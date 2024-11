StarDance 2024: Jaké písně, hodnocení a novinky přinesl šestý večer?

V první části večera předvedlo zbývajících šest tanečních párů jive, valčík a tango. Jive tančil Oskar Hes, Patrik Hartl a Jana Paulová. Valčík předvedla Vondráčková a Dancingerová. Jediné tango, které jste mohli vidět, bylo v podání Martiny Ptáčkové.

Poprvé v tomto ročníku proběhla také týmová soutěž. Páry tančily na velice energickou píseň Amerika z muzikálu West Side Story. Týmy byly rozděleny takto:

Oskar Hes, Jana Paulová a Martina Ptáčková – červený tým

Marta Dancingerová, Lucie Vondráčková a Patrik Hartl – modrý tým

Po tanečním souboji zvítězil modrý tým a vítězné páry si do svého hodnocení od poroty připočítaly další 2 body.

Porota dnes rozdala v základním hodnocení od 20 do 30 bodů. Nejméně bodů získala Jana Paulová, nejvíce si opět vytančil Oskar Hes a na druhém místě Lucie Vondráčková. Po týmovém souboji se o první místo dělili právě Hes s Vondráčkovou, majíce 10bodový náskok před Janou Paulovou.

V dnešním kole byla vyřazena Jana Paulová a její taneční partner Robin Ondráček, tedy pár číslo 6. Celé publikum se s nimi loučilo dlouhým potleskem ve stoje.

Připomeňme si, že v minulém kole StarDance vypadl herec Filip Blažek s partnerkou Adrianou Maškovou. Ta hned po vypadnutí přiznala, že měla jisté pocity ohledně možného vyřazení, ale nějak jí to stále nedochází. Blažek řekl, že sám nad sebou v soutěži už několikrát vyhrál, proto je s výsledkem spokojený.

O hudbu se jako vždy postaral Moondance Orchestra, který dělá tanečníkům doprovod už od první řady soutěže. Jejich dynamická interpretace skladeb dodává každému představení energii a přesně ladí s výkony tanečních párů, což umocňuje celkový zážitek. Slyšeli jste dnes večer všechny písně, na něž dnes soutěžící tančili:

Taneční pár číslo 2: Lucie Vondráčková a Lukáš Bartuněk

Vondráčkovou přišel do tanečního studia na trénink podpořit její syn Adam a přítel Zdeněk Polívka. Právě Zdeněk Vondráčkovou chválil, jak skvěle dokáže skloubit starost o rodinu se soutěží. Přítele Vondráčkové jste mohli vidět také v přímém přenosu mezi diváky. Hodnocení od poroty bylo pozitivní. Drexler řekla, že v jejích očích bylo vystoupení dokonalé.

Pár předvedl valčík na píseň od Ivety Bartošové Málo mě zná. V textu balady zpěvačka vyjadřuje, jak se cítí, když ji partner nebo lidé kolem ní nedokážou plně pochopit a vidí jen povrchní stránku její osobnosti. Přestože je navenek silná a usměvavá, uvnitř může prožívat složitější emoce, které ostatní nevidí.

Za romantický valčík získali od poroty 28 bodů.

Taneční pár číslo 3: Patrik Hartl a Tereza Prucková

Koho měl na tréninku Patrik Hartl? Byla to jeho dcera Ája s ženou Martinou, trénink byl proto pořádně veselý. Na živém přenosu byla Hartlova žena z manželova výkonu nadšená. Nadšení neskrývala ani porota ve svém hodnocení. Drexler řekla, že je na Hartla pyšná, protože jeho jive byl bez chyby.

Tančili na klasickou rock'n'rollovou píseň Don't Be Cruel od Elvise Presleyho, jež vyšla v roce 1956 a stala se jedním z největších Presleyho hitů. Dodnes patří mezi jeho ikonické písně.

Její text je o lásce a vztahu, v němž zpěvák prosí svou partnerku, aby nebyla krutá a nerozbila jeho srdce. Vyjadřuje touhu po udržení lásky a vztahu navzdory problémům, které mohou vzniknout. V písni zaznívá prosba o vzájemnou důvěru, porozumění a ochotu neubližovat si navzájem.

Od poroty získali Patrik Hartl a Tereza Prucková za jive 24 bodů.

Taneční pár číslo 5: Marta Dancingerová a Martin Prágr

Za Martou přišli do studia její syn Toníček a manžel Marek Pospíchal. Manžel na ni prozradil, že se jí účastí v soutěži splnil tajný sen a je na ní vidět, jak ji tanec a Stardance baví. Drexler v hodnocení pár velice pochválila. Zdůraznila, že Martě jdou dobře všechny tance. Tománek měl drobné výtky, ale nebylo to nic zásadního, co by páru mělo zničit jejich dobrý pocit a úsměv na tváři, který si po vystoupení odnášeli.

Dancingerová tančila na píseň Stín katedrál. Poprvé ji nazpívali Václav Neckář a Helena Vondráčková. Známější verzí je ale zpracování od Petra Muka, který do písně dokázal vložit hluboký cit a udělal z ní dojemný zážitek. Text skladby se zabývá tématy duchovna, hledání smyslu života a vnitřního boje člověka.

Porota ocenila pár Marta Dancingerová a Martin Prágr za valčík 27 body.

Taneční pár číslo 6: Jana Paulová a Robin Ondráček

Paulová si na svůj trénink pozvala kamarádku Michaelu Badinkovou. Ta si s tanečním partnerem Paulové také zatančila a vyzkoušela si několik kroků. Za velice energický jive plný zvedaček a otoček byl pár od poroty pochválený. Porotci zmínili, že jive je velice rychlý a náročný tanec. Paulová ho podle nich zvládla nejlépe, jak mohla.

Svůj taneční um předvedli na rockovou píseň Get over it od skupiny Eagles. Byla vydána v roce 1994. Její text je satirický a kritický vůči kultuře obviňování a sebelítosti, jež se začala objevovat v tehdejší společnosti. Don Henley, zpěvák a bubeník kapely, se při psaní zaměřil na frustraci z lidí, kteří si stále stěžují na své problémy, aniž by se snažili něco změnit.

Za svůj jive dostal pár celkem 20 bodů.

Taneční pár číslo 7: Martina Ptáčková a Dominik Vodička

V medailonku Ptáčkové jste mohli vidět bratra Pepu. Ten se Martině snažil sourozenecky pomáhat a radit jí. V hledišti samozřejmě také nechyběl. Porotě se výkon Ptáčkové líbil. Podle Drexler se Martina neustále zlepšuje a každé kolo předvede lepší taneční výkon. Podobně hovořil také Tománek, který pochválil výraz a postavení.

Ptáčková tančila tango na stejnojmennou píseň od gruzinského zpěváka Gigi Dedalamazishvili, který se proslavil především svou účastí v mnoha hudebních soutěžích. Zpěvák ve svých písních kombinuje tradiční gruzínské hudební prvky s moderními popovými a soulovými žánry. Text písně metaforicky využívá tanec tanga jako symbol dynamiky mezi partnery – vášnivé, ale zároveň plné napětí a rozporů.

Za své tango si od poroty vytančili 24 bodů.

Taneční pár číslo 9: Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková

Oskara Hese na trénincích navštívila jeho maminka, která mu dodala odvahu pro živé vystoupení. Zúčastnila se také přímého přenosu a neskrývala své dojetí. Při tanci jste opět mohli vidět velké hudební cítění, smysl pro pohyb a několik téměř kaskadérských póz. Porota byla nadšená a neměla co vytknout.

Pár tančil na píseň od Bruna Marse – Runaway Baby. Tato energická a rytmická skladba se objevila na hudební scéně v roce 2010. Song se vyznačuje živým a funkovým zvukem s rockovým nádechem a odlišuje se svým svižným tempem a retro stylem, který připomíná starší soulové a rockové písně.

Text písně je o muži, jenž varuje ženy před sebou samým, protože je známý tím, že nedokáže zůstat ve vztahu dlouho a snadno se váže na nová romantická dobrodružství. Má pověst proutníka, který sice ženy okouzlí, ale následně od nich uteče. Píseň se svým humorem a nadsázkou nese spíše hravou než vážnou atmosféru.

Od poroty dostali Ondřej Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková za jive 30 bodů, tedy plný počet.

Divácké hlasování pro dnešní večer nebylo spuštěno. Diváci mohou ale zasílat dárcovské SMS, tzv. DMS, pro nadační fond Paraple.

Pokud chcete podpořit nadaci, zašlete dárcovskou DMS ve tvarech níže na telefonní číslo 87 777. Více informací najdete na www.darcovskasms.cz. DMS PARAPLE 30 (přispějete 29 Kč, cena DMS je 30 Kč)

DMS PARAPLE 90 (přispějete 89 Kč, cena DMS je 90 Kč)

DMS PARAPLE 190 (přispějete 189 Kč, cena DMS je 190 Kč)

Na co se můžete těšit příští týden?

V sobotu 23. 11. 2024 proběhne charitativní večer pro centrum Paraple a jednotlivé patrony. V rámci tohoto večera nebude probíhat standardní vyřazování tanečních párů; všichni automaticky postoupí do dalšího večera.

V minulém ročníku Stardance (2023) bylo v rámci charitativního večera vybráno rekordních 25 174 220 Kč, v historii pořadu se jedná o zatím nejvyšší částku.

Stardance Tour: Tajné překvapení pro diváky

Zájem o Stardance Tour 2025 byl ihned po uveřejnění enormní. O lístky se přetahovalo více než milion lidí a hned byly vyprodané. Česká televize se proto rozhodla přidat v daných dnech také odpolední představení. Místa velice rychle mizí a v některých městech už opět nejsou k dostání.

A co to je StarDance Tour? Nejlepší tanečníci z minulých let dorazí do 6 měst po celé České republice a předvedou svůj taneční um veřejnosti. Fanoušci soutěže tak konečně mohou poprvé vidět své oblíbence na vlastní oči a zažít pravou atmosféru soutěžních večerů. Chybět nebude ani porota, moderátoři a Moondance Orchestra.

Turné proběhne v Karlových Varech, Liberci, Pardubicích, Brně, Ostravě a Praze. Prodej lístků na pražská vystoupení byl spuštěn právě o šestém tanečním večeru.

Kdy se budou jednotlivá turné konat, lze vidět na mapce republiky výše i v přehledu: