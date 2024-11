Dnešní, v řadě již čtvrtý večer StarDance, byl opět osudný jednomu tanečnímu páru. Kdo soutěž opustil a jak celý večer probíhal? Zjistěte, kdo má podle bookmakerů největší šance na výhru, a zaposlouchejte se do originálů všech dnešních songů.

Čtvrtý živý přenos soutěže StarDance je za námi a vy jste opět mohli vidět přehlídku elegance, stylu a krásných kostýmů v podání 8 tanečních párů. Tentokrát se tančilo paso doble, quick step a waltz. Porota dnes rozdala v hodnocení první desítky. Nejméně bodů získal Patrik Hartl – 19 bodů. Nejvíce bodů si vytančil Oskar Hes (28 bodů). O druhé a třetí místo se dnešní večer dělili Filip Blažek a Jana Paulová s krásnými 27 body.

V dnešním kole překvapivě vypadla Chilli Ta se svým tanečním partnerem Jakubem Mazůchem. Pár číslo 4 už proto v dalším kole soutěže neuvidíte.

Připomeňme si, že v minulém kole StarDance vypadl soutěžní pár číslo 8, Jiří Ježek a Lenka Nora Návorková. Pro mnoho diváků to byl velký šok a z vypadnutí Ježka byli v rozpacích. Na FB sítích se k jeho odchodu vyjádřil také např. Český paralympijský tým slovy: „ Jirko, pro nás jsi vítěz TY! Za celé parasportovní hnutí děkujeme za reprezentaci.“

O hudbu se jako vždy postaral Moondance Orchestra, který dělá tanečníkům doprovod už od první řady soutěže. Jejich dynamická interpretace skladeb dodává každému představení energii a přesně ladí s výkony tanečních párů, což umocňuje celkový zážitek.

Slyšeli jste dnes večer všechny písně od Orchestru? Srovnejte si jejich aranžmá pro StarDance s originály každé ze skladeb, na něž dnes tančili:

Jsme něco jako smečka, říká o Moondance Orchestra její šéf Martin Kumžák

Taneční pár číslo 2: Lucie Vondráčková a Lukáš Bartuněk

Tanec byl správně technicky provedený, postavení bylo správné a celkově se quick step Vondráčkové velice vydařil. Pár opět do své choreografie zařadil působivou zvedačku, která diváky baví a je velice efektní. Porota i oba tanečníci byli velice spokojení.

Vondráčková s Bartuňkem tančili na známý český hit Já půjdu tam a ty tam, který nazpívala Helena Vondráčková a Jiří Korn. Tato verze je charakteristická harmonickým zpěvem obou umělců a přináší další rozměr k emocionální hloubce textu.

Duet vypráví o společné cestě, lásce a touze být spolu, což v jejich vzájemném provedení ještě více vyniká. Kombinace Vondráčkové silného a emotivního projevu s Kornovým příjemným a melodickým hlasem činí tuto verzi nezapomenutelnou.

Za rychlý quick step, opět se zvedačkou, získali od poroty 25 bodů.

Taneční pár číslo 3: Patrik Hartl a Tereza Prucková

Patrik Hartl se nyní převtělil do Jamese Bonda a se svojí partnerkou Terezou Pruckovou zatančil paso doble. Porota s vystoupením nebyla moc spokojená – chyběl výraz, správné postavení a více prvků, které jsou pro tanec typické. Hartl se však obhájil tím, že jeho duše tančí paso doble, tělo však moc nespolupracuje.

Tančili na ústřední píseň z filmů Jamese Bonda. Skladba je charakteristická svým dramatickým a nezaměnitelným zvukem, který kombinuje prvky jazzu, rocku a orchestru. Výrazný rytmus, hluboké tóny basové kytary a silné dechy tvoří tajemnou a napínavou atmosféru, která se stala synonymem pro špionážní tematiku a samotný film.

O tom, kdo je autorem písně se vedly dlouhodobé spekulace. Nakonec to byl Monty Norman, který je oficiálně uznáván jako autor hudby. Jeho kolega, John Barry, se pak stal hlavním skladatelem hudby pro mnoho dalších Bondových filmů a rozvinul styl, který je dnes s Bondem neodmyslitelně spjat.

Od poroty získal Patrik Hartl a Tereza Prucková za jejich paso doble 19 bodů.

Taneční pár číslo 4: Chilli Ta a Jakub Mazůch

Chilli Ta tančila s Jakubem Mazůchem dnešní večer waltz. Za choreografii a výraz byl pár od poroty velice pochválen, avšak úplně se jim nevydařily všechny kroky. Chyběly také propnuté špičky a správné zvednutí z podřepu.

Kouzelný waltz tančili na píseň od Lary Fabian, Je Suis Malade. Lara Fabian tuto píseň převzala od Alice Dona a Serge Lama. Proslavila ji díky své schopnosti vložit do ní velkou dávku emocí a intenzity. Posluchači tak skutečně cítí bolest, o které píseň pojednává.

Text písně popisuje hluboké utrpení z lásky, ztrátu a emocionální vyčerpání. Je to vyprávění o zoufalství člověka, který se cítí ztracený a opuštěný, jako by byl nemocný láskou. Díky své dramatičnosti a schopnosti spojit se s pocity ztráty a osamění si píseň získala velkou popularitu nejen ve Francii, ale po celém světě, zvláště mezi fanoušky francouzských šansonů.

Za svůj něžný waltz dostal pár číslo 4 celkem 22 bodů.

Taneční pár číslo 5: Marta Dancingerová a Martin Prágr

Pár bych pochválen za práci s rekvizitou – žebříkem. Dancingerová se svým tanečním partnerem nadchla diváky tzv. převalem přes štafle, kterým vystoupení zahájili. Podle Drexler ale měli více poskakovat a především Marta měla být více narovnaná v zádech.

Tančili na píseň Valerie od Amy Winehouse. V originále song napsala a nahrála britská kapela The Zutons v roce 2006. Tato verze byla úspěšná, ale ještě větší popularitu získala právě verze od Amy Winehouse. Tato verze je charakteristická jejím jedinečným hlasem a soulovým, jazzovým nádechem, který písni dodal novou energii a hloubku. Aranžmá od Marka Ronsona přidalo retro zvuk, který připomíná hudbu z 60. let, což dobře zapadlo do stylu, který byl pro Amy Winehouse typický.

Text písně vypráví o touze po někom, koho zpěvačka nemůže mít u sebe, a vyjadřuje nostalgii a lásku.

Porota ocenila pár Marta Dancingerová a Martin Prágr za jejich rychlý quick step 23 body.

Taneční pár číslo 6: Jana Paulová a Robin Ondráček

Cítili jste to napětí z tance Jany Paulové a Robina Ondráčka? Diváci i porota ano! Všichni porotci byli s jejich paso doble spokojení a ohodnotili jej jako krásnou tečku dnešního dušičkového večera. Co víc by si Paulová mohla přát?

Jejich paso doble jste mohli vidět na nezvyklou rockovou úpravu písně Malagueña. Tato známá skladba se původně objevila jako součást klasické španělské hudby. Její původ sahá až do 19. století, kdy byla součástí Suite Española od španělského skladatele Isaaca Albénize. Píseň se stala populární nejen v klasické hudbě, ale i v různých dalších hudebních žánrech.

Za jejich paso doble dostal pár celkem 27 bodů.

Taneční pár číslo 7: Martina Ptáčková a Dominik Vodička

Podle poroty to byl dnes nejlepší tanec, který Martina Ptáčková v soutěži předvedla. Krásné držení, výborné postavení, pěkná choreografie – to vše bylo kladně hodnocené.

Jejich waltz jste mohli vidět na píseň Greenwaves. Melancholická, ale energická skladba, vyniká krásnými vokály a bohatými aranžemi. Její text se zabývá tématy změny, přírody a lidského spojení s ní. Píseň má dynamickou strukturu, která postupně graduje.

Za svůj výkon si od poroty vytančili 22 bodů.

Taneční pár číslo 9: Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková

Muzikál nebo paso doble? Vystoupení bylo okouzlující a plné efektů, avšak porota se v hodnocení úplně neshodla. Tománek byl nadšený, Drexler ve vystoupení paso doble chybělo a Genzer dal v závěru za pravdu oběma jeho kolegům z poroty. Hes si se svojí partnerkou vystoupení moc užil a oba jsou s výsledkem spokojení.

Pár tančil na píseň Toss a Coin to Your Witcher, která se objevila v populárním seriálu The Witcher na Netflixu. Píseň je interpretována postavou Jaskiera. Ten je bardem a přítelem hlavního hrdiny Geralta z Rivie.

Hudbu k této písni složil Sonya Belousova a Giona Ostinelli, zatímco text napsal Brett Varon. Píseň se stala velmi populární nejen mezi fanoušky seriálu, ale i mimo něj, a její refrén je chytlavý a snadno zapamatovatelný.

Text písně vychází z motivů fantasy světa, ve kterém Geralt bojuje s monstry a čelí různým výzvám. Jaskier v písni vyjadřuje obdiv k Geraltovým schopnostem a hrdinství, čímž vtipně odráží vztah mezi těmito postavami.

Od poroty dostali Ondřej Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková za své paso doble celkem 28 bodů. Poprvé v tomto ročníku porota soutěžící ohodnotila známkou 10.

Taneční pár číslo 10: Filip Blažek a Adriana Mašková

Waltz se Blažkovi velice povedl a celá porota musela jeho vystoupení jen chválit. Porotci Blažka chválili především za to, že dokázal svoji taneční partnerku plnohodnotně vést jako opravdový profesionál.

Tančili na píseň Notte, jež nazpíval italský tenor Luciano Pavarotti. Ten je známý pro své vynikající hlasové schopnosti a interpretaci operní a klasické hudby. Píseň je součástí repertoáru, který Pavarotti prezentoval jak v operních představeních, tak na koncertních vystoupeních.

Notte (což znamená v italštině noc) je emotivní skladba. Často evokuje pocity klidu, touhy nebo nostalgie. Text písně vyjadřuje hluboké emoce spojené s nocí a osamělostí. Song zachycuje romantické a melancholické pocity, které jsou typické pro italskou hudební tradici.

Za krásný waltz dostal taneční pár od poroty 27 bodů.

Jaké jsou na hvězdy StarDance vypsané kurzy?

Jasnými favority byli před čtvrtým soutěžním večerem podle všech sázkových kanceláří Oskar Hes, Chili Ta a Marta Dancingerová. Je proto velkým překvapením, že zrovna Chilli Ta již soutěž opustila. Kdo se tedy postaví na její místo mezi tři největší adepty na vítěze? Své šance na vítězství nyní zvýšila Lucie Vondráčková.

Možný výherce Fortuna* Tipsport* Betano* Oskar Hes 1.75 1.70 – Marta Dancingerová 2.30 2.40 – Lucie Vondráčková 6.00 6.00 –

* Kurzy jsou platné k 3. listopadu 2024.

Divácké hlasování bylo opět spuštěno v závěru dnešního vyhlášení výsledků a pokračuje až do sobotního večera, než jej moderátoři v přímém přenosu ukončí. Posílejte proto SMS svému oblíbenci, aby se v soutěži udržel co nejdéle. Pár, který obdrží ke konci daného soutěžního večera nejvíce diváckých hlasů, získá do celkového hodnocení 10 bodů.