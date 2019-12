Vánoční tradice: Jak číst plavbu lodiček ze skořápek, kam dát šupiny a další zvyky

Na Štědrý večer se u nás nejen rozdávají dárky, jí kapr a bramborový salát, ale také se dělá jakási prognóza do nového roku. Odnepaměti totiž lidé chtěli vědět, co je v budoucnu čeká. Můžete to zkusit i vy. Hlavně si všechno, co vám při kouzlení a věštění vyjde, zapište, ať na konci příštího roku víte, jestli vám věštba vyšla, nebo ne.