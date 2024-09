StarDance 2024 už brzy začne: Termín, soutěžící, porota, bodování a další zajímavosti

Kdy bude StarDance 2024?

Do prvního dílu letošního, již 13. ročníku oblíbené televizní taneční soutěže StarDance …když hvězdy tančí zbývá jen několik dnů. Poprvé se vám všechny taneční páry představí v sobotu 12. října 2024. Poslední díl bude odvysílán za dalších 10 týdnů, tzn. 14. prosince 2024. Jeden charitativní večer (23. listopadu) diváci mohou opět finančně přispívat pro Centrum Paraple.

Jako vždy se všechny díly budou natáčet v Pavilonu E Křižíkovy fontány na pražském Výstavišti v Holešovicích. Jedná se o tradiční místo, kde se vysílaly všechny proběhlé řady soutěže. A proč se natáčí StarDance zrovna tady? Pořadatelé i soutěžící zde mají dostatek místa a výborné technické zázemí. Prostory svou velikostí vyhovují také adekvátnímu počtu diváků, který se pohybuje kolem 300–400 diváků.

Jednotlivými večery vás budou provázet Tereza Kostková a Marek Eben. Tato osvědčená moderátorská dvojice uvádí soutěž již od první řady.

Tereza Kostková minulý rok přiznala, že přemýšlí o odchodu ze soutěže. I přes všechny její pochyby ji však letos v soutěži opět coby moderátorku uvidíme. Za celou dobu StarDance chyběla jen během 11. řady, kdy onemocněla Covidem, a krátce ji nahradil Aleš Háma.

Kde koupit lístky na StarDance?

Diváky často zajímá, jak by se mohli zúčastnit přímých přenosů. Bohužel lístky na sobotní taneční večery StarDance nejsou běžně prodejné. Česká televize diváckou účast nabízí rodině a přátelům jednotlivých tanečníků, poroty či televizního štábu. Mezi diváky jsou často také tanečníci z minulých let nebo slavné osobnosti.

Každý rok se však mezi veřejnost dostane několik lístků. Stačí sledovat sociální sítě České televize a největší české weby, které o ně pořádají soutěže. A pokud jste dítětem štěstěny, neopakovatelnou atmosféru přímého večera soutěže si vyzkoušíte na vlastní kůži přímo ve studiu.

Kdo bude tančit ve StarDance 2024?

Pro své favority můžete hlasovat pomocí textové zprávy z vašeho mobilního telefonu. Kolik stojí SMS do StarDance? Cena jedné SMS byla v loňském roce 13 Kč. Soutěžní pár, který za celý týden nasbírá nejméně diváckých hlasů, bude mít ke svému bodovému hodnocení od odborné poroty přičten pouze 1 hlas. Naopak divácky nejoblíbenějšímu páru se přičte maximální možný počet bodů daného večera.

Letošní ročník StarDance, stejně jako všechny minulé, láká diváky na zajímavé a oblíbené účastníky z řad slavných osobností. Soutěže se účastní celkem 10 párů.

Které z nich uvidíte na televizních obrazovkách tento rok?

Kde si vsadit na vítěze StarDance 2024 Ještě před začátkem soutěže si na vítěze můžete vsadit u sázkové kanceláře Fortuna. Kurzy najdete také u Tipsportu, Betana, Chance či MerkurXTipu. V roce 2018 jeden sázkař vsadil 100 000 Kč na vypadnutí Richarda Genzera ze soutěže. Ten opravdu vypadl a při kurzu 9:1 tak šťastný sázkař vyhrál téměř milion korun.

Seznamte se s tanečními páry

Lucie Vondráčková (herečka) a Lukáš Bartuněk

Herečka, zpěvačka a dabérka je známá z mnoha divadelních představení, ale také z televizních obrazovek. Vidět jste jí mohli v seriálu Specialisté a ve filmech Babovřesky, Kozí příběh se sýrem, Rodinka nebo Bathory. V posledních měsících se objevuje v seriálu Ulice. Její partner, Lukáš Bartuněk, se ve StarDance objeví po druhé. A na jaký tanec se Vondráčková těší nejvíce? Měl by to být valčík.

Marta Dancingerová (herečka) a Martin Prágr (tanečník)

Herečka Marta Dancingerová na sebe nejvíce upozornila díky seriálu Kukačky, kde si zahrála roli jedné matky ze dvou vyměněných chlapců. Diváci ji mohli také spatřit v seriálu Zlatá labuť, Duch, Specialisté nebo Ordinace v růžové zahradě 2. Tanečního partnera jí bude dělat Martin Prágr, který v soutěži vystoupí již po čtvrté. A jaký tanec bude pro Martu ten nejradostnější? „Freestyle. Na něj se těším úplně nejvíc, ale radostné snad budou s Martinem všechny,”, prozradila Marta.

Martina Ptáčková (šampionka bojových sportů) a Dominik Vodička (tanečník)

Pro Martinu Ptáčkovou bude účast v soutěži velkou výzvou. „Radost mám z výzev, kterých se nejprve bojím, a pak dřu, makám a překonám sebe samu. Slibuji, že se budu snažit a v říjnu se postavím na parket a zatancuji nejlépe, jak budu umět,” přiblížila Ptáčková, osminásobná mistryně světa v bojových sportech. Jejím partnerem je Dominik Vodička, který už dvakrát StarDance vyhrál. Tento ročník jej v soutěži uvidíme po čtvrté.

Chili Ta (kuchařka) a Jakub Mazůch (tanečník)

Známou influencerku jste mohli vidět v kuchařském pořadu MasterChef. Vaření je její největší zálibou. V kuchyni kombinuje vietnamskou a mezinárodní kuchyni. Jaký tanec pro ni bude nejradostnější? „Myslím si, že to bude něco rychlejšího, živějšího. Tipuju tedy jive,” zmínila Chilli. Partnerem jí bude Jakub Mazůch. Ten se v loňském roce umístil v soutěži na druhém místě. Letošní ročník bude jeho druhý v pořadí.

Jana Paulová (herečka) a Robin Ondráček (tanečník)

Nejstarší účastnicí letošního ročníku je herečka a zpěvačka Jana Paulová. V posledních letech účinkovala v seriálu Ordinace v růžové zahradě a komedii Kameňák. Na svém kontě má však mnohem více televizních seriálů, filmů a nespočet divadelních představení. Paulová fanouškům přiblížila, na který tanec se těší nejvíce: „Samozřejmě se uchyluji k tancům, které jsem už někdy tančila, a to byl valčík a možná, že trošičku waltz. Jinak ani nevím, jak některé ty ostatní tance vypadají. Je možné, že jsem některý už i tančila, ale to mi úplně vymizelo z hlavy.” Její taneční partner Robin Ondráček ve StarDance vystoupí letos po třetí.

Patrik Hartl (spisovatel) a Tereza Prucková (tanečnice)

Scénárista, divadelní a filmový režisér a autor mnoha knižních bestsellerů. V roce 2021 dobyl česká kina filmovým ztvárněním své vlastní knihy Prvok, Šampón, Tečka a Karel. A na jaké tance se Hartl těší nejvíce? „Těším se na všechny rychlé. A vlastně i na ty pomalé. Nejradostnějším tancem bude ten, u kterého nebudu mít strach, jestli nedělám něco špatně. Byl bych rád, kdyby se mi tak povedl zatančit aspoň jeden.” Už po páté v soutěži uvidíte profesionální tanečnici Terezu Pruckovou.

Oskar Hes (herec) a Kateřina Bartuněk Hrstková (tanečnice)

Divadelní a filmový herec je zejména v posledních letech znám z televizní obrazovky. Významnější role si zahrál v minisérii Rédl, Dukla 61 a ve filmu Bratři. Za svou roli v tomto filmu byl nominován na Českého Lva. Hes prozradil, který tanec pro něj bude nejšťastnější: „Věřím, že cha-cha. Už jsem měl možnost ji jednou tančit. Je to veselý, skočný, energický tanec a dovolím si říct, že by nám to společně s Kateřinou mohlo jít.” Kateřina Bartuněk Hrstková v roce 2023 skončila s partnerem na 2. místě. V roli profesionální tanečnice se letos představí po druhé.

Jiří Ježek (paralympionik) a Lenka Nora Návorková (tanečnice)

Šestinásobný zlatý medailista a zároveň také nejúspěšnější cyklista paralympijské historie má rád dobrou atmosféru a legraci. Důkazem je také jeho nasazení a nadšení pro sport, který mu nevzala ani autonehoda, kvůli které přišel o část pravé nohy. V rozhovoru ČT přiblížil, na které tance se těší nejvíce: „Moc se těším na waltz, ten tanec je vizuálně nádherný. Miluju ho. Líbí se mi i tango, tak doufám, že se ho v soutěži dočkám.” Jeho taneční partnerka se soutěže účastní po čtvrté a v 9. řadě dokonce zvítězila.

Filip Blažek (herec) a Adriana Mašková (tanečnice)

Herec a dabér je znám z televizních obrazovek díky kriminálnímu seriálu Případy 1. oddělení a Slunečná, filmu Probudím se včera a komedie Špindl 2. Který tanec pro něj bude nejradostnějším? „Ten, který zvládnu. Vůbec netuším, co mě čeká. Samozřejmě mám ponětí, že existují nějaké druhy tance, ale který mi opravdu udělá radost, to nevím. Odhaduji, že pravděpodobně tedy ten, který buď bude nejméně problematický, nebo ten, který se povede, který Adrianě nezkazím,” řekl Filip v rozhovoru pro ČT. Jeho partnerka Adriana Mašková vystoupí v soutěži už po čtvrté a nejvíce se emočně těší na cha-chu nebo jive.

Ondřej Ruml (hudebník) a Andrea Třeštiková (tanečnice)

Herec a především zpěvák se proslavil díky pěvecké soutěži X Factor, kde se umístil na druhém místě. Dnes má za sebou nespočet divadelních představení a muzikálů. Jeho album Nahubu bylo nominováno na Cenu Anděl. Který tanec bude nejradostnější pro Ondřeje Rumla? „Zatím těžko říct. Přiznám se, že jsem v tanci stále lehce neznalý a nevím, který pro mě bude nejradostnější. Ale blízký je mi swing, takže by radostný mohl být asi jive.” Andreu Třeštikovou ve StarDance nyní uvidíte po druhé.

Jak se hodnotí ve StarDance?

Po každém tanci porota ohodnotí taneční pár známkami od 1–10. Páry tak mohou získat maximálně 30 bodů. Po odtančení všech párů se výsledky seřadí od největšího po nejmenší. Pár, který získal od poroty nejvíce bodů, získá 10 bodů. Naopak pár s nejnižším počtem bodů získá jen 1 bod. Podobně funguje také princip bodování z diváckých SMS. Pár, který získal nejvíce SMS, obdrží 10 bodů. Kdo získal nejméně SMS, dostane jen 1 bod.

Na konci tanečního večera a po ukončení SMS hlasování se všem párům sečtou výsledná čísla od poroty a ze SMS. Taneční pár s nejmenším počtem bodů vypadává.

Jaká bude letošní porota Porotu v letošním roce čeká velká změna. Její dlouholetý člen, Zdeněk Chlopčík, který byl ve StarDance od prvního ročníku, byl nahrazen Janem Tománkem. TV štáb změnu vysvětlil nutností inovace a nové dynamiky. Chlopčík i jeho kolegyně Tatiana Drexler tuto změnu chápou a bez výhrad ji respektují. Odbornou porotu StarDance 2024 budou tedy tvořit Tatiana Drexler, Richard Genzer a Jan Tománek.

V bodování je několik zajímavostí:

První večer žádný pár nevypadává.

Soutěž nikdo neopustí ani v 7. kole, které je benefiční.

Získané body se přelévají do dalších večerů.

SMS brány se otevírají vždy po tanečním večeru, kdy je oznámen pár, který vypadnul. Diváci tak mohou své hlasy posílat celý týden až do přímého přenosu v sobotu, kdy bude hlasování opět zastaveno.

Do finále vstupují tři taneční páry. O výherci nerozhoduje porota, ale diváci. Porota v tomto závěrečném kole vůbec neboduje, ale pouze slovně hodnotí.

Kdo vyhraje StarDance 2024?

Na začátku soutěže má šanci na výhru každý. V průběhu jednotlivých soutěžních večerů se však vždy vyprofiluje několik tanečních párů, které svým nadáním a chutí k tanci převyšují ostatní. Co myslíte? Který taneční pár vyhraje letošní ročník?