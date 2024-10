Songy zlatých sedmdesátek ze StarDance musíte slyšet i v originále!

Třetí díl taneční soutěže StarDance je za námi. Úvodní bruslařské vystoupení profesionálních tanečníků tento tematický večer písní ze 70. let skvěle zahájil. Opět jste také mohli vidět krásné tance v podání slavných osobností, elegantní kostýmy a vtipné moderátory s porotou. Tentokrát se tančila rumba, cha–cha a valčík. Porota dnes rozdala od 17 do 25 bodů.

V dnešním kole vypadl Jiří Ježek a Lenka Nora Návorková. Pár číslo 8 proto příští týden tančit neuvidíte. Ježkův výkon je i tak obdivuhodný a pro mnoho lidí neskonale motivující.

Kdo si odnesl od porotců dnes nejvíce bodů? Ve vedení byl Oskar Hes a nejméně bodů získala Martina Ptáčková. Připomeňme si, že v minulém kole StarDance vypadl soutěžní pár číslo 1, Ondřej Ruml a Andrea Třeštiková.

O hudbu se jako vždy postaral Moondance Orchestra, který dělá tanečníkům doprovod už od první řady soutěže. Jejich dynamická interpretace skladeb dodává každému představení energii a přesně ladí s výkony tanečních párů, což umocňuje celkový zážitek.

Slyšeli jste dnes všechny písně od Orchestru? Srovnejte si jejich aranžmá pro StarDance s originály každé ze skladeb, na něž dnes tančili:

Jsme něco jako smečka, říká o Moondance Orchestra její šéf Martin Kumžák

Taneční pár číslo 2: Lucie Vondráčková a Lukáš Bartuněk

Porota páru pochválila celkem pěknou techniku a zvládnutou choreografii. Drexler by si však představovala lepší práci kolen a boků. Drobného nezvládnutí konce tance si musel všimnout i tancem nepolíbený divák. Vondráčkové se po zvedačce zatočila hlava a další kroky jednoduše zapomněla.

Pár tančil na píseň How Deep Is Your Love od Bee Gees. Je to jedna z jejich nejslavnějších balad a byla vydána v roce 1977. Píseň vyjadřující touhu po vzájemné blízkosti, podpoře a lásce pochází z alba Saturday Night Fever, které sloužilo jako soundtrack ke stejnojmennému filmu. Tento soundtrack se stal jedním z nejprodávanějších alb všech dob a definoval éru disco hudby.

Za velice něžnou rumbu, opět se zvedačkou, získali od poroty 19 bodů.

Taneční pár číslo 3: Patrik Hartl a Tereza Prucková

Hartl v medailonku zmínil, že by rád na parketu předvedl kaskádu maskulinní něžnosti. A podle našeho názoru se mu to povedlo. Porota celé vystoupení také hodnotila více méně kladně.

Hartl s Pruckovou tančili valčík na píseň She's Always a Woman. Tato romantická balada je od amerického zpěváka a písničkáře Billyho Joela. Byla vydána v roce 1977 na jeho albu The Stranger, které patří k nejúspěšnějším albům jeho kariéry. Hudebně se jedná o jednoduchou, ale velmi emotivní baladu, ve které hraje hlavní roli piano. Joelův jemný hlas a klidné tempo dávají písni melancholickou, ale něžnou atmosféru.

Text zkoumá kontrasty v osobnosti ženy a její komplexní charakter. I když popisuje, že může být někdy tvrdá nebo neústupná, Joel ukazuje, že ji stále miluje a obdivuje za to, jaká je, protože je autentická a zůstává vždycky ženou.

Od poroty získal Patrik Hartl a Tereza Prucková za jejich valčík 21 bodů.

Taneční pár číslo 4: Chilli Ta a Jakub Mazůch

Dvě zvedačky, ragbyový míč, oheň, energii – to vše jste mohli vidět na parketu během cha–chy v podání Chilli a Jakuba Mazůcha. Pro Drexler to ale bylo málo – chyběly jí rychlejší a propnuté nohy.

Tančili na Highway to Hell od australské rockové kapely AC/DC. Píseň vyšla v roce 1979 na stejnojmenném albu Highway to Hell, které bylo posledním albem se zpěvákem Bonem Scottem, jenž zemřel v roce 1980.

Téma písně odráží klasický rockový životní styl kapely AC/DC, který zahrnoval dlouhé turné, intenzivní koncerty, divoké večírky a celkově rebelskou povahu. Texty a nálada písně evokují život na hraně, pocit svobody a ignorování pravidel. Refrén se stal ikonickým heslem kapely a symbolizuje jejich přístup k životu bez zábran.

Za svoji pekelnou cha-chu dostal pár číslo 4 celkem 21 bodů.

Taneční pár číslo 5: Marta Dancingerová a Martin Prágr

Ještě před vystoupením Marta řekla, že pro ni bude těžké soustředit se na všechny prvky tance tak, aby jej zvládla bez problémů. Balzám pro duši, krásný tanec, slova díků, nadšení – to vše porota zmínila ve svém hodnocení tohoto páru. Jak jste mohli vidět také vy u televizních obrazovek, tak Dancingerová rumbu zvládla s grácií.

Krásnou rumbu jste mohli vidět na píseň Imagine od Johna Lennona. Byla vydaná v roce 1971 na stejnojmenném albu. Tato skladba je často považována za ikonickou hymnu míru a naděje a zůstává jedním z nejvýznamnějších děl v historii populární hudby. Lennon píseň napsal ve spolupráci se svou ženou Yoko Ono, která byla jeho hlavní inspirací.

Téma songu se zaměřuje na představu ideálního světa bez hranic, válek, náboženství, majetku a chamtivosti. Lennon vybízí posluchače, aby si představili svět, kde jsou si všichni rovni a žijí v míru.

Porota ocenila pár Marta Dancingerová a Martin Prágr za jejich pomalou rumbu 24 body.

Taneční pár číslo 6: Jana Paulová a Robin Ondráček

Taneční příběh Paulové začal prohlížením hvězdné oblohy a ve hvězdném duchu se nesl i dále. Porota Paulovou chválila, obdivovala a z celého vystoupení si odnesla příjemný pocit. Pár z tanečního parketu proto odcházel s úsměvem.

Krásnou píseň, kterou jste k jejich valčíku mohli slyšet, byl Annie's Song od amerického písničkáře Johna Denvera. Song byl vydán v roce 1974 na albu Back Home Again a rychle se stal jedním z Denverových největších hitů. Denver píseň napsal pro svou tehdejší manželku Annie Martell, proto také nese její jméno.

Text písně využívá poetické obrazy k vyjádření láskyplného vztahu, přirovnávaje lásku k různým krásným aspektům přírody. Píseň evokuje krásu a sílu emocí prostřednictvím přírodních obrazů.

Za klidný valčík dostal pár celkem 21 bodů.

Taneční pár číslo 7: Martina Ptáčková a Dominik Vodička

Martina Ptáčková tančila se svým partnerem energickou cha–chu. I když trochu zápasili s rytmem, nakonec byli oba spokojení a tanec si užili. Porota poukázala na líné nohy Ptáčkové a zmínila, že jí lépe sedí standardní tance.

Cha–chu předvedli na píseň One Way Ticket od známé britské disco skupiny Eruption. Píseň se stala jedním z jejich největších hitů a je charakteristická svým disco stylem kombinovaným s energickým rytmem a výrazným zpěvem. V interpretaci Eruption se stala velmi populární v evropských hitparádách, především díky výraznému hlasovému projevu zpěvačky Precious Wilson a chytlavému aranžmá.

V textu se zmiňuje motiv vlaku a jízdenky jako prostředku úniku od nešťastné lásky – One way ticket to the blues – odkazuje na to, že se někdo snaží nechat minulost za sebou, i když ho stále doprovází určitý smutek.

Za svůj výkon si od poroty vytančili 17 bodů.

Taneční pár číslo 8: Jiří Ježek a Lenka Nora Návorková

Ježek předem věděl, že musí zapracovat na svém výrazu, aby mohla být jejich rumba dokonalá. Přiznal také, že je to pro něj zatím ten nejtěžší tanec, který má ve StarDance předvést. Porota chválila choreografii, již Návorková skvěle vytvořila přesně na míru pro Ježka.

Píseň Ain't No Sunshine, na kterou pár tančil rumbu, je jednou z nejslavnějších songů amerického zpěváka a skladatele Billa Witherse. Byla vydána v roce 1971 na jeho debutovém albu Just As I Am. Je to melancholická a emotivní soulová balada.

Tématem písně je ztráta a osamělost, jež přichází, když milovaná osoba odejde. Texty reflektují smutek a prázdnotu, kterou protagonista cítí, když jeho partnerka není po jeho boku. Opakující se verš zdůrazňuje, jak hluboká je tato ztráta.

Za svůj výkon pár dostal od poroty krásných 20 bodů.

Taneční pár číslo 9: Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková

Hesův valčík začal i skončil u piána. Dokonce jste mohli také vidět působivé salto, které Hes skočil z piána dolů. Porota se v hodnocení úplně neshodovala. Drexler byla nadšená a Tománek zase v čísle valčík vůbec neviděl.

Pár tančil na píseň Piano Man od amerického zpěváka a skladatele Billyho Joela. Vydaná byla v roce 1973 na jeho druhém albu, které nese stejné jméno – Piano Man. Píseň se stala jedním z jeho nejznámějších hitů a dodnes je považována za jeho podpisovou skladbu.

Text písně líčí atmosféru baru, kde se různí lidé scházejí, aby unikli svým problémům a realitě každodenního života. Joel jako pianista v baru pozoruje různé postavy, jako je barman John, realitní makléř Paul a námořník Davy, a všichni ho žádají o své oblíbené písně. Zpívají si spolu, čímž vzniká pocit společenství mezi lidmi, kteří jsou jinak sami. Hlavní myšlenka písně spočívá v tom, že hudba a lidé v baru mohou alespoň na chvíli vytvořit místo, kde mohou zapomenout na své každodenní starosti.

Od poroty dostali Ondřej Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková za svůj valčík celkem 25 bodů.

Taneční pár číslo 10: Filip Blažek a Adriana Mašková

Blažek se hned v úvodním medailonku zmínil, že podle něj cha–cha není pro muže úplně jednoduchým tancem. Nakonec to ale byla pro diváky pořádná nálož, ačkoliv porota měla za to, že v jejich vystoupení vlastně žádná cha–cha nebyla. Blažek se však v roli tohoto tanečníka cítil tento večer dobře a odcházel s úsměvem.

Tančili na píseň I Was Made for Lovin' You. Jedná se o jednu z nejznámějších písní americké rockové skupiny KISS. Vydaná byla v roce 1979 na jejich albu Dynasty. Je charakteristická tím, že kombinuje prvky rocku a disco, což bylo v té době trochu neobvyklé, zejména pro hardrockovou kapelu, jako byli KISS.

Tématem písně je láska a touha. Texty jsou jednoduché a přímočaré, opakují sdělení o intenzivním chtíči a vášni. Refrén vyjadřuje vzájemnou přitažlivost a osudové spojení mezi dvěma lidmi.

Za originální cha–chu dostal taneční pár od poroty 18 bodů.

Divácké hlasování bylo opět spuštěno v závěru dnešního vyhlášení výsledků a pokračuje až do sobotního večera, než jej moderátoři v přímém přenosu ukončí. Posílejte proto SMS svému oblíbenci, aby se v soutěži udržel co nejdéle. Pár, který obdrží ke konci daného soutěžního večera nejvíce diváckých hlasů, získá do celkového hodnocení 10 bodů.