StarDance 2024: Pátý večer ve jménu muzikálových písní. Které zazněly?

Dnešní večer soutěžící tančili na muzikálové písně. Které hity v originálním znění zazněly a jaké tance jste mohli vidět? Co bude na programu dalšího kola StarDance a kdo dnešní večer soutěž opustil? A co bylo velkým překvapením, které prozradila Kostková s Ebenem?

Sobotní večer opět patřil České televizi a taneční soutěži StarDance. Všech sedm tanečních párů ukázalo svůj um a smysl pro rytmus na muzikálové písně v doprovodu profesionální taneční skupiny. Hned v úvodu jsme mohli spatřit moderní tanec z muzikálu Největší showman, v podání Kateřiny Marie Fialové a Kristiana Pekara.

Jana Paulová, Oskar Hes a Patrik Hart tančili quickstep. Svůdnou rumbu předvedli Martina Ptáčková a Filip Blažek. Energickou a svižnou cha-chu pak Lucie Vondráčková a Marta Dancingerová.

Porota dnes rozdala v hodnocení 18–28 bodů. Nejméně bodů získala Martina Ptáčková. Nejvíce bodů si vytančil Oskar Hes a na druhém místě se umísila Marta Dancingerová.

V dnešním kole byl vyřazen herec Filip Blažek a jeho taneční partnerka Adriana Mašková. Pár číslo 10 se do šestého kola soutěže bohužel nedostal.

Připomeňme si, že v minulém kole StarDance vypadl poměrně překvapivě jeden z největších adeptů na vítěze. Soutěž opustila Chilli Ta se svým partnerem Jakubem Mazůchem. Taneční pár číslo 4 tak i přes své vynikající taneční výkony v soutěži dále nepokračuje.

V dnešním díle chyběla kapela Moondance Orchestra. Všechny písně jste mohli slyšet v originálním znění a díky tomu byl tento večer výjimečný a neobvyklý.

Slyšeli jste dnes večer všechny písně, na něž dnes soutěžící tančili:

Taneční pár číslo 2: Lucie Vondráčková a Lukáš Bartuněk

Lucie Vondráčková dnes tančila v doprovodu pěti mužů smyslnou cha-chu na píseň Lady Marmalade z muzikálu Moulin Rouge. Krásné kostýmy a nápaditá choreografie ohromila spoustu diváků. Nadšená byla také porota, která pochválila téměř každý její krok. Vondráčková je podle nich každé kolo lepší a její tance jsou více propracovanější.

Verze písně od Christiny Aguilery se stala velkým hitem a získala ocenění Grammy za nejlepší popovou spolupráci s vokály. Song je známý svým odvážným stylem, energickou produkcí a ikonickým refrénem „Voulez-vous coucher avec moi (ce soir)?”, což v překladu z francouzštiny znamená „Chcete se se mnou dnes večer vyspat?” Píseň tak tematicky naráží na sexualitu a svobodu, což skvěle ladilo s dekadentní atmosférou filmu Moulin Rouge!. Ve videoklipu ke coveru mají zpěvačky výrazné, extravagantní kostýmy inspirované burleskním stylem, který odpovídá kabaretní estetice filmu.

Za rychlou cha-chu, opět se zvedačkou, získali od poroty 23 bodů.

Taneční pár číslo 3: Patrik Hartl a Tereza Prucková

Hartl, Prucková a další čtyři číšníci tančili na píseň z muzikálu Hello Dolly. Tereza Prucková byla pochválená za snahu udržet rytmus v celém tanci a také za vytvořenou choreografii. Postavení těla a pánve plus hrb na zádech vadily Tománkovi. Tanec není dokonalý, ale baví publikum.

Verze písně, na kterou Hartl tančil, byla od Franka Sinatry s doprovodem orchestru Counta Basieho. Sinatra, známý svým jedinečným hlasem a stylovým podáním, dal písni svůj charakteristický swingový nádech. Spolupráce s orchestrem Counta Basieho, který patřil mezi nejlepší swingové big bandy své doby, přidala nahrávce ještě více energie a jazzového lesku.

Skladba je plná optimismu a vitality, což odpovídá tématu muzikálu, který se zabývá hledáním štěstí, lásky a nových začátků. Dolly sama je charismatická postava, která přináší pozitivitu a energii všude, kam přijde, a píseň toto její působení skvěle vystihuje.

Od poroty získal Patrik Hartl a Tereza Prucková za quickstep 21 bodů.

Taneční pár číslo 5: Marta Dancingerová a Martin Prágr

Marta Dancingerová dnes tančila svižnou cha-chu v doprovodu dvou dalších tanečních párů a školních lavic. Hudebním doprovodem jim byla píseň z Muzikálu ze střední. Genzer byl velice spokojený s vytlačeným krokem. Kvitovala také Drexler a Tománek. Všichni viděli super precizní tanec. Spokojení byli s výkonem také oba tanečníci.

Píseň We’re All In This Together je známou závěrečnou skladbou z původního televizního filmu High School Musical, který se stal obrovským hitem mezi mladými diváky.

Tuto píseň zpívá celý hlavní herecký soubor filmu. Song je ikonický tím, že symbolizuje jednotu, spolupráci a přátelství. Všichni studenti se spojují a slaví své společné úspěchy a přátelství po dramatickém průběhu školního roku. Hudebně je píseň optimistická a chytlavá. Má jednoduchý a povzbudivý refrén, který si snadno získal srdce diváků.

Porota ocenila pár Marta Dancingerová a Martin Prágr za rychlou cha-chu 27 body.

Taneční pár číslo 6: Jana Paulová a Robin Ondráček

Paulová tančila na píseň z muzikálu Chicago. Podle poroty byl tanec Paulové trochu nervózní a ne úplně dokonalý. Zmínili lehké zakopnutí a tanec jen vrchní částí těla. Nohy bohužel v tanci moc nefungovaly.

Hit And All That Jazz je jednou z nejznámějších písní z muzikálu. Otevírá celý příběh a uvádí diváky do dekadentního a prostopášného světa chicagské kabaretní scény během období jazzového věku. Zpívá ji postava Velmy Kelly, slavné kabaretní zpěvačky, která je obviněná z vraždy svého manžela a sestry poté, co je nachytala při nevěře. Píseň představuje Velminu odvahu, sílu a životní styl plný slávy a skandálů.

Hudebně je skladba charakterizována jazzovými prvky typickými pro 20. léta, včetně synkopovaných rytmů a bohatých orchestrálních aranží. Píseň je dynamická, energická a plná emocí, čímž navozuje atmosféru světa, kde je všechno možné a kde je showbyznys nadřazen realitě.

Za svůj quickstep dostal pár celkem 19 bodů.

Taneční pár číslo 7: Martina Ptáčková a Dominik Vodička

Svíčky, kříže a další dva taneční páry dotvářely celé taneční vystoupení Martiny Ptáčkové. Se svým partnerem tančila rumbu na píseň z muzikálu Jesus Christ Superstar. Podobně jako Paulová měla krásné držení horní poloviny těla, ale celkově jí rumba moc nelichotila. Choreografie byla pěkná, výraz také, ale technické provedení tance už ne.

Muzikál Jesus Christ Superstar se zaměřuje na poslední týden života Ježíše Krista, viděný z perspektivy Jidáše Iškariotského. Dílo je známé svým moderním hudebním stylem, kombinujícím rockové prvky s klasickými muzikálovými melodiemi, což bylo na svou dobu velmi inovativní.

Píseň Could We Start Again Please? je jemnou, melancholickou skladbou, která se objevuje ve druhé polovině muzikálu. Zpívají ji postavy Marie Magdalény a apoštol Petr, kteří vyjadřují své obavy a lítost nad tím, jak se události vyvíjejí. Text skladby nese poselství o touze vrátit se zpět a začít znovu, když si uvědomují nevyhnutelnost Ježíšova osudu a ztrátu naděje.

Za svůj výkon si od poroty vytančili 18 bodů.

Taneční pár číslo 9: Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková

Oskar Hes předvedl v doprovodu Hrstkové a dalších 6 tanečnic skvělý quick step na píseň z muzikálu Burlesque. Genzer Hese pochválil – je dobrý herec i tanečník. Také Drexler se quick step líbil. Kdyby měl tanec větší dynamiku, tak by byl úplně dokonalý. Tománek viděl drobné problémy s krokem a rytmem.

Píseň Show Me How You Burlesque je jednou z klíčových písní ve filmu a zaznívá při velkolepém závěrečném vystoupení. Tato energická skladba zachycuje atmosféru kabaretního a burleskního světa s jeho odvážností, elegancí a smyslností. Song zpívá Christina Aquilera.

Text je o sebevědomí, odvaze a předvádění se ve své nejlepší podobě. Texty písně vybízejí k tomu, aby člověk odhalil svou vnitřní sílu a nezávislost a předvedl své schopnosti bez zábran. Skladba je o oslavě ženské síly a charismatu a o tom, jak je důležité věřit si a být v centru pozornosti.

Od poroty dostali Ondřej Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková za quickstep celkem 28 bodů. Drexler a Genzer udělili 10 bodů.

Taneční pár číslo 10: Filip Blažek a Adriana Mašková

Blažek s Maškovou předvedli rumbu na song z muzikálu Rent. Blažkova rumba moc rumbou ani nebyla - bylo zde málo prvků, které k tomuto tanci patří. Mezery byly také v rytmu. Drexler ale vyzdvihla přirozenost, která Blažkovi sedí.

Píseň Seasons of Love je jednou z nejznámějších z tohoto muzikálu. Je zařazena na začátku druhého dějství a často se používá jako úvodní i závěrečná píseň. Píseň je emotivní a klade si otázku, jak měřit hodnotu života. Opakující se motiv „525,600 minutes” odkazuje na počet minut v roce a vybízí posluchače k přemýšlení o tom, co dělá život skutečně smysluplným.

Text písně zdůrazňuje, že místo toho, aby se život měřil časem nebo materiálním bohatstvím, měl by se hodnotit podle lásky a vztahů, které v něm máme. Píseň se tak stává hymnou lidskosti, naděje a propojení, zvláště v kontextu komunity postižené nemocí a ztrátou.

Za krásnou rumbu dostal taneční pár od poroty 21 bodů.

Divácké hlasování bylo opět spuštěno v závěru dnešního vyhlášení výsledků a pokračuje až do sobotního večera, než jej moderátoři v přímém přenosu ukončí. Posílejte proto SMS svému oblíbenci, aby se v soutěži udržel co nejdéle. Pár, který obdrží ke konci daného soutěžního večera nejvíce diváckých hlasů, získá do celkového hodnocení 10 bodů.

Cena jedné SMS je 13 Kč. Pokud chcete podpořit vašeho favorita, zašlete SMS ve tvarech níže na telefonní číslo 906 11 13. Zbývá už jen šest tanečních párů. SD 2 (Lucie Vondráčková a Lukáš Bartuněk)

SD 3 (Patrik Hartl a Tereza Prucková)

SD 5 (Marta Dancingerová a Martin Prágr)

SD 6 (Jana Paulová a Robin Ondráček)

SD 7 (Martina Ptáčková a Dominik Vodička)

SD 9 (Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková)

Na co se můžete těšit příští týden?

Šestým tanečním večerem se celá soutěž přehoupne do dramatičtější a náročnější části. Taneční páry budou od tohoto kola tančit v průběhu večera vždy dva tance. Poprvé v letošním ročníku uvidíte také týmovou soutěž: zbývajících 6 tanečních párů se rozdělí na dvě skupiny, které proti sobě povedou pomyslný duel. Tančit se bude valčík, jive a tango.

Tajné překvapení pro diváky

Moderátoři zveřejnili informace o velkém turné StarDance. Ti nejlepší tanečníci z minulých let dorazí do 6 měst po celé České republice a předvedou svůj taneční um veřejnosti. Fanoušci soutěže tak konečně mohou poprvé vidět své oblíbence na vlastní oči a zažít pravou atmosféru soutěžních večerů. Chybět nebude ani porota a moderátoři.

Turné proběhne v Karlových Varech, Liberci, Pardubicích, Brně, Ostravě a Praze. Lístky si můžete zakoupit už nyní na webu www.stardancetour.cz. Pokud se ale k lístkům dostanete, dá se říci, že jste dítětem štěstěny. My sami jsme si lístek chtěli zakoupit, ale dostali jsme jen informaci, že jsme v řadě zájemců na 58 002 místě a máme čekat, až se dostaneme dopředu.

Kdy se budou jednotlivá turné konat můžete vidět v našem přehledu.