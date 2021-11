Šťavnaté závitky a rolády: Dáte si raději krůtí, nebo kuřecí v kabátku ze slaniny?

Svátečním jídlem jsou bezesporu různé závitky a rolády. Tady jsou 4 osvědčené recepty.

Kuřecí roláda se švestkami ve slaninovém kabátku

Doba přípravy: 15 minut, doba pečení: 40 minut

POTŘEBUJETE (na 4 porce):

4 kuřecí stehenní řízky

8 sušených švestek

8 plátků slaniny

kremžskou hořčici

sůl, pepř

máslo

POSTUP: Plátky masa lehce rozklepejte, potřete hořčicí, na každý plátek dejte 2 švestky, zaviňte závitky, lehce je osolte, opepřete a zabalte do plátků slaniny. Pak ovažte kuchyňskou nití. Zapékací misku vymažte máslem, vložte do ní závitky a celý pekáč dejte do předehřáté trouby a pečte asi 40 minut při 180 °C. Podle potřeby můžete závitky lehce podlít vodou.

Náš tip: Závitky podávejte se zelenými fazolkami a bramborovou kaší.

Recept na šťavnatý kuřecí závitek najdete také tady na videu:

Vepřová roláda s vejci

Doba přípravy: 20 minut, doba pečení: 90 minut

POTŘEBUJETE (na 4 porce):

1 kg vepřové kýty

4 plátky anglické slaniny

plnotučnou hořčici

snítku tymiánu

mletý pepř, sůl

4 vejce natvrdo

50 g másla

50 g sádla

1 dl vody

POSTUP: Maso rozřízněte, upravte do plátu a přes potravinářskou fólii rozklepejte. Potřete hořčicí, osolte a opepřete. Pak pokládejte postupně plátky anglické slaniny, přidejte lístečky tymiánu a oloupaná vejce vcelku se skrojenou špičkou. Roládu zabalte a svažte provázkem. Vložte ji do pekáče, přidejte máslo a sádlo, podlijte vodou a při 200 °C pečte asi 1,5 hodiny. Během pečení přelévejte šťávou, podle potřeby horkou vodou.

Náš tip: Plátky rolády podávejte s rýží přelitou šťávou z výpeku.

Krůtí roláda se sýrem a špenátem

Doba přípravy: 20 minut, doba pečení: 1 hodina

POTŘEBUJETE: (na 4 porce):

600 g krůtího masa (prsa)

30 g smetanového sýra

2 vejce

15 dkg čerstvých špenátových listů

3 stroužky česneku

strouhanku

máslo

sůl, pepř

POSTUP: Špenátové listy zbavte řapíků, krátce spařte a nadrobno posekejte. Krůtí maso rozklepejte na plát, osolte, opepřete a potřete stroužky prolisovaného česneku. Bílky ušlehejte se špetkou soli na tuhý sníh. Žloutky rozmíchejte se sýrem, přidejte sůl, pepř, stroužek prolisovaného česneku a sekané špenátové listy. Promíchejte, podle potřeby zahustěte strouhankou. Do směsi nakonec vmíchejte ušlehaný bílkový sníh. Náplň rozetřete na masový plát, zarolujte a ovažte nití. Vložte do pekáčku vymazaného máslem. Zakrytou roládu pečte 1 hodinu při 180 °C, během pečení přelévejte šťávou a podle potřeby podlévejte. Před dopečením odkryjte a nechte zčervenat.

Španělské ptáčky

Doba přípravy: 25 minut, doba vaření: 90 minut

POTŘEBUJETE (na 4 porce):

4 plátky roštěné

1 vejce natvrdo

2 kyselé okurky

1 větší párek

4 malé špalíčky slaniny

1 malou cibuli

3 velké cibule

plnotučnou hořčici

pepř, sůl

1 lžíci sádla

vodu nebo vývar

POSTUP: Roštěnou naklepejte, plátky pomažte hořčicí, lehce osolte a poklaďte kouskem párku, čtvrtkou vejce natvrdo, čtvrtkou cibulky, půlkou okurky a špalíčkem slaniny. Zarolujte závitky a převažte je provázkem. Velkou cibuli nakrájejte na kostičky a spolu se slaninou pokrájenou na kostičky a ptáčky dejte opéct na rozpálené sádlo. Zalijte vařící vodou nebo vývarem do poloviny závitků, opepřete, přidejte ještě lžíci hořčice a duste asi 1,5 hodiny. Občas obraťte a podlijte. Zbylé 2 cibule nakrájejte na kostičky a chvíli povařte v kastrůlku s vodou. Nechte vychladnout, rozmixujte a ke konci ptáčky směsí podlijte.

Náš tip: Do omáčky můžete přidat slaninu pokrájenou na malé kostičky.