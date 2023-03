Spřízněná duše nebo osudová láska: Víte, jaký je mezi nimi rozdíl?

Láska na první pohled

Nemusí jít jenom o momentální poblouznění. Dokonce to není ani jiskra, která přeskočí během seznamování v baru. Láska na první pohled vzniká hned, co se vaše pohledy střetnou. Vůbec nevíte, o koho jde, ani jste spolu ještě nepromluvili, přesto vás to k tomu člověku silně táhne. Taková láska přichází jako blesk z čistého nebe a opravdu se to dá přirovnat k zasáhnutí Amorovým šípem. A ještě jedna důležitá věc – jakmile se mu podíváte do očí, tak víte, že on to má stejně.