno ke snídani je obecně velmi prospěšná. Vhodná je vaječná omeleta nebo proteinové palačinky, které lze koupit již hotové ve speciálních obchodech nebo si takové „vyrobit“ doma.

Podle dietoložky Pamely Nisevich Bedeové bychom měli potraviny s vysokým obsahem tuku konzumovat ráno při snídani nebo v dopoledních hodinách. Vhodné je ořechové máslo, vejce, plnotučné mléko nebo řecký jogurt. Odbornice vysvětluje: „Tuk v těchto potravinách poskytne energii, kterou nejenže můžete spálit během dne, ale tuk je navíc živina, která vás nasytí a tak vám pomůže vyhnout se chutím a touhám, které by se mohly objevit v případě, že byste si k snídani dali pouze jednoduché cukry.“

Podle Susan Berkmanové, dietoložky z Wexner Medical Center, by každé jídlo mělo obsahovat malé množství tuků, proteinů i sacharidů. Nicméně existují situace, kdy vaše tělo preferuje některou z těchto základních živin. Jíst příliš velké množství vysokotučných potravin může být problematické hlavně pozdě v noci. „Trávení tuků může trvat 2–4 hodiny, takže pokud sníte něco hodně tučného příliš pozdě večer, vaše tělo nebude mít tolik času na zpracování této energie a uloží si ho na horší časy, říká Susan Berkmanová.

„Než začnete cvičit, dopřejte svému tělo sacharidy. Ty vám poskytnou rychlou energii, kterou využijete, když jste fyzicky aktivní,“ říká Berkmanová. Vaše tělo potřebuje okamžitý zdroj energie, ideálně si vyberte svačinu, která má cca 600–1000 kJ. Rychlé a lehké občerstvení před tréninkem by mělo obsahovat kvalitními sacharidy s nižším obsahem tuku, s vlákninou a bílkovinami. „Přednost dejte celozrnným potravinám s vlákninou a čerstvému ovoci,“ doporučuje dietoložka Pamela Bedeová.

„Po tréninku musíte dodat tělu sacharidy a bílkoviny, ideálně do třiceti minut,“ radí Berkmanová. Je to z toho důvodu, že vaše tělo pracuje na regeneraci a budování svalů. V tom jsou ideální bílkoviny, a protože jste při cvičení vyčerpali zásoby glykogenu, musíte doplnit i sacharidy. „Do 45 minut po cvičení byste si měli dopřát kombinaci sacharidů a bílkovin v poměru 2:1 nebo 4:1. Vyzkoušejte například řecký jogurt s čerstvým ovocem a mandlemi nebo plátek toastu s banánem a arašídovým máslem,“ radí Berkmanová.

Proteiny po celý den

Podle průzkumu, který nedávno zveřejnil The American Journal of Clinical Nutrition, je vhodné konzumovat bílkoviny po celý den. „Studie ukázala, že zdvojnásobení denního příjmu bílkovin vám může pomoci vybudovat více svalů a spalovat více tuku. Zároveň musíte snížit kalorický příjem a provádět cvičení s vysokou intenzitou,“ dodává dietoložka Bedeová. Podle ní je vhodné rozdělit tento příjem do tří až pěti porcí po celý den a konzumovat alespoň 30 gramů bílkovin s každým jídlem.