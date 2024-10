StarDance 2024: Co se tančilo a na jakou hudbu? Znáte skladby druhého večera?

Minulý týden jste na televizních obrazovkách mohli poprvé v tomto roce sledovat, co vše se během dvou měsíců naučily slavné osobnosti pod vedením profesionálních tanečníků. Každý pár předvedl jeden z těchto tanců: vznešený waltz, vážné tango nebo rychlý jive. Za svůj výkon soutěžící získali od porotců první body. Po prvním kole se na pomyslných medailových příčkách umístili Jana Paulová, Jiří Ježek a Oskar Hes. Nejméně bodů si do druhého kola odnesla Martina Ptáčková.

Úvodní díl soutěže přilákal k televizním obrazovkách rekordních 1,63 milionu diváků starších 15 let. Taneční výkony tak sledovalo celkem 42,45 % domácností se zapnutou televizí, a díky tomu to byl nejsledovanější první díl StarDance od roku 2008.

V dnešním, druhém díle, jste mohli vidět taneční choreografie jivu, samby a valčíku. Porota byla opět přísná a rozdala od 19 do 25 bodů. Divácké hlasování již bylo spuštěno v závěru úvodního dílu a samozřejmě stále pokračuje. Posílejte proto SMS svému oblíbenci, aby se v soutěži udržel co nejdéle. Pár, který obdrží ke konci daného soutěžního večera nejvíce diváckých hlasů, získá do celkového hodnocení 10 bodů.

První známou osobností, která byla ze soutěže vyřazena byl Ondřej Ruml. Ten se svojí partnerkou Andreou Třeštikovou získal v druhém večeru nejméně hlasů.

Kdo si odnesl od porotců zatím nejvíce bodů? Ve vedení je Oskar Hes s mírným náskokem před Jiřím Ježkem a Chili Ta. Nejméně bodů má prozatím Martina Ptáčková.

Cena jedné SMS je 13 Kč. Pokud chcete podpořit vašeho favorita, zašlete SMS ve tvarech níže na telefonní číslo 906 11 13. SD 2 (Lucie Vondráčková a Lukáš Bartuněk)

SD 3 (Patrik Hartl a Tereza Prucková)

SD 4 (Chilli Ta a Jakub Mazůch)

SD 5 (Marta Dancingerová a Martin Prágr)

SD 6 (Jana Paulová a Robin Ondráček)

SD 7 (Martina Ptáčková a Dominik Vodička)

SD 8 (Jiří Ježek a Lenka Nora Návorková)

SD 9 (Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková)

SD 10 (Filip Blažek a Adriana Mašková)

O hudbu se jako vždy postaral Moondance Orchestra, který dělá tanečníkům doprovod už od první řady soutěže. Jejich dynamická interpretace skladeb dodává každému představení energii a přesně ladí s výkony tanečních párů, což umocňuje celkový zážitek.

Slyšeli jste dnes všechny písně od Orchestru? Srovnejte si jejich aranžmá pro StarDance s originály každé ze skladeb, na něž dnes tančili:

Taneční pár číslo 1: Ondřej Ruml a Andrea Třeštíková

V hudebníkovi Ondřeji Rumlovi soutěž zažehla novou jiskru: „Jsem neskutečně šťastný a vděčný za to, že tady vůbec mohu být a že jsem absolvoval dva měsíce něčeho, co jsem si nikdy vůbec nepředstavoval, že se bude dít. Z toho mám obrovskou radost a děkuji Andree (Třeštikové), že má se mnou trpělivost a že mě vede k něčemu, co jsem nikdy netušil, že ve mně bude.“

Ondřej Ruml zatančil valčík na píseň Přejdi Jordán, kterou nazpívala Helena Vondráčková. Tuto známou českou skladbu napsal Zdeněk Marat a Zdeněk Borovec, vydali ji v roce 1968. Píseň se stala jednou z jeho nejznámějších a nejmilovanějších skladeb a dodnes je populární v české hudební kultuře.

Text písně má metaforický význam a symbolizuje překonávání překážek a strachů. Jordán zde představuje jakousi „řeku“ či „hranici“ , kterou je třeba překonat, což lze chápat jako překonání životních obtíží nebo výzev. V kontextu písně to může znamenat hledání svobody a odvážný krok vpřed do neznámého. A právě kvůli tomu byla píseň několik let zakázaná.

Od poroty získal taneční pár číslo 1 celkem 21 bodů.

Taneční pár číslo 2: Lucie Vondráčková a Lukáš Bartuněk

Herečka a zpěvačka Lucie Vondráčková měla po prvním večeru smíšené pocity a hned se těšila na další taneční večer: „Po dotančení jsem zažila takový zvláštní pocit naplnění. Spokojená sice nebudu asi nikdy, ale to, co jsem chtěla, aby v našem tangu bylo, tak tam bylo a teď už se moc těším na další kolo.“

Energický jive tančili na píseň Maniac od Michael Sembello. Známá a populární píseň od amerického hudebníka Michael Sembella byla vydaná v roce 1983. Hned se stala jedním z jeho největších hitů a je známá především díky filmu Flashdance.

A o čem píseň pojednává? Je o posedlosti a intenzivní touze. Text písně popisuje mladou ženu, která je naprosto oddaná svému tanci a snu stát se profesionální tanečnicí. Píseň zachycuje pocit intenzity a vášně, které tanec může vyvolat, a zároveň naznačuje tlak a odhodlání, jež jsou součástí uměleckého života.

Za velice efektní jive, během kterého došlo ke zvedačce a úchvatné změně kostýmu, získali od poroty 24 bodů.

Taneční pár číslo 3: Patrik Hartl a Tereza Prucková

Spisovatel Patrik Hartl prozradil, jaký byl první večer pro něj: „Jsem dojatý a šťastný, že se mi podařilo zvládnout nervozitu a že jsem nepokazil to, co jsme se s Terezou (Pruckovou) učili. Měl jsme strach, abych zvládl v tanci ukázat to něžné a křehké, a teď jsem užaslý, že se mi to v rámci možností nějak podařilo. V příštím čísle už ale nebudeme dojímat ani sebe ani diváky, ale bude to vzrušující.“

Nejenom úchvatný bubenický výkon Patrika Hartla na začátku vystoupení nadchnul diváky. Líbilo se jim také vystoupení, i když porota jej spíše ohodnotila jako parodii. Pár tančil sambu na píseň Eso Beso Samba. Veselá a rytmická píseň byla proslavena americkým zpěvákem a hercem Paulem Ankou v roce 1962. Píseň čerpá z latinskoamerických hudebních vlivů, konkrétně ze stylu samba, a má zábavný, taneční charakter.

Text je především o radosti, kterou hlavní postava prožívá díky polibku milované osoby. „Eso beso“ znamená ve španělštině „ten polibek“, a celý text je o tom, jak je tento polibek výjimečný a jaký má na protagonistu silný emocionální vliv.

Od poroty pár získal za svoji sambu 19 bodů.

Taneční pár číslo 4: Chilli Ta a Jakub Mazůch

Tvůrkyně video obsahu Chili Ta se také svěřila: „Je to euforie, jsem plná emocí a šťastná. Cítila jsem ohromnou energii od Kuby, která mě nabíjela, a jsem vlastně překvapená, jak moc jsem si první večer užila, protože jsem velká trémistka. Chtěla bych si to nadšení zachovat i na příště.“

Za nezapomenutelný valčík plný akrobatických prvků a zapleteného kostýmu v nohách si pár vysloužil velké uznání. Tančili na píseň od Lesley Gore s názvem You Don't Own Me. Ikonická píseň byla vydaná v roce 1963, kdy bylo Lesley Gore teprve 17 let. Skladba se stala jednou z jejích nejznámějších písní a v 60. letech se stala symbolem ženské nezávislosti a síly.

Hlavním sdělením je, že ženy mají právo na vlastní identitu a nikdo by neměl mít nad nimi kontrolu. Tento silný postoj byl v době, kdy byla popová hudba spíše lehká a zaměřená na romantiku, velmi revoluční.

Za svůj valčík dostal pár číslo 4 celkem 23 bodů.





Taneční pár číslo 5: Marta Dancingerová a Martin Prágr

Nadšení z prvního tance neskrývala ani herečka Marta Dancingerová: „Cítíme se s Martinem (Prágrem) příjemně, vyčerpaně a nabitě. Něco takového jako StarDance jsem zažila poprvé a musím říct, že je to velká šleha emocí.“

Jejich jive byl velice energický a porotou velmi kladně hodnocený. Tančili na píseň Rolling on the river od Tiny Turner. Song dosáhl velkého komerčního úspěchu, dosáhl na 4. místo v žebříčku Billboard Hot 100 a stal se jedním z jejích největších hitů. Tině Turner přinesla píseň novou úroveň slávy a upevnila její pozici jako jedné z nejlepších živých performerů.

Píseň popisuje odchod od rušného městského života a hledání klidnější existence na řece. Text pojednává o práci na parníku a představě osvobození a úniku od problémů v klidném prostředí řeky. Fráze „rolling on the river“ symbolizuje plynutí času a svobodu, kterou hlavní postava cítí, když uniká od svých starostí.

Porota pár za jejich jive ocenila 24 body.

Taneční pár číslo 6: Jana Paulová a Robin Ondráček

Jak hodnotila první taneční večer Jana Paulová? „Je to velká úleva, protože jsem si před přenosem říkala, že pokud to bude blbé, tak si lidi řeknou, proč tam ta baba leze, když to neumí a nemá na to. Tak po prvním kole si to snad neřeknou všichni, ale třeba už jen někteří.“

Paulová zatančila s partnerem sambu na píseň Like a Samba od německého zpěváka Toma Gaebela. Ten je známý svou láskou k swingové hudbě a svým přirozeným šarmem v oblasti big band a jazzové hudby. Píseň je součástí jeho alba Good Life, které vyšlo v roce 2014.

Text je především o pocitu radosti, lehkosti a uvolnění, které člověk prožívá při tanci, zejména při tanci samby. Text vyjadřuje metaforu života jako samby – plného rytmu, pohybu a vášně. Hlavní sdělení písně je o užívání si okamžiků, o tom, jak tanec dokáže přinést radost a únik od každodenních starostí.

Za velice zajímavou sambu dostal pár celkem 19 bodů.

Taneční pár číslo 7: Martina Ptáčková a Dominik Vodička

Úspěšná sportovkyně Martina Ptáčková je z prvního dílu trochu rozpačitá: „Bylo skvělé zažít podporu diváků v sále, ale zatím mě stále trochu stresuje vědomí, že se na mě při tanci někdo dívá. Věřím, že to bude v dalším kole lepší.“

Okouzlující valčík předvedli na píseň od Avril Lavigne I´m With You. Tato balada je z debutového alba Let Go, které vyšlo v roce 2002. Píseň byla třetím singlem z tohoto alba a stala se jedním z jejích nejúspěšnějších hitů.

Text písně se zabývá pocity osamělosti, zmatku a touhy po spojení s někým, kdo by pomohl překonat těžké časy. Lavigne v písni zpívá o tom, že se cítí ztracená ve světě, ale zároveň hledá útěchu a podporu. V refrénu se vyjadřuje touha po tom, být s někým, kdo ji provede těmito emocionálními bouřemi.

Za svůj výkon si od poroty vytančili 21 bodů.

Taneční pár číslo 8: Jiří Ježek a Lenka Nora Návorková

Jiří Ježek si chválil první taneční večer: „Jsem nadšený. Před přenosem jsem se obával, co se mnou udělá atmosféra v sále plném lidí a televizních kamer, ale byl to skvělý zážitek,“ svěřil se nejúspěšnější cyklista paralympijské historie Jiří Ježek.

Jejich energický jive ohromil jak porotu, tak publikum. Tančili na píseň Mambo No. 5 od Lou Begy. Tato ikonická skladba se stala celosvětovým hitem v roce 1999. Skladba je moderním remixem původního instrumentálního mambo hitu z roku 1949 od Péreze Prada, kubánského skladatele a kapelníka. Lou Bega přidal k původní melodii vlastní text a aranže, čímž vznikla nová verze, která se rychle stala populární.

Píseň je známá svým chytlavým refrénem, ve kterém Lou Bega zpívá o svých různých romantických vztazích s ženami; zmiňuje jména jako Angela, Pamela, Sandra, Rita, Monica a další. Text je veselý a lehce humorný, popisující, jak si užívá společnost mnoha žen.

Za svůj výkon pár dostal od poroty krásných 22 bodů.

Taneční pár číslo 9: Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková

Jaké dojmy má Oskar Hes z prvního soutěžního večera? „Byl jsem nervózní už od sobotního rána, ale mám radost, že se nám s Kateřinou (Bartuněk Hrstkovou) podařilo zatančit tak, jak jsme si představovali. Na všechny ve StarDance jsem moc pyšný.“

Sambu zatančili na mezinárodní hit kolumbijské zpěvačky Shakiry Hips Don´t Lie. Píseň byla vydána 28. února 2006 jako druhý singl z jejího alba Oral Fixation, Vol. 2. Tato píseň se stala jedním z nejúspěšnějších Shakiriných hitů a současně nejprodávanějších singlů všech dob.

Text písně je o tom, jak tělo, konkrétně boky, nelžou, když přijde na tanec a přitažlivost. Shakira v písni zpívá o své sebejistotě, smyslnosti a radosti z tance.

Od poroty dostali Ondřej Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková za svoji sambu celkem 25 bodů.

Taneční pár číslo 10: Filip Blažek a Adriana Mašková

„Zdolal jsem Everest, vylezl jsem ho bez kyslíkovky. Mám velkou radost z celého večera i z toho, že je na mě Adriana (Mašková) pyšná,“ přiznal herec Filip Blažek.

Něžný valčík Blažek zatančil se svojí partnerkou na píseň Voilà. Song je od francouzské zpěvačky Barbary Pravi, která reprezentovala Francii na Eurovizi 2021. Píseň byla vydána 6. listopadu 2020 a rychle se stala populární díky své emotivní a autentické interpretaci. Barbara Pravi skončila na druhém místě ve finále Eurovize v Rotterdamu, což bylo v té době pro Francii nejúspěšnější umístění od roku 1991.

Jedná se o silně osobní skladbu, ve které Pravi odhaluje svou vlastní zranitelnost a touhu být přijata taková, jaká je. Text reflektuje pocity nejistoty, ale také odhodlání pokračovat navzdory pochybnostem.

Za krásný valčík dostal taneční pár od poroty 24 bodů.