Stačí cvičení na 4 sekundy a kompenzujete celodenní sezení u počítače

Čas cvičení je důležitý

To neznamená, že nemá smysl jít si ráno zaběhat. Pořád platí, že je nejlepší jít si ráno zamakat a pak se teprve vrhnout do pracovního procesu. Ale pokud to není možné, jsou krátké a intenzivní tréninky lepší než čekat celý den na dobu, až budete moci jít odpoledne cvičit. „Cílem cvičení je vyčistit triglyceridy z krevního řečiště, a pokud dlouho sedíte, metabolismus tuků není příliš efektivní,“ vysvětluje Coyle.



Již mnoho studií ukázalo, že během pracovního dne je důležité vstávat a protáhnout se. Někteří zaměstnavatelé to již pochopili. Například v Japonsku mají zaměstnanci během pracovní doby vyhrazený čas na cvičení. Velké americké firmy, například Google a Facebook, mají zase herny, v nichž se zaměstnanci mohou během dne protáhnout.