Stanislava Lekešová: Před šestnácti lety přežila vlastní smrt, teď už jí neutekla

Byla tu pro všechny, ale nejmíň ze všech pro sebe. Každému pomohla, poradila. Vždycky veselá, usměvavá, v dobré náladě. Nikdo z kolegů se Stáni nezeptal, co to s ní je, proč tak najednou zhubla. Když na druhý svátek vánoční populární televizní moderátorka Stanislava Lekešová (+63) zemřela, byli všichni v šoku.

Zahrádka byla její vášeň „Já jsem tak málo sama a říkám si, že bych tak někdy potřebovala být sama se sebou. Alespoň jedno dopoledne," řekla v rozhovoru pro idnes.cz. „Ale nevadí mi to, jsem mezi lidmi šťastná. Jinak hodně jezdím do Roudnice nad Labem na chalupu. Mám tam krásnou zahradu a pracuji na ní jako divá. Sice dřu, ale to je můj největší relax, taková druhá část mého života," dodala tehdy. Kdyby tu byla víc pro sebe, možná mohla ještě žít…

Agresivní forma rakoviny „Byla podporou, uměla dát dobrou radu a na ostatní myslela víc než na sebe," shodly se její kolegyně v Sama doma. „Vždycky byla smíšek. Pořád v ní byl kus roztomilé holčičky, která, když jí něco připadá k smíchu, spontánně se rozesměje a není k zastavení. A třeba před mikrofonem nebo před kamerou v živém vysílání," vzpomínal například kolega Petr Lesák. „Manželka s ní normálně komunikovala, vůbec nám neřekla, že by s ní bylo něco v nepořádku," prozradil manžel Stániny moderátorské kolegyně Hanky Heřmánkové, herec Karel Heřmánek. Podobně reagovali i všichni ostatní. Stáňa Lekešová měla 12. prosince moderovat poslední loňský speciální díl pořadu Sama doma společně s Lucií Křížkovou. Musela ho zrušit, její zdravotní stav se rapidně zhoršil. S tím, že onemocněla agresivní formou rakoviny, se nikomu nesvěřila.

Televizní přežitek Stanislava Lekešová sice vystudovala práva, ale jako právnička pracovala jen velmi krátce. Těsně po dokončení školy totiž objevila inzerát hledající televizní hlasatelky. Takhle profese už z vysílání před třinácti lety zmizela, v rychle se střídajících informacích a zvyšujícím se počtu televizních stanic se stala nadbytečnou a vlastně zbytečně pomalou. Tehdy to ale bylo jinak. Televizní hlasatelé byly stejné celebrity jako třeba herci nebo zpěváci. Vstupovali prostřednictvím televize lidem do domovů a do života, jejich úkolem bylo ohlásit nadcházející pořad a krátce ho divákům představit. Na přelomu tisíciletí začala Stanislava Lekešová moderovat v České televizi pořad Sama doma, její hlas byl slyšet i z rozhlasových stanic. Těch komerčních i z Českého rozhlasu, kde moderovala pořady Je jaká je, Host do domu, Sobotní Dobré ráno s Dvojkou. V roce 2002 se objevila i ve dvou filmech – Únos domů a Láska shora, kde si zahrála roli moderátorky.

Obletovaná celebrita Neměla nouzi o ctitele a s nimi o pozvání na rande nebo do společnosti. Všichni ale měli smůlu, byla už tehdy šťastně vdaná. Její syn Filip (38) se ale za práci i pozornost, kterou přitahovala, styděl. Zapřel ji ve školce, kde se s třídou díval na televizní pořad pro mateřské školy, který uvedla jako svůj první vstup v televizi. Hlasatelkou byla Stáňa Lekešová až do roku 1999 a o moderování a práci v hlasatelně se jí zdávalo ještě několik let poté. Byla to výzva, k původní profesi se můžu vždycky vrátit, říkala si s tím, že kdyby na konkurs tehdy nešla, určitě by si to pak v životě vyčítala. „Na to se prostě nedá zapomenout. Byla to krásná etapa mého života," vzpomínala pak.

Hrdá na matku Na rozdíl od syna byla její dcera Kristina (23), která pracuje jako letuška, na svou matku hrdá. „Ta by nejraději přišla se mnou a fotila by se a rozdávala rozhovory za mě," říkala o ní Stanislava Lekešová. Aby šla v jejích stopách, ale nechtěla. V době, kdy už doma věděli o její nemoci, se dcera přihlásila do Miss České republiky. V dotazníku uvedla, že chce být stejně úspěšná a silná jako maminka a přiznala i to, že má největší strach ze ztráty blízkých osob. Z finále v říjnu si sice korunku neodnesla, nicméně maminka na ni byla hrdá. „V životě přijdou určité události a musíte se k nim postavit, nějak se rozhodnout. Jestli dobře, nebo špatně, tak to ukáže život," řekla tehdy Stáňa pro iDnes.cz.