Nakoukněte do světa starých řemesel: Kdy vzniklo hrnčířství a jakou má u nás tradici

Archeologové milují hliněné střepy

Hliněné nádoby jsou pevné, ale po vypálení křehké, proto se ve vykopávkách starých sídlišť nachází množství rozbitých nádob z různých období lidské historie. Odborníci z nich dokážou určit stáří osídlení, dobu, kdy nádoby vznikaly, i jakým způsobem byly vytvořeny. V Mezopotámii se našly primitivní nádoby vyrobené šest až čtyři tisíce let před naším letopočtem. Kromě nich archeologové objevili i známky toho, že v této oblasti už byl používaný hrnčířský kruh.

Abychom nebyli pozadu: Stáří naší světoznámé Věstonické venuše se odhaduje na 25 až 30 tisíc let.

První hliněné nádoby byly tvořeny z válečku, který se uhladil do tvaru a pak vypaloval v otevřeném ohni. Primitivní vypalování nedosahovalo vysokých teplot, takže nádoby nebyly příliš trvanlivé. Před vypalováním se nádoby sušily na slunci, tímto způsobem vznikala už antická řecká keramika.

Nakoukněte do světa starých řemesel V našem seriálu vás zveme na cestu za tajemstvím starých řemesel, která provázejí lidstvo po staletí, ba dokonce tisíciletí. Některá se v důsledku vývoje vytratila, jiná odolala zkoušce času a přetrvala až do dnešních dnů, i když třeba jen jako oblíbené hobby či umělecký koníček. Každý z těchto příběhů nám otevírá okno do minulosti, přibližuje nám životní podmínky, dovednosti i vynalézavost našich předků. Pojďte s námi objevit svět, v němž rukodělná zručnost hrála hlavní roli.

Kdo se usadí, potřebuje nádobí

Když v mladší době kamenné (neolit) začali lidé hospodařit, bylo potřeba nádobí do kuchyně i hospodářství, tehdy doznala hrnčířská výroba rozmachu. S využitím hrnčířského kruhu se zdokonalila výsledná podoba nádob a sortiment byl mnohem širší. Nejvyspělejší hrnčířství té doby bylo původně ve Středomoří – tam se vyráběly už tehdy luxusní poháry, džbány, mísy, zásobnice na olej a se vším se čile obchodovalo. Hrnčířské dílny vznikaly tam, kde byla naleziště vhodné hlíny a přístup k vodě. Dvě zásadní suroviny, které hrnčíř vždycky potřeboval.

Hrnčíři uměli vyhovět zákazníkům

Hrnečky, misky, džbánky a talíře, to dělal hrnčíř do zásoby a pak zboží prodával na trhu. Zpočátku jen hladké zboží, později řemeslníci zvládali glazurování a malování keramiky, a z užitkových nádob se stávaly i okrasné předměty. Takzvané jemné zboží bylo esteticky vyrobené a glazurované, vesnické zboží bylo určené na vaření a k denní potřebě. Velkou oblibu získala glazovaná keramika – fajáns, rozšířila se z Francie, kde měli první vypalovací pece na tento druh výrobků.

Fajáns je nažloutlá nebo načervenalá keramika s bílou neprůhlednou glazurou.

V pozdním středověku se v 16. století začaly objevovat zdobené majolikové kachle na kamna, dovážely se k nám z Itálie.

Naši hrnčíři nezaháleli

U nás se hrnčířství rozvinulo ponejprv na Moravě a ve Slezsku, opět tam, kde byl zdroj vhodné hrnčířské hlíny. Hrnčířova dílna se neobešla bez hrnčířského kruhu s kamennou nebo dřevěnou deskou. Kdysi dávno poháněli kruh pomocníci přes řemenice, později kruh poháněl nohama hrnčíř sám a reguloval si rychlost otáčení.

Kromě kruhu se v dílně dá najít různé jiné nářadí: míchače, mlýnky, síta, jehly, nože a kreslicí pomůcky. Ve vybavení hrnčírny nesměla chybět vypalovací pec, tu si stavěl hrnčíř buď sám, nebo s pomocí kamnářů (i kominíků).

Vypalování keramiky se odehrává při teplotách 1100–1300 stupňů. Vypalování lze regulovat na vyšší i nižší teploty.

Zbraslav a královské město Beroun

Tato dvě města byla hlavními centry hrnčířské výroby. O tom, že hrnčíři dělali svoji práci víc než dobře, svědčí fakt, že na korunovaci krále Matyáše v roce 1611 byly objednány džbány právě z dílen královského města Berouna.

Vývoz a domácí trh

Zbraslavská hrnčířská výroba zásobila domácí trh, hodně se vyváželo do světa. Do druhé světové války byly proslavené hrnčířské trhy na pražské Kampě. Po válce zájem o keramiku upadal a s nástupem plastů to vypadalo, že hrnčířství má na kahánku. Naštěstí se tak nestalo a keramické výrobky užitkové i okrasné se stále těší oblibě.

Keramické glazované džbány se v některých kostelích zapouštěly do zdí, měla se tím zlepšit akustika prostoru.

Podívejte se do muzea

V Kostelci nad Černými lesy je muzeum hrnčířství, kde se dozvíte spoustu zajímavých informací. Najdete tu stálou expozici černokostelecké keramiky, materiály z historie místních dílen a fotogalerii. Otevřeno je v týdnu pouze od čtvrtka do soboty v době od 10.00 do 12.00 hodin, odpoledne od 13.00 do 16.00 hodin. Návštěvní doba platí od 1. října do 31. prosince tohoto roku.

Pokud po návštěvě muzea získáte chuť si sami něco vyrobit nebo si snad zařídit dílničku pro nového koníčka, dá se koupit jak hrnčířský kruh (různé velikosti od cca 500 Kč), tak hrnčířská modelovací hmota (15 kg za 582 Kč) nebo hrnčířská hlína (1,2 kg za 129 Kč).