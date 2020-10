Stará láska nerezaví: Které slavné páry se k sobě po rozchodu vrátily?

Americká zpěvačka se seznámila s profesionálním motokrosovým závodníkem Carey Hartem v roce 2001, o dva roky později se ale rozešli. Následovalo však usmíření a v červnu roku 2006 během jednoho závodu ho zpěvačka tak trošku netradičně požádala o ruku. Carey souhlasil a o rok později se konala svatba na Kostarice. Brzy začal mít pár však zase problémy a v roce 2008 Pink oznámila, že jdou s manželem od sebe. Ani jeden však neztrácel víru a oba usilovně pracovali na tom, aby jejich vztah zase fungoval. Vyhledali proto odbornou pomoc a všechno dali zase do pořádku. Jsou tak důkazem, že když to člověk nevzdá a stojí o toho druhého, tak lze vše spravit. Mají spolu dvě děti a tvrdí, že prožívají zase líbánky.

Vztah frontmana skupiny Maroon 5 a andílka značky Victoria´s Secret trval necelý rok. Po rozchodu v roce 2012 si Adam dokonce našel někoho jiného, ale brzy mu došlo, že na Behati nemůže přestat myslet a že byla chyba, že se rozešli. Stejně to cítila také modelka a v roce 2014 se k sobě vrátili. Adam Behati rovnou požádal o ruku. Mají spolu dvě dcery a zpěvák se netají tím, že by chtěl dětí ještě víc. Jejich vztah je tak důkazem, že někdy zjistíme, jak moc pro nás ten druhý znamená, až když ho ztratíme.

Justin a Jessica spolu chodili čtyři roky, ale pak zničehonic oznámili rozchod. Rozhodli se, že budou i nadále přáteli, ale po několika měsících, co byli bez sebe, si uvědomili, jak moc se milují. Nakonec se k sobě vrátili a krátce nato se vzali. V roce 2015 se jim narodil syn Silas. Nad jejich láskou se koncem minulého roku začala stahovat mračna. Justin byl totiž spatřen, jak opilý osahával svou kolegyni. Video a fotografie obletěly celý svět, a zpěvák měl tak co vysvětlovat. I tuto krizi pár ustál a Justin se Jessice veřejně omluvil.

Modelka s bývalým zpěvákem skupiny One Direction randí střídavě od roku 2015. Během těchto pěti let se třikrát na delší dobu rozešli a vrátili se k sobě letos na Valentýna. Oznámili to prostřednictvím sítě Instagram, kde Gigi zpěvákovi popřála k svátku zamilovaných už jako svému partnerovi. Důkazem, že jim láska klape ještě víc než předtím, je skutečnost, že během karantény pár oznámil, že čeká miminko, holčička se narodila na konci září. Modelka prozradila, že i když izolace nebyla úplně jednoduchá, byla ráda, že mohla trávit více času se svým partnerem a většinou členů rodiny na farmě v Pensylvánii.

Courteney Cox a Johnny McDaid

Pár se začal vídat v roce 2013 poté, co se představitelka Moniky z Přátel rozvedla s Davidem Arquettem. S Johnnym se pouhý rok nato hned zasnoubila, ale v roce 2015 své zasnoubení zrušili, rozešli se a Johnny se odstěhoval do Anglie. Teprve poté, co byli tak daleko od sebe, si uvědomili, že k sobě přece jen patří. Courteney si díky této vzdálenosti navíc uvědomila, jak moc ji Johnny změnil a jak díky němu byla šťastnější, a to jí stálo za to, aby to zkusili ještě jednou.