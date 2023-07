Starožitník radí: Pět tipů, jak se starat o šperky. Takhle vám vydrží věčně!

S domácím čištěním opatrně

Očistit je zvládnete doma, v některých případech, a to zvlášť u drahých šperků, ale doporučujeme odbornou péči. „Obecně bych doporučil je občas opatrně omýt v saponátu a vlažné vodě, případné nečistoty očistit starým jednosvazkovým kartáčkem na zuby. Zbytek bych nechal na odborném ošetření,“ říká starožitník a dodává: „Našim zákazníkům odborně čistíme šperky například i pomocí ultrazvuku, pokud je to vhodné vzhledem k použitým kamenům. Drahé kovy leštíme, v případě potřeby povrchově upravujeme rhodiem. Dnes se dají zakoupit i domácí ultrazvuky, ale pozor! Do ultrazvuku bych nedával třeba již zmiňované opály, určitě ne smaragdy či upravované korundy, mohlo by dojít k poškození drahého kamene.“