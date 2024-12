Soutěž se přehoupla do nejobtížnější části a všechny páry od osmého sobotního večera tančí více než jeden tanec. Jaké výkony jste mohli vidět a kdo se dostal do semifinálové čtyřky?

V první části večera předvedlo zbývajících pět tanečních párů quick step, slow fox a cha-chu. Quick step tančila Martina Ptáčková. Slow fox předvedla Lucie Vondráčková a Marta Dancingerová. Cha-chu jste mohli vidět v podání Patrila Hartla i Oskara Hese.

Druhá část večera patřila současným tancům. Soutěžící předvedli různé druhy tanců, mnoho prvků, odlišné žánry a rytmy, konkrétní témata a celkově zajímavé tance. Slavné osobnosti měly do svých tanečních choreografií pozvané další profesionální tanečníky.

Porota dnes rozdala v základním hodnocení od 21 do 30 bodů. Nejméně bodů získala Martina Ptáčková, nejvíce si opět vytančili Oskar Hes, Marta Dancingerová a Lucie Vondráčková. K bodům osmého večera se připočetly také body z charitativního večera. V celkovém hodnocení tedy zvítězili Dancingerová s Hesem. Nejméně bodů měla Ptáčková.

V dnešním kole byla vyřazena Lucie Vondráčková a její taneční partner Lukáš Bartuněk, tedy pár číslo 2. Celé publikum se s nimi loučilo dlouhým potleskem.

Připomeňme si, že v minulém kole StarDance nevypadl ani jeden soutěžní pár. Proběhlo charitativní kolo pro Centrum Paraple a diváci mohli posílat dárcovské DMS. Celkem se vybralo rekordních 49 591 987 Kč, což je téměř dvojnásobek toho, co se vybralo v loňském roce.

Dnes se o hudbu jako vždy postaral Moondance Orchestra, který dělá tanečníkům doprovod už od první řady soutěže. Jejich dynamická interpretace skladeb dodává každému představení energii a přesně ladí s výkony tanečních párů, což umocňuje celkový zážitek. Slyšeli jste dnes večer všechny písně, na něž dnes soutěžící tančili:

Taneční pár číslo 2: Lucie Vondráčková a Lukáš Bartuněk

Tanec č. 1 – Příjemný slow fox

Ani jeden z porotců nebyl úplně spokojený. Podle nich v celkové choreografii bylo vidět málo slow foxu, což byla jediná, zato zásadní vada. Celkem pár dostal 24 bodů.

Hudebním podkladem k jejich slow foxu byla píseň Singin' in the Rain v podání Gene Kellyho. Tato ikonická skladba s nesmrtelnou popularitou byla součástí stejnojmenného filmu. Píseň oslavuje radost a pocit štěstí, který člověk může zažít i za nepříznivých okolností. Gene Kelly ve filmu zpívá a tančí v dešti poté, co si uvědomí, že je zamilovaný. Text je jednoduchý a poetický.

Tanec č. 2 – Současný tanec

Drexlerová hodnotila velice pozitivně. Tanec byl krásný a naprosto bez výtek. Také Tománek byl spokojený a řekl, že každý kousek těla Vondráčkové tančil. Není proto divu, že pár získal od poroty 30 bodů.

Naďa Wepperová zazpívala Píseň samotářky od Lucie Bílé. Je to velice výrazný, osobitý song o pocitech osamění, touze po lásce a zároveň smíření se samotou. Postava samotářky se zamýšlí nad životem, ztrátami a nadějí, že i přes samotu lze najít krásu a smysl života.

Taneční pár číslo 3: Patrik Hartl a Tereza Prucková

Tanec č. 1 – Nápaditá cha-cha

Porota hodnotila Hartlův výkon kladně. Řekla, že tanec měl rytmus a českým divákům se to jistě muselo líbit. Když se Hartl uvolnil, tak se tanec výrazně zlepšil. Druhá polovina tance byla tedy pro porotu lepší. Za svůj výkon dostali celkem 22 bodů.

Tančili na píseň Pata Pata, která je jedním z nejznámějších hitů jihoafrické zpěvačky Miriam Makeba. Původní verze byla nahrána v roce 1957, ale celosvětově ji proslavila novější verze z roku 1967, kterou Makeba nahrála během svého exilu ve Spojených státech. Píseň se stala jedním z jejích největších hitů a pronikla do žebříčků hitparád v mnoha zemích.

Text písně je velice jednoduchý. Oslavuje radost ze života, tance a společenského setkávání. Píseň je v jazyce Xhosa a částečně v angličtině, což pomohlo její celosvětové popularitě.

Tanec č. 2 – Současný tanec

Patrik Hartl byl nadšený a velice spokojený. Tanec ho bavil a náramně si ho užíval. Tématem byli úředníci, kteří si jdou v době pauzy zatančit. Bezvadné taneční číslo to bylo také pro celou porotu, od které dostali celkem 27 bodů.

Píseň Cups (When I’m Gone) zpívá Anna Kendrick a pochází z filmu Pitch Perfect (2012). Song se stal nečekaným hitem díky unikátnímu aranžmá a vystoupení, kde je píseň doprovázena rytmem vytvořeným pomocí plastového kelímku. Tato scéna i píseň se staly virální senzací a hitem popkultury. Text písně vypráví příběh člověka, který se loučí se svými blízkými, a přitom zdůrazňuje, že mu budou chybět. Je to jednoduchá a dojemná skladba o odchodu a lásce.

Taneční pár číslo 5: Marta Dancingerová a Martin Prágr

Tanec č. 1 – Romantický slow fox

Tománek pochválil techniku a chvíle, kdy Marta tančila sama. Párový tanec nebyl úplně dokonalý. Podobně slow fox hodnotila také Drexler. Podle poroty tedy mohli tančit lépe, ale v zásadě to byl pěkný tanec. Celkem byli ohodnocení 26 body.

Moondance Orchestra přichystal páru aranžmá na píseň Bude mi lehká zem od českého skladatele a zpěváka Petra Hapky a slovenské zpěvačky Jany Kirschner. Původně píseň neměl Hapka vůbec zpívat, ale Kirschner si na něm trvala, proto vzniklo toto nezapomenutelné hudební dílo.

Hlavní myšlenka písně se točí kolem otázky, jaký odkaz zanecháváme za sebou a jaké stopy zůstávají po našich láskách a vztazích. Název písně symbolicky odkazuje na přání, aby po smrti byly vzpomínky na život plné smíření a klidu.

Tanec č. 2 – Současný tanec

Nadšení šlo slyšet z hodnocení všech porotců. Byla vyzdvižena ladnost, jemnost a krása celého tance. Dancingerová s partnerem získali od poroty 30 bodů.

Píseň Comptine d'un autre été: L'après-midi je skladba francouzského skladatele Yanna Tiersena. Je součástí původního soundtracku k filmu Amélie z Montmartru. Píseň neobsahuje žádný text, ale její emocionální síla vychází z hudební kompozice. Jemná a melancholická klavírní melodie evokuje pocity nostalgie, ticha a introspekce.

Taneční pár číslo 7: Martina Ptáčková a Dominik Vodička

Tanec č. 1 – Quick step

Porota Ptáčkovou pochválila a jako v minulém kole také zdůraznila, že se Martina každým kolem zlepšuje. Dominik Vodička vymyslel krásnou choreografii a Ptáčkovou celým tancem spolehlivě provedl. Za svůj quick step získali od poroty 21 bodů.

Rychlý quick step jste mohli vidět na známou píseň Flying od dánské kapely Nice Little Penguins. Byla vydána v roce 1994 a díky své melodičnosti a jemnému popovému zvuku se hned stala slavným hitem.

Text písně vyjadřuje touhu po svobodě, lehkosti bytí a snění. Vypráví o člověku, který chce překonat tíhu každodenní reality a létat – jak fyzicky, tak metaforicky. Létání zde symbolizuje únik od problémů, omezení a tíhy světa.

Tanec č. 2 – Současný tanec

Tématem písně byla šikana a Martina i její partner byli spokojení. Výtky neměla ani porota. Za svůj výkon dostal pár 25 bodů.

V podání Dashi jste mohli slyšet píseň It Must Have Been Love od švédského dua Roxette. Jednalo se o velice pomalou a romantickou verzi. Text písně vyjadřuje smutek a bolest z konce lásky. Vypravěč se ohlíží za vztahem, který skončil, a reflektuje pocity ztráty a nostalgie.

Taneční pár číslo 9: Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková

Tanec č. 1 – Moderní cha-cha

Všichni porotci se shodli na tom, že tanec byl skvělý a krásný. Nemělo to žádný kompromis, technika nohou byla úžasná a nebylo téměř co vytknout. Jednalo se o jeden z nejlepších tanců, který jsme v podání Hese mohli vidět. Do zákulisí odcházel taneční pár s 29 body.

Oskar Hes tančil se svojí partnerkou na píseň I'm Outta Love od americké zpěvačky Anastacie. Tento debutový singl byl vydán v roce 2000 jako součást debutového alba Not That Kind. Píseň se stala obrovským mezinárodním hitem a jedním z nejznámějších songů Anastacie, přičemž jí pomohla odstartovat kariéru.

Text písně vyjadřuje frustraci a osvobození z nefungujícího vztahu. Anastacia zpívá o tom, že už nemůže dál zůstávat ve vztahu, kde je láska jednostranná nebo nedostačující. Refrén je silný a emotivní, zdůrazňuje touhu po svobodě a uzdravení.

Tanec č. 2 – Současný tanec

Tématem písně je vyjádření pochopení všem lidem, kteří trpí nějakou závislostí. Jednalo se o oblíbenou píseň Hese od jeho top zpěváka. Porota těžko hledala slova. Předvedené číslo pro ně bylo naprosto famózní. Hese ocenili celkem 30 body.

Pár tančil na píseň Kříž od českého zpěváka Davida Stypky a jeho kapely Bandjeez. Píseň se vyznačuje silným textovým a hudebním výrazem, typickým pro Stypkovo autorské pojetí. Zaměřuje na těžké chvíle v životě, vnitřní konflikty a pocity ztráty. V textu písně se objevuje téma osobní bolesti a hledání smíření, přičemž kříž symbolizuje těžké břemeno, které je třeba nést.

Divácké hlasování bylo opět spuštěno v závěru dnešního vyhlášení výsledků a pokračuje až do sobotního večera, než jej moderátoři v přímém přenosu ukončí. Posílejte proto SMS svému oblíbenci, aby se v soutěži udržel co nejdéle. Pár, který obdrží ke konci příštího soutěžního večera nejvíce diváckých hlasů, postoupí do finále.

Cena jedné SMS je 13 Kč. Pokud chcete podpořit vašeho favorita, zašlete SMS ve tvarech níže na telefonní číslo 906 11 13. Zbývá už jen šest tanečních párů.



SD 3 (Patrik Hartl a Tereza Prucková)

SD 5 (Marta Dancingerová a Martin Prágr)

SD 7 (Martina Ptáčková a Dominik Vodička)

SD 9 (Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková

Na co se můžete těšit příští týden?

V sobotu 7. 12. 2024 proběhne předposlední soutěžní kolo. O titul nejlepších tanečníků se budou ucházet poslední 4 taneční páry. Ty předvedou tance, které v letošním ročníku ještě netančily.

Jak proběhne postup do finále? První dva páry, které budou mít nejvíce hlasů od poroty a diváků, postupují automaticky do finále. Třetí taneční pár se do finále dostane jen na základě diváckých hlasů.