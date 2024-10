Jsme něco jako smečka, říká o Moondance Orchestra jeho šéf Martin Kumžák

StarDance není jen přehlídka krásných tanečních kostýmů, elegance a tance. Velký podíl na celé atmosféře nese zejména hudba, za kterou stojí Martin Kumžák. Právě on sestavil pro účely oblíbené taneční soutěže už v roce 2006 hudební skupinu Moondance Orchestra. Co o ní a také o StarDance prozradil? A má ambice, aby někdy v soutěži účinkoval jako VIP tanečník?

Za vznikem Moondance Orchestra stojí Martin Kumžák. Česká televize jej oslovila před prvním ročníkem taneční soutěže StarDance s prosbou, aby pro účely této soutěže vytvořil hudební kapelu. Kumžákovi se díky jeho rozsáhlým hudebním zkušenostem, talentu a širokému rozhledu podařilo složit mimořádně kvalitní a mezi diváky oblíbený Orchestr. Sám Kumžák o Orchestru říká: „Pro mne je to kapela snů.” Nyní je Moondance Orchestra neodmyslitelnou součástí StarDance.

Martin Kumžák je český dirigent, skladatel, aranžér a hudebník, známý pro své působení v oblasti jazzu, klasické i populární hudby. Díky svému širokému hudebnímu rozhledu a všestrannosti patří mezi uznávané osobnosti české hudební scény. Práce s různými hudebními styly mu není cizí, a proto je každá píseň Moondance Orchestra nápaditá a originální. V Orchestru většinou hraje na klavír nebo klávesy.

Členové Moondance Orchestra

Orchestr je složený z různých sekcí. Dechovou sekci reprezentují 2 trubky, 1 trombon a 2 saxofony. Tempo a rytmus podporují 1 bicí, 2 perkuse, 1 kytara, 1 baskytara a dvoje klávesy. Smyčcovou část zastupují 2 housle, 1 viola a 1 cello v podání Epoque Quartet. Samozřejmě nechybí ani zpěváci, zpěvačky a případné další speciální hudební nástroje, které dodávají písním energii a šmrnc.

Přesný počet zpěváků a hudebníků se vždy odvíjí od hraného žánru a typu vystoupení. Pohybuje se ale kolem 20 členů. Mezi známými osobnostmi hudební scény, které po boku Martina Kumžáka vystupují, je například kytarista Peter Binder nebo saxofonista Martin Plachý. Dasha, Naďa Wepperová, Dušan Kollár a Adam Koubek jsou ti, kteří hudbě dělají pěvecký doprovod.

Třináct otázek pro Martina Kumžáka

Blíží se další ročník StarDance. Bude pro vás tento rok soutěž v něčem výjimečná, odlišná od jiných řad? Je nějaký moment, na který se obzvláště těšíte?

Letos bude Stardance pro nás již potřinácté, proto s nějakými zásadními odlišnostmi nepočítáme. Ono je to pokaždé dost jiné už kvůli novým VIP tanečníkům a novým písním, které je potřeba zahrát. Já sám zastávám názor, že když něco funguje, je lepší to neměnit.

Osobně se ale těším hned na první večer, kde v samotném úvodu zazní píseň, která má pro mě samotného velký význam.

Jak probíhá výběr skladeb pro StarDance? Znáte je předem s větším časovým předstihem, nebo máte na trénink pouze jeden týden, než se vysílá další díl StarDance?

Písně vybíráme s dramaturgy ČT a s profi tanečníky vždy na konci června. Je to nějakých 110 písní. Během července všechny upravím na požadovanou délku a v srpnu se sejdeme se zpěváky a vyřešíme tóniny, ve kterých budou písně zpívat.

Pak mohu začít psát pro první tři díly aranže. Protože ale nevíme, který z párů soutěž opustí, musí se další aranže psát až po samotném vypadnutí páru. Zpěváci tak mají na naučení písně pouze týden a muzikanti vidí své noty někdy až ve středu před živým přenosem. Mají tedy jen jeden den na nastudování. Ve čtvrtek dopoledne totiž máme první zkoušku a odpoledne už hrajeme pro tanečníky. Není žádná zkušebna, žádné dlouhé nacvičování – to je asi ta největší výzva každého ročníku Stardance.

Zpěváci mají na naučení písně pouze týden a muzikanti vidí své noty někdy až ve středu před živým přenosem. Mají tedy jen jeden den na nastudování.

Jaké máte pocity, když účinkujete v živém vysílání? Sleduje vás velké množství diváků. Jste ještě nervózní, nebo je to pro vás už něco samozřejmého?

Nedávno kluci dechaři počítali, kolik živých přenosů jsme za naši dlouhotrvající spolupráci odehráli. Je to téměř tři sta přímých přenosů, když počítáme všechny naše aktivity. Asi proto jsme už zvyklí. Na druhou stranu – bez nervozity by to také nebylo ono. Výhodou ale je, že nejsme vidět. Soustředěnost muzikantů není vždy pěkná na pohled. :-)

Jak se na přímý přenos připravujete? Musíte improvizovat, nebo je vše předem natrénované?

Příprava na přenos pro nás znamená dva dny v ateliérech na Výstavišti. První je čtvrteční ranní zkouška se zpěváky a kapelou v orchestřišti, které tam máme vybudované. Je to takové naše malé království. Odpoledne projedeme několikrát všechny skladby na daný díl s tanečníky a televizním štábem, přičemž se všechny skladby nahrají. Na tyto nahrávky tanečníci a kameramani zkouší daný program celý pátek.

V sobotu pak program jede celkem třikrát. Dopoledne projížděčka, odpoledne generálka a večer, když už jsou všichni po celém dni maximálně unavení, proběhne přenos. Není to úplná legrace, zvláště pak pro zpěváky a dechaře. Jestli tanečníci tančí tak, jak mají, sledují maximálně ti, kteří momentálně nehrají. My ostatní se díváme do not. Výjimkou jsou ty případy, kdy je domluvená nějaká hudební akce na konkrétní pohyb. Pak musím tanečníky sledovat a ukázat hudebníkům, většinou na začátku nebo konci skladby. Na improvizaci moc nedojde, i když ji všichni máme rádi.

A víte o nějaké písni, kterou byste nejraději předělali a zazpívali znovu?

Bylo by fajn, kdyby se vždy a všechno povedlo na 100 %. Není to ale reálné. Nemohu však říct, že bych si vzpomněl na nějakou píseň, která by se nám opravdu nepodařila. To je otázka spíše pro diváky.

Hodně muzikantů, zejména v prvních ročnících StarDance nevěřilo, že je to opravdu přímý přenos, kde se nedá nic opravit. Jakmile zahrajete chybu, je to hned venku. Nyní už to všichni diváci berou jako samozřejmost, myslím. Výrazné ohlasy máme na zpěvačky a zpěváky, to diváci umí ocenit i pohanět. Zajímavé jsou také ohlasy na symfonické skladby, které interpretujeme v rámci kapely.

S velkým odhodláním nastoupil na píseň Eleanor Rigby, ale zapomněl si v tom zmatku vzít smyčec. Celou skladbu pak pičikal (pizzicato), až si málem utrhnul struny.

Máte nějakou vysněnou píseň, kterou byste chtěli ztvárnit (zahrát, zazpívat) a stále čekáte, až se vám objeví v repertoáru StarDance?

Jelikož se výběr hudby odehrává u nás doma, máme tu výhodu, že můžeme písně přijmout, nebo odmítnout. Oblíbené skladby tedy navrhujeme a někdy na ně i dojde.

Například letos zazní hned na začátku prvního dílu moje vysněná píseň. Je to verze písně Uptown Funk, kterou vytvořil americký aranžer Tim Akers. Jelikož už není mezi námi, chtěl bych mu tímto vzdát hold.

Další zajímavou skladbou bude America z West Side Story (zahrajeme ji v 6. díle). Ztvárnit tuto mistrovskou symfonickou věc s bandem, který máme, bude zajímavá výzva.

Máte nějakou vtipnou vzpomínku, trapas či zajímavé nedorozumění, které je spojeno se StarDance?

Ano, je tu jedna vtipná vzpomínka. Při přenosu, kdy s námi poprvé hrál Epoque Quartet, se sekundistovi Vláďovi stala v podstatě noční můra. S velkým odhodláním nastoupil na píseň Eleanor Rigby, ale zapomněl si v tom zmatku vzít smyčec. Celou skladbu pak pičikal (pizzicato), až si málem utrhnul struny. Při zpětném poslechu to tak patrné nebylo, proto to naštěstí nebyl žádný velký problém. Myslím si ale, že tím Vláďa vytvořil nezapomenutelný zážitek pro celý Orchestr.

Nebo kolega bubeník nepozorovaně při zkoušce přivázal perkusistovi paličku k velkému bubnu (Gran Casa). Když mělo dojít na důležitou ránu, nemohl ji chudák perkusista zahrát, protože cloumal paličkou, a nic nevycloumal.

Jsme něco jako smečka: Staráme se o sebe, pomáháme si a těšíme se z maličkostí. Na dovolené spolu ale nejezdíme. Už.

V orchestru je mnoho talentovaných umělců. Jaká je ve vašem týmu atmosféra? Jste přátelé, nebo jen hudební kolegové? Vídáte se i v průběhu roku, když zrovna StarDance neprobíhá?

Snad mohu bez nadsázky říci, že jsme všichni dobří kamarádi a přátelé. Hrajeme spolu ve víceméně nezměněné sestavě přes 20 let. Bez přátelských vztahů by to asi vůbec nefungovalo. S některými kolegy jsme spolu od konzervatoře, a to je vážně dlouhá doba. Hrajeme spolu celoročně (plesy, koncerty, akce jiných produkcí), a ne jen na živých přenosech StarDance. Jsme něco jako smečka: Staráme se o sebe, pomáháme si a těšíme se z maličkostí. Na dovolené spolu ale nejezdíme. Už.

Muži mají v orchestru absolutní převahu. Jak jediné dvě ženy zvládají mužskou nadvládu? A naopak dokáže mužská část ocenit ženské přednosti?

Naše holky už nás mají dávno přečtené. Zvykly si a my jsme za to vděční. Obě jsou velmi inteligentní na to, aby partu chlapů rozbily – a že se to stává. Myslím si, že vzájemný respekt je ta vlastnost, která to celé drží pohromadě. S Dašenkou jsme tvořili 12 let pár a ani po rozchodu se kapela nerozpadla, což považuji za zázrak a Dašenčinu velkou blahosklonnost.

Je to fyzicky a psychicky natolik obtížná soutěž, že smekám před každým, kdo má odvahu nebo absenci soudnosti do toho jít. Zničené nohy, záda, ruce a někdy i také ego.

Změnil se nějak hudební vkus a zájem posluchačů od prvního dílu StarDance až do dnešního ročníku? Je potřeba při tvorbě písní postupovat jiným způsobem?

Myslím, že vývoj je patrný a bylo by špatné, kdyby nebyl. Na začátku jsme hráli ty nejhranější hity. Dnes, kdy už jsme zahráli přes tisíc písní, je výběr užší a mnohdy jsou to výrazně náročnější skladby než před sedmnácti lety.

Kdyby se k vám dostala nabídka na účinkování v soutěži StarDance v roli tanečníka, souhlasil byste?

Určitě ne. Jedna věc je si někde zatrsat, ale tohle je něco úplně jiného. Je to fyzicky a psychicky natolik obtížná soutěž, že smekám před každým, kdo má odvahu nebo absenci soudnosti do toho jít. Zničené nohy, záda, ruce a někdy i také ego. Hraní živých přenosů na hudební nástroje je proti tomu opravdu brnkačka.

Co znamená to vaše gesto, které děláte na kameru a vypadá jako kočka?

Pohyb ruky je podle čínských mávajících kočiček. Ty tímto pohybem vysílají do světa mantru, která je na ruce napsána. Já tam nic napsáno nemám, a navíc to dělám na rozdíl od nich pravou rukou. Není v tom žádné speciální poselství, jen se mi to líbilo – je to taková klukovina, která mi už zůstala. :-)

Jaké máte naplánované koncerty mimo soutěž StarDance? Kde si vás fanoušci mohou poslechnout naživo, když se na natáčení StarDance nemohou dostat?

Hrajeme plesy během celé sezóny, míváme samostatné koncerty s Epoque Quartetem, hrajeme koncerty s Dašenkou a občas nám různé produkce nabídnou celý hudební projekt. O toto vše se stará naše opravdu skvělá manažerka, paní Radka Froňková a její NovaArt produkce, na jejíž webových stránkách můžete naše aktivity najít. Také máme kapelový web – Moondance.cz.