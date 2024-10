StarDance 2024: Co se tančilo a na jakou hudbu? Znáte skladby prvního večera?

StarDance se na televizní obrazovky nevrací každoročně, ale tento podzim bude opět ve znamení této divácky oblíbené taneční soutěže. Pravděpodobně každý divák má svého oblíbence z řad slavných VIP tanečníků. První díl je velice náročný a stresující nejen pro ně, ale především pro jejich kolegy z řad celebrit, kdy poprvé před televizními obrazovkami musí ukázat svůj taneční talent a um. A jako každý rok se někdo z nich stane hlavním kandidátem na vítězství, další miláčkem publika a jiný zase outsiderem.

„Letošní, už třináctá řada si zvolila jako téma radost a za sebe si přeji, aby alespoň během přímých přenosů dala StarDance zapomenout na starosti, se kterými se mnozí potýkají,“ přeje si generální ředitel České televize Jan Souček.

V dnešním díle jste mohli vidět taneční choreografie waltzu, tanga a jivu. Tento rok teprve podruhé v řadě začala odborná porota hodnotit tanečníky již v prvním kole. Tatiana Drexler, Jan Tománek a Richard Genzer soutěžící rozhodně nešetřili a rozdali od 12 do 24 bodů. Divácké hlasování již bylo spuštěno, proto neváhejte a pošlete svému oblíbenci SMS ještě dnes.

O hudbu se jako vždy postaral Moondance Orchestra, který dělá tanečníkům doprovod už od první řady soutěže. Jejich dynamická interpretace skladeb dodává každému představení energii a přesně ladí s výkony tanečních párů, což umocňuje celkový zážitek.

Slyšeli jste dnes všechny písně od Orchestru? Srovnejte si jejich aranžmá pro StarDance s originály každé ze skladeb, na něž dnes tančili:

Jsme něco jako smečka, říká o Moondance Orchestra její šéf Martin Kumžák

Taneční pár číslo 1: Ondřej Ruml a Andrea Třeštíková

V hudebníkovi Ondřeji Rumlovi soutěž zažehla novou jiskru: „Pro mě je tahle soutěž obohacující a v dobrém slova smyslu i ozdravnou životní zkušeností, impulsem něco se sebou po delší době zase dělat. Pracovat na sobě, být pro něco zapálený a dřít.“

Poprvé zatančili energický jive na píseň Hey Baby, kterou znáte z romantického filmu Hříšný tanec. Originální verze písně vznikla v roce 1961 a nazpíval ji americký zpěvák Bruce Channel. Text písně vyjadřuje radost a vzrušení ze setkání a tance, což se skvěle hodí k atmosféře filmu "Hříšný tanec", který se zaměřuje na lásku a osobní svobodu.

Od poroty získali 15 bodů.

Taneční pár číslo 2: Lucie Vondráčková a Lukáš Bartuněk

Herečka a zpěvačka Lucie Vondráčková si ke slovnímu spojení StarDance přiřazuje tato slova: „Dřina, překvapení, nové zážitky, nová přátelství, boj se strachem, glamour, ženskost, propnuté špičky a kolena, bolavé kyčle, ohnutá záda, smeták, stůl a myslím, že zážitek na celý život už teď.“

V dnešním kole pár zatančil tango na píseň I Wanna Be Your Slave od italské rockové skupiny Måneskin. Píseň vyšla v roce 2021 a stala se jedním z jejich největších hitů. Na virálních platformách jako TikTok a Spotify získala miliony streamů. V písni se kombinují prvky hard rocku, punku a glam rocku.

Od poroty získali 20 bodů.

Taneční pár číslo 3: Patrik Hartl a Tereza Prucková

Spisovatel Patrik Hartl prozradil, co bude mít s sebou na Výstavišti na povzbuzení: „Do své šatny v zákulisí StarDance si dám plakát z filmu Rambo se Sylvesterem Stallonem. Měl jsem ho v paneláku v pokoji, když mi bylo asi dvanáct. Potřebuju testosteronové povzbuzení. Hodně svalů, aby mi dávaly sílu.“

V podání Patrika Hartla a jeho partnerky jste mohli vidět waltz na píseň Audrey Hepburn s názvem Moon River. Píseň získala Oscara za nejlepší původní píseň v roce 1962 a patří k nejznámějším filmovým hitům všech dob. Přestože byla původně napsána pro film Snídaně u Tiffanyho, stala se klasickou baladou a dočkala se mnoha interpretací od umělců jako Andy Williams, Frank Sinatra, Aretha Franklin a další. Verze z filmu, kde zazářila Audrey Hepburn, je ale dodnes považována za nejcitlivější a nejpůsobivější.

Od poroty pár získal za svůj waltz 18 bodů.

Taneční pár číslo 4: Chilli Ta a Jakub Mazůch

Tvůrkyně video obsahu Chili Ta došla k poznání: „Coby laik jsem vnímala tanec jenom jako sérii po sobě jdoucích ladných pohybů. Teprve když jsem do toho začala postupně pronikat, zjišťuji, jak komplexní a technicky náročný tanec je.“

Chilli s Jakubem jsme mohli vidět v rychlém jivu na dynamickou a enegickou píseň Land of a Thousand Dances. Tu původně napsal americký zpěvák a skladatel Chris Kenner v roce 1962. Jedná se o klasiku rhythm and blues a rock 'n' rollu, která byla později proslavena díky několika cover verzím, nejvýznamněji v podání Wilson Pickett v roce 1966. V písni je výrazná zejména pasáž s opakujícím se „na na na na na“, která je často citována a parodována.

Za svůj první tanec dostal pár číslo 4 celkem 22 bodů.





Taneční pár číslo 5: Marta Dancingerová a Martin Prágr

Své sny si plní herečka Marta Dancingerová: „StarDance je pro mě hlavně Martin (Prágr). Učí mě tancovat, má se mnou trpělivost, něco krásného spolu tvoříme. Přála jsem si s ním letos tančit. A sen se mi splnil.“

První tanec, který jsme v jejich podání mohli vidět, bylo tango na píseň Raffaelly Carrà -Pedro. Je to jeden z největších hitů italské zpěvačky, herečky a televizní osobnosti Raffaelly Carrà. Byl vydaný v roce 1980. Píseň Pedro se stala populární díky svému chytlavému refrénu, latinskoamerickým vlivům a tanečnímu charakteru. Text písně vypráví o dívce, která se při svém pobytu v Santa Fè zamiluje do místního chlapce Pedra. Je to jednoduchý příběh, v němž se zrcadlí humor a lehkost, která je pro Carrà typická. Píseň hraje na romantické a komediální prvky, což je důvodem její široké oblíbenosti.

Porota páru za jejich tango dala 20 bodů.

Taneční pár číslo 6: Jana Paulová a Robin Ondráček

Herečka Jana Paulová s úsměvem prozradila: „V zákulisí StarDance nemám žádné talismany. Nejsem věrná předmětům. Mojí energií je Robin (Ondráček), ten tam se mnou bude vždycky. Snad budu mít štěstí a nikdo mi ho v šatně nečajzne.“

Užili jste si waltz v jejich podání? Tančili na píseň Un peu plus haut, un peu plus loin od Ginette Reno. Ginette Reno je známá pro svůj silný, emocionálně nabitý hlas a schopnost předávat hluboké emoce. Un peu plus haut, un peu plus loin je jedním z jejích největších hitů a příkladem jejího jedinečného stylu, který spojuje šansony a popovou hudbu. Píseň má povzbuzující a inspirativní téma, oslavuje vytrvalost a sílu jít za svými sny. Text odkazuje na překonání vlastních limitů a vyjadřuje naději a odvahu tváří v tvář výzvám.

Za velice elegantní a porotci kladně hodnocený tanec dostal pár celkem 24 bodů.

Taneční pár číslo 7: Martina Ptáčková a Dominik Vodička

Úspěšná sportovkyně Martina Ptáčková bude trénovat mysl před tancem po svém: „Asi mě budete mít za blázna, ale před zápasy si sama sobě píšu dopisy. Přesvědčuju a motivuju se v nich, že všechny rozdrtím, že vyhraju. A ve StarDance to nebude jinak.“

Jejich prvním tancem byl jive, s jehož rychlostí se Martina musela chvíli prát. V živém přenosu zatančili na píseň Reet Petite (The Sweetest Girl in Town). Je to velmi energická a chytlavá píseň amerického soulového a rhythm and bluesového zpěváka Jackieho Wilsona. Píseň byla vydána v roce 1957 a stala se jedním z jeho největších hitů, přičemž také odstartovala Wilsonovu úspěšnou sólovou kariéru. Text písně oslavuje krásu a kouzlo ženy, kterou zpěvák zbožňuje, a rytmus i vokály odrážejí nadšení a vášeň.

Za svůj výkon si od poroty vytančili 12 bodů.

Taneční pár číslo 8: Jiří Ježek a Lenka Nora Návorková

Paralympionik Jiří Ježek si chválil přípravy: „Tréninky ve zkušebnách jsou samozřejmě náročné, ale zatím převládá totální nadšení. Každý den se něco naučím a odcházím s pocitem, že ty čtyři hodiny tréninku měly smysl. Posouváme se, z toho mám radost.“

Svým tangem pár okouzlil nejednoho diváka a také celou porotu. Velké uznání patří Ježkovi zejména kvůli jeho zdravotnímu handicapu. S Návorkou zatančil na píseň Shivers. Původ písně sahá až do 70 let. a díky její oblíbenosti existuje mnoho jejich cover verzí od různých interpretů. Text písně vyjadřuje intenzivní city a vášeň, které člověk cítí při zamilování. Hlavní myšlenkou je, jak silné emoce a vzrušení mohou přicházet s romantickým vztahem.

Za svůj výkon pár dostal od poroty 23 bodů.

Taneční pár číslo 9: Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková

Drobné úspěchy na parketu už zažívá herec Oskar Hes: „Intenzivním zážitkem ve StarDance byl okamžik, kdy se mi poprvé podařilo ve zkušebně zvednout Kateřinu (Bartuněk Hrstkovou) nad hlavu. Měl jsem obrovskou radost, připadal jsem si silný, cítil jsem nával energie a endorfinů.“

Jejich okouzlující waltz byl na píseň Never Enough. Ta se stala známou díky jejímu použití ve filmu The Greatest Showman z roku 2017. Text písně vyjadřuje touhu po neomezené lásce a naplnění, které se zdá být nedosažitelné. Píseň se umístila na předních příčkách různých hitparád a stala se oblíbenou na platformách jako je Spotify a YouTube.

Od poroty dostali Ondřej Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková celkem 23 bodů.

Taneční pár číslo 10: Filip Blažek a Adriana Mašková

„Jsem nadšený pokaždé, když se hýbu. A i ve StarDance je hezkou povinností se hýbat. Tanec je opravdu velký dril. Když zatančíme byť jenom kolečko po zkušebně a kroky a choreografie jsou v souladu s hudbou, je to povznášející pocit,“ přiznal herec Filip Blažek.

S partnerkou předvedli jive na píseň Boys Don't Cry od kapely The Cure. Jedná se o jednu z nejenergičtějších písní skupiny. Píseň se pohybuje na pomezí post-punku a nové vlny. Je charakterizována chytlavými kytarovými riffy, melancholickým zvukem a emotivními vokály Roberta Smitha. Vyznačuje se pozitivním tempem, což kontrastuje s tématem textu. A o čem píseň je? Vypráví příběh muže, který lituje, že nevyjádřil své city a ničí ho, že nemůže být sám sebou. Opakuje se v ní myšlenka, že chlapci nepláčou, což ilustruje očekávání, která jsou na muže kladena.

Za živý jive dostal taneční pár od poroty 18 bodů.