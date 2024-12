StarDance 2024: Jaký byl průběh semifinále? A na jaké písně se tančilo?

Předposlední večer divácky oblíbené taneční soutěže StarDance je za námi a do finále postoupily jen tři zbývající páry. Kdo se bude ucházet o pomyslnou zlatou medaili? Jak celý večer probíhal, které tance jste mohli vidět a znali jste originály všech zahraných písní?

Devátý soutěžní večer StarDance 2024 začal žhavým brazilským tancem v podání devíti krásných žen a jednoho polonahého muže od pražské skupiny ViBrasil Samba show. Následovalo tradiční velice jednoduché taneční vystoupení Ebena a Kostkové a dále jste již mohli obdivovat taneční um posledních čtyř soutěžních párů.

V semifinále zůstala Marta Dancingerová, Martina Ptáčková a Oskar Hes. Zcela nečekaně se vrátila Lucie Vondráčková, která byla v minulém kole vyřazena. Nahradila zdravotně indisponovaného Patrika Hartla, který se v úvodu semifinálového večera rozloučil se všemi diváky a objasnil důvod jeho odstoupení ze soutěže.

V první části devátého večera jste mohli vidět waltz od Lucie Vondráčkové, rumbu od Oskara Hese, sambu od Marty Dancingerové a slow fox od Martiny Ptáčkové. Porota udělila plný počet bodů Hesovi a Dancingerové. Nejméně bodů si odnesla Ptáčková.

Druhou část vyplnila Vondráčková sambou, Hes tangem, Dancingerová valčíkem a Ptáčková paso doblem. Nejvíce bodů získal Hes a nejméně opět Ptáčková.

Přímo do finále po těchto tancích postoupili Oskar Hes a Lucie Vondráčková. O jejich postupu rozhodly divácké hlasy a bodové hodnocení od poroty. O poslední místo ve finále dále bojovala Dancingerová s Ptáčkovou, které předvedly tanec dle vlastního výběru. Dancingerová tančila jive a Ptáčková valčík. O jejich osudu rozhodli jen diváci, kteří poslali více hlasů Martě Dancingerové.

V dnešním kole byla vyřazena Martina Ptáčková se svým tanečním partnerem Dominikem Vodičkou. Taneční pár číslo 7 proto ve finále StarDance 2024 neuvidíte.

Připomeňme si, že v minulém kole StarDance vypadla po hodnocení Lucie Vondráčková se svým partnerem Lukášem Bartuňkem. Pro mnoho diváků to bylo šokující vyřazení. V pondělí však došlo ještě k většímu překvapení. Spisovatel Patrik Hartl musel na doporučení lékařů ze soutěže odstoupit. Jeho soutěžní místo bylo nabídnuto Lucii Vondráčkové, která se tak vrátila zpět do soutěže.

O hudbu se jako vždy postaral Moondance Orchestra, který dělá tanečníkům doprovod už od první řady soutěže. Jejich dynamická interpretace skladeb dodává každému představení energii a přesně ladí s výkony tanečních párů, což umocňuje celkový zážitek. Jaké písně jste v semifinále slyšeli?

Taneční pár číslo 2: Lucie Vondráčková a Lukáš Bartuněk

Tanec č. 1 – Waltz

Porota vyřazenou Vondráčkovou přivítala zpět v soutěži a předvedený waltz chválili. Technika byla v pořádku, muzikálnost také a celkově se jednalo o povedený tanec. Celkem pár za jejich waltz dostal od poroty 28 bodů.

Tančili na píseň If I Were a Painting od Kennyho Rogerse z roku 1991. Tato balada ukazuje Rogersovu schopnost vtisknout svému hlasu silné emoce a citlivost. Text se zamýšlí nad láskou, krásou a nedosažitelností. Vypravěč si představuje sám sebe jako obraz – jako umělecké dílo, které může být obdivováno, ale nikdy se ho nemůžete dotknout. Prostřednictvím této metafory vyjadřuje hlubokou touhu a bolest z nenaplněné lásky.

Tanec č. 2 – Samba

Drexlerová hodnotila celkem pozitivně. Zmínila, že horní polovina těla tančila lépe, než ta spodní. Tománek upozornil na velice omezený čas, který na trénink Vondráčková měla a proto je ochoten chápat chyby, které všichni mohli vidět. Od poroty získal pár 24 bodů.

Sambu předvedli na píseň Volare od Gipsy Kings. Je to energická a rytmická verze původní italské klasiky Nel blu, dipinto di blu, kterou v roce 1958 proslavil Domenico Modugno. Gipsy Kings oživili tuto píseň svým typickým flamenco stylem, čímž jí dodali nový a svěží náboj. Píseň lze chápat jako metaforu pro stav blaženosti, kdy se člověk cítí na vrcholu světa – ať už díky lásce, kreativitě nebo prosté radosti z bytí.

Taneční pár číslo 5: Marta Dancingerová a Martin Prágr

Tanec č. 1 – Samba

Tománek pochválil techniku a energii, se kterou Marta tančí. Z jejich samby byl nadšený. Genzer neměl jako vždy nic zásadního a Drexler celé vystoupení také chválila. Za svůj tanec si pár odnesl 30 bodů.

Rychlou sambu tančili na píseň Ma fiancée elle est partie od francouzského zpěváka Danyho Brillanta. Ten je známý pro svůj charismatický projev a hudbu inspirovanou šansonem, jazzem a latinskými rytmy. Text písně líčí vypravěčovu bolest z toho, že ho opustila snoubenka. Zpěvák vyjadřuje smutek a zklamání, zatímco si přehrává vzpomínky na jejich lásku. Je to dojemná zpověď o neopětovaných citech a snaze vyrovnat se se ztrátou.

Tanec č. 2 – Valčík

Několik výtek na valčíku Dancingerové porotci našli. Nelíbil se jim její tvrdý došlap a málo houpavý krok. Naznačili však, že ve finále to jistě bude vylepšené a bez výhrad. Dancingerová s partnerem získali od poroty 26 bodů.

Tančili na píseň And Then I Kissed Him, kterou složil Hans Zimmerman pro film Pearl Harbor. Text v písni nehledejte. Jedná se o krásnou, romantickou a milostnou kompozici plnou emocí.

Taneční pár číslo 7: Martina Ptáčková a Dominik Vodička

Tanec č. 1 – Slow Fox

Porota Ptáčkovou, stejně jako minule, pochválila a zdůraznila, že se každým kolem zlepšuje. Dominik Vodička vymyslel krásnou a nápaditou choreografii, která Ptáčkové sedla. Za svůj slow fox získali od poroty 25 bodů.

V podání Moondance Orchestra zazněla píseň Ain't No Mountain High Enough z repertoáru amerického soulového zpěváka Marvina Gaye. Jde o ikonický duet s Tammi Terrell z roku 1967. Text písně je oslavou lásky, oddanosti a neochvějné podpory mezi dvěma lidmi. Vypravěč ujišťuje milovanou osobu, že bez ohledu na jakékoli překážky – ať už fyzické (hory, řeky, údolí) nebo emocionální – se vždy dostane tam, kde bude potřeba, aby ji pomohl nebo ji podpořil.

Tanec č. 2 – Paso doble

Porota zmínila, že choreografie byla velice náročná a rychlá. Potřebovala by více času na trénink. Nemohlo by se pak stát, že rytmicky bude Ptáčková úplně mimo. Za své paso doble získali od poroty 24 bodů.

Hudební podklad jim vytvořila Naďa Wepperová, která zpívala píseň Kytička od Zuzany Navarové. Text pojednává o nenaplněné lásce, která začala krásným vzplanutím citů, ale skončila neopětovanou náklonností.

Taneční pár číslo 9: Oskar Hes a Kateřina Bartuněk Hrstková

Tanec č. 1 – Rumba

Krásná rumba, výborná choreografie, skvělý tanec – tak hodnotila Drexler. Tománek a Genzer nenašli také nic, co by mohli vytknout. Do zákulisí odcházel pár spokojený a získal 30 bodů.

Píseň Man in the Mirror od Michaela Jacksona, na kterou Hes s partnerkou tančili, zpívala Dasha. Song je jedním z nejikoničtějších hitů Jacksona a nese v sobě hluboké poselství o změně a sociální odpovědnosti. Hlavní myšlenkou je, že skutečné změny ve společnosti začínají u jednotlivce, který se rozhodne změnit svůj postoj a jednání.

Tanec č. 2 – Tango

Elegentní, vyvážené a skvělé. Krásné tango, které splnilo všechna očekávání. Bezchybné umění bez technických chyb, výjimečný umělecký projev – všechna tato slova chvály zazněly z úst porotců. Hese ocenili celkem 29 body.

Hes s partnerkou vás jistě okouzlili tancem na píseň Dernière Danse (v překladu Poslední tanec), který zpívala Dasha. Hit je od francouzské zpěvačky Indily a vyšel v roce 2013. Skladba okamžitě získala velkou popularitu díky emotivnímu textu, melodické kráse a Indilině charakteristickému vokálnímu projevu, který mísí šanson s moderním popem. Text písně je introspektivní a plný emocí, zachycuje bolest, osamělost a zároveň odhodlání vyrovnat se s těžkostmi života.

Divácké hlasování bylo opět spuštěno v závěru dnešního vyhlášení výsledků a pokračuje až do sobotního večera, než jej moderátoři v přímém přenosu ukončí. Posílejte proto SMS svému oblíbenci. Pár, který získá nejvíce diváckých hlasů bude mít největší šanci stát se králem nebo královnou tanečního parketu.

Na co se můžete těšit příští týden?

V sobotu 14. 12. 2024 proběhne finále StarDance. O titul nejlepších tanečníků se budou ucházet poslední 3 taneční páry. Ty předvedou tyto tance – nejlepší standard, nejlepší latinu, jejich nejpovedenější tanec a free style. V průběhu večera se na taneční parket vrátí také všechny taneční páry v rámci společného vystoupení. Finalisti tak příští týden předvedou celkem 5 tanců.