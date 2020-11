Stále na svého ex nemůžete zapomenout: Kdy má smysl zkusit to znovu?

Rozchody se dějí z nejrůznějších důvodů. Ať už je za nimi cokoliv, může se stát, že toho budete litovat a budete se chtít k partnerovi vrátit. Kdy to stojí za to?

Když jste udělala chybu Někdy může být rozchod osudovou chybou, které byste mohla jednou provždy litovat, obzvlášť pokud impuls přišel z vaší strany. Ať už za tímto krokem byl strach z něčeho vážného, nejistota či jakékoliv jiné důvody, jestli jste došla k názoru, že jste s rozchodem udělala chybu, snažte se ji co nejdříve napravit. Vysvětlete svému bývalému, co vás k tomu vedlo, v čem jste změnila názor, a dejte mu najevo, jak moc o něj stojíte.

Když se chce změnit Jestli za rozchodem byla nějaká chyba, které se dopustil partner, ale vy na něj přesto nemůžete zapomenout, což ani není možné, jelikož vás stále prosí o odpuštění, zkuste ho vyslechnout. I on je jen člověk a chybovat je lidské. Dejte mu šanci, aby vysvětlil, co ho k jeho chybě vedlo, jak ho to poznamenalo a jak se k situaci hodlá postavit do budoucna. Přijde-li se solidním řešením a vy jste si jistá, že ho stále milujete, zkuste to znovu.

Když pomine důvod rozchodu Za vaším rozchodem mohlo stát cokoliv, nějaké objektivní skutečnosti jako třeba, že jeden z vás odjel do ciziny a podobně. Neznamená to ale, že jste se nutně museli přestat milovat. Třeba jste na sebe měli málo času, ať už kvůli vaší nebo jeho práci, případně jeden z vás zatím netoužil po rodině, zatímco druhý ano. Takové věci se ale časem mění. Jestliže stále toužíte jeden po druhém, je na čase si promluvit o důvodu rozchodu, a je-li tu šance na změnu nebo už změna proběhla, není důvod, proč to znovu nezkusit.

Musíte začít s čistým štítem Ať už se mezi vámi v minulosti stalo cokoliv, pokud se oba shodnete na tom, že chcete dát vztahu ještě jednu šanci, je třeba začít s čistým štítem, a to na obou stranách. Řekněte si, jak si svůj vztah do budoucna představujete, na čem zapracujete a co zkusíte změnit. Vyříkejte si také staré křivdy, ale jednou provždy. Máte-li začít znovu, nesmíte se už ke starým záležitostem vracet. Nevyčítejte, nepředhazujte, neobviňujte, prostě si odpusťte a začněte znovu. Nikam nepospíchejte, jděte na to pomalu a s čistou hlavou se propracujte k lepšímu vztahu, než jste měli předtím.