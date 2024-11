StarDance 2024: Krásné písně dnes podpořily Svěrákovu charitu

Písně a taneční výkony nebyly pro dnešní večer těmi nejdůležitějšími body. Charita a nová naděje pro lidi s poškozením míchy bylo to, co ovládlo sobotní benefiční večer v České televizi. Na jaké písně se tančilo, jaké výkony jste mohli vidět a kolik peněz se vybralo?

Letošní charitativní večer pro Centrum Paraple se pořádal posedmé v řadě. Poprvé se odvysílal v roce 2015 a pro velký úspěch a mimořádně štědré příspěvky se od té doby již tradičně opakuje v každém následujícím ročníku soutěže.

V dnešním díle jste mohli vidět tančit 5 zbývajících slavných osobností: Lucii Vondráčkovou, Patrika Hartla, Martu Dancingerovou, Martinu Ptáčkovou a Oskara Hese. Taneční páry jako každý charitativní večer doplnilo pět klientů Centra Paraple, kteří je navštívili v tanečním studiu při trénincích a následně s nimi dokonce i v přímém přenosu zatančili.

Jak podpořit Centrum Paraple?

Od minulého kola soutěže, tzn. od 16. 11. 2024, jste mohli posílat dárcovské DMS na uveřejněná telefonní čísla. Přispívali jste 29 Kč, 89 Kč či 189 Kč. Sbírka probíhala také během přímého přenosu a výrazně do ní přispělo několik firem a korporací.

Díky soutěži Stardance se v sobotním přímém přenosu vybralo pro Centrum Paraple téměř 44 000 000 Kč. A tato částka stále není konečná. Diváci mohou nadále posílat DMS a to po celý týden do dalšího přímého přenosu soutěže.

Jak byla charita StarDance úspěšná v minulých letech? 2015 – více než 11 500 000 Kč

2016 – více než 12 000 000 Kč

2018 – více než 15 000 000 Kč

2019 – více než 15 200 000 Kč

2021 – více než 21 620 000 Kč

2023 – 25 174 220 Kč

Přispívat můžete i nadále prostřednictvím DMS. Více informací najde na www.darcovskasms.cz. Tuto obecně prospěšnou společnost a občanské sdružení Svaz paraplegiků lze podpořit také převodem na sbírkový účet: 932 932 932/0300, online platbou prostřednictvím jejich platební brány nebo pomocí QR kódu.

Průběh sedmého večera Stardance

Taneční páry dnes divákům předvedly paso doble, slow fox a sambu. Paso doble tančila Marta Dancingerová a Lucie Vondráčková, slow fox Patrik Hartl a Oskar Hes, sambu Martina Ptáčková. V závěru večera všichni soutěžní páry předvedly krásný tanec společně se svými patrony. Tančilo se na písně z českých filmů Kolja a Na samotě u lesa.

Porota dnes rozdala v základním hodnocení od 19 do 30 bodů. Nejméně bodů získala Martina Ptáčková, nejvíce si vytančila Marta Dancingerová.

V dnešním kole nebyl nikdo vyřazen. Soutěžící si své získané body z šestého kola přenášejí do příštího týdne. Opět uvidíte tančit všech pět soutěžních párů.

Připomeňme si, že v minulém kole StarDance vypadla herečka Jana Paulová s partnerem Robinem Ondráčkem. Jako vždy se našli diváci, kteří s jejím vypadnutím nesouhlasili, ale také ti, kteří jej podporovali. V každém případě se ale většina z nich shodne na tom, že humor a milý úsměv paní Paulové byl krásnou součástí soutěže.

O hudbu se jako vždy postaral Moondance Orchestra, který dělá tanečníkům doprovod už od první řady soutěže. Jejich dynamická interpretace skladeb dodává každému představení energii a přesně ladí s výkony tanečních párů, což umocňuje celkový zážitek. Slyšeli jste dnes večer všechny písně, na něž dnes soutěžící tančili:

Taneční pár číslo 2: Lucie Vondráčková a Lukáš Bartuněk

Jakub Bartoš je patronem tanečního páru číslo 2. Je mu 21 let a studuje obchodní školu. Na vozík byl upoután kvůli srážce s vlakem. Musel se odrazit od úplného dna a všechny běžné denní úkony se znovu naučit. Nyní se svojí přítelkyní jezdí na výlety a snaží se užívat si život nejlépe, jak to jen jde.

Vondráčková tančila na nejikoničtější rockový hit 21. století Seven Nation Army od americké rockové kapely The White Stripes. Píseň pojednává o boji proti překážkám a tlaku světa, přičemž hlavní postava přemýšlí o úniku.

Za jejich paso doble získali Vondráčková a Bartuněk od poroty 29 bodů.

Taneční pár číslo 3: Patrik Hartl a Tereza Prucková

Patronkou jim byla Lucie Müllerová. V roce 2021 měla s manželem nehodu na paraglidu a bohužel skončila na invalidním vozíku. Snaží se být stále aktivní, věnuje se sportu a je plná síly. Věří, že když člověk něco chce, tak to jde.

Slow fox Hartl tančil na velice emocionální a melodickou píseň When You Smile od Shirley Bassey. Jedná se o romantickou baladu, která oslavuje sílu úsměvu milované osoby. Text vyjadřuje, jak velkou radost, útěchu a naději přináší partnerův úsměv do života vypravěče. Úsměv zde symbolizuje lásku, klid a harmonii, které dokážou proměnit každý okamžik, a to i v těžkých časech.

Od poroty získali Patrik Hartl a Tereza Prucková za slow fox 23 bodů.

Taneční pár číslo 5: Marta Dancingerová a Martin Prágr

Patronem tanečního páru číslo 5 byl Petr Svoboda. Na vozíku je už 5 let. Má po operaci páteře, kdy mu lékaři museli odstranit nádor, který mu tlačil na míchu. Smysl pro humor mu rozhodně nechybí, jezdí na handbiku a má dva syny. Rád si s nimi hraje nejrůznější hry a věnuje se jim nejvíce, jak může. Je sám a touží po tom, aby potkal nějakou milou a hodnou partnerku.

Dancingerová a Prágr tančili na píseň Paso Doble od hudebního projektu Uccen. Jednou z jeho známějších skladeb je právě Paso Doble. Tato skladba je minimalistická a experimentální, využívá opakování a rytmické prvky, které vytvářejí hypnotický zážitek.

Porota ocenila pár Marta Dancingerová a Martin Prágr za jejich vášnivé, precizní a famózní paso doble 30 body. Pár tak dostal maximální počet bodů, který se jim přenáší do dalšího kola.

Taneční pár číslo 7: Martina Ptáčková a Dominik Vodička

Kamil Fiala byl do soutěže pozván už minulý rok, ale musel odmítnout kvůli tomu, že se mu zrovna narodila dcera. Letošní pozvání již rád přijal. Kamilovi Fialovi je 44 let a na vozíčku skončil nešťastnou náhodou – hrál si s dětmi v bazénu a špatně skočil do vody šipku. Přesný průběh úrazu si však nepamatuje. Úrazem pro něj život neskočil – snaží se být aktivní, pracuje a věnuje se rodině.

Pár tančil na píseň Meglio Stasera (It Had Better Be Tonight) od Michaela Bublého. Song je velice oblíbený pro svou energii a zábavný styl, který dokáže zvednout náladu. A o čem píseň je? Je o naléhavosti prožít přítomný okamžik a neodkládat žádnou důležitou chvíli – zejména v kontextu lásky a romantiky. Text vyzývá k tomu, aby se věci odehrály právě dnes večer a ne až někdy později.

Za svoji sambu si od poroty vytančili 19 bodů.

Taneční pár číslo 9: Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková

Patronkou je Lucie Adamová. Miluje řízení automobilu, kterému nebrání ani její handicap. Na vozíčku je od roku 1997. V jejich tří letech měla autonehodu, kterou zavinil opilý protijedoucí řidič a od té doby je tělesně postižená. Být patronkou v soutěži StarDance je její splněný sen.

Slow fox tančil Hes se svojí partnerkou na píseň Fever. Ta byla ztvárněna mnoha zpěváky. Verze od Elvise Presleyho je velice energická, přirozená a cool. Text vypráví o spalující a vášnivé lásce, která vyvolává intenzivní emoční a fyzickou reakci – jakousi horečku. Píseň využívá jednoduché, ale smyslné texty k zachycení pocitu touhy, lásky a přitažlivosti. Každá sloka vypráví o různých typech milostných vztahů a jejich univerzálnosti.

Od poroty dostali Ondřej Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková za slow fox 27 bodů.

Divácké hlasování bylo opět spuštěno v závěru dnešního vyhlášení výsledků a pokračuje až do sobotního večera, než jej moderátoři v přímém přenosu ukončí. Posílejte proto SMS svému oblíbenci, aby se v soutěži udržel co nejdéle. Pár, který obdrží ke konci daného soutěžního večera nejvíce diváckých hlasů, získá do celkového hodnocení 10 bodů.

Cena jedné SMS je 13 Kč. Pokud chcete podpořit vašeho favorita, zašlete SMS ve tvarech níže na telefonní číslo 906 11 13. Zbývá už jen šest tanečních párů. SD 2 (Lucie Vondráčková a Lukáš Bartuněk)

SD 3 (Patrik Hartl a Tereza Prucková)

SD 5 (Marta Dancingerová a Martin Prágr)

SD 7 (Martina Ptáčková a Dominik Vodička)

SD 9 (Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková

Na co se můžete těšit příští týden?

Taneční páry budou tančit jeden moderní tanec a jeden další, kterým může být quick step, cha–cha nebo slow fox. V tomto kole opět proběhne standardní vyřazování a v soutěži zůstanou jen čtyři poslední taneční páry.