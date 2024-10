Jedno z nejstarších řemesel, bez něhož se společnost neobejde. Co svět světem stojí, lidé umírají a hrobník (hrobař) bývá poslední osobou, která se postará o ostatky zesnulých. Proč se mnoho lidí dívá na hrobníky s despektem?

Řemeslo nevážené, hrobaři opovrhovaní

V dávných dobách nebylo hrobnických služeb potřeba. Před příchodem křesťanství lidé své nebožtíky spalovali a popel ukládali do nádob ve společných hrobech. Po přijetí křesťanství, po příchodu Cyrila a Metoděje a hlavně za Přemyslovců se už pohřbívalo v rakvích a do země.

Nakoukněte do světa starých řemesel V našem seriálu vás zveme na cestu za tajemstvím starých řemesel, která provázejí lidstvo po staletí, ba dokonce tisíciletí. Některá se v důsledku vývoje vytratila, jiná odolala zkoušce času a přetrvala až do dnešních dnů, i když třeba jen jako oblíbené hobby či umělecký koníček. Každý z těchto příběhů nám otevírá okno do minulosti, přibližuje nám životní podmínky, dovednosti i vynalézavost našich předků. Pojďte s námi objevit svět, v němž rukodělná zručnost hrála hlavní roli.

Hřbitovy začaly vznikat v blízkosti kostelů, na posvěcené půdě. K uložení rakve do země bylo potřeba někoho, kdo se postará o vykopání hrobové jámy. Tak asi vznikla hrobnická profese, která byla spíš příležitostným zaměstnáním.

Kdysi všeobecný názor na hrobníka? Je to opilec, násilník nebo bývalý trestanec s nízkou inteligencí.

Nedobrá pověst provázela hrobníky téměř do současnosti

Profese hrobníka nikdy příliš nelákala: špatně placená, se špatnou pověstí, kopání hrobů tak zůstalo většinou na zoufalce, kteří se nemohli nikde uchytit. Buď měli pošramocenou minulost, nebo opilecký životní styl, občas to byly osoby nižší inteligence. A názor společnosti? Ta neměla daleko k tomu, aby se ke všem hrobařům chovala jak ve středověku ke svým katům: jsou potřeba, ale pod naší společenskou úrovní.

Kat, vykonavatel práva a spravedlnosti, byl opovrhován a k bydlení vyhoštěn do katovny za brány města.

Nevěřili byste, co všechno musí hrobník znát a umět

Vykopat hrob, to hrobník umět musí, ale i to má své finty. Stěny hrobu se nesmí sesouvat, musí se dodržet normou dané rozměry, a pokud se otvírá hrob společný pro novou rakev, musí hrobník umět ostatky předešlých nebožtíků vyzvednout (exhumovat), a přemístit do rakve nové. Pak teprve proběhne uložení nového nebožtíka.

Mít svého hrobníka Před lety do Říčan u Prahy přišla rodina pana Stejskala. Zaujal jej inzerát nabízející post hrobníka s bytem 3+1, a tak se celá rodina přestěhovala na hřbitov do domku (bývalé márnice), který obecní úřad honosně nazval bytem 3+1. Po celkové rekonstrukci se bydlení povedlo, na hřbitově je klid a do práce pár kroků. Pan hrobník coby autorizovaná osoba nabízí zájemcům kvalifikaci v oboru hrobnictví. Absolvent po složení zkoušek získá celostátně platné osvědčení a může se ucházet o živnostenský list na víc hřbitovů.

Hrobník je i stavitelem hrobek, údržbářem, částečně kameníkem, zahradníkem a administrátorem s často maličkou kanceláří s veškerou agendou kolem hrobů a hřbitova. Ukládat urny s popelem po kremaci nebo vsypávat či rozptylovat popel zemřelých patří také do hrobnické profese.

Na rozdíl od nás, kde není ani učební obor, existuje v Německu škola, v níž absolvent získá certifikát mistr v oboru pohřebnictví.

Komu patří hřbitovy

Kdysi byly hřbitovy majetkem obecním, později převážně církevním. Podle nového Zákona o pohřebnictví je obec (město) provozovatelem hřbitova a je povinno zajistit služby pohřebiště v místě nebo v obci sousedící, pokud ta nemá vlastní obecní úřad. V pravomoci obce je také platové zařazení. Hrobník byl hůře placený než dlaždiči chodníků nebo čističi kanalizací. Můžeme si jen přát, aby se hrobnictví vrátila úcta a ocenění, které si zaslouží.